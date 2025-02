De Ethereum koers is hard gedaald en heeft de $3000 grens doorbroken. Met een daling van meer dan 25% zijn we in een bearish trend beland. Wat gaat Ethereum doen? De koers is op dit moment net weer boven de $2600 gestegen. Het lijkt erop dat Ethereum en de hele cryptomarkt weer een beetje aan het bijkomen zijn.

Ethereum koers in vrije val

Ethereum had te maken met zware verkoopdruk en het zakte door meerdere support levels. De koers ging onder de $2500 naar het dieptepunt van $2326. Op dit moment lijkt de koers te stabiliseren, maar er is weinig koopvolume om een sterk herstel te zien op de korte termijn.

Een lichte opleving bracht ETH terug boven de $2600. Toch blijft de koers onder de $2800 en de 100 uurs Simple Moving Average (SMA). Dit betekent dat het neerwaartse momentum nog niet voorbij is.

Resistance levels en kans op herstel

Als we naar de opwaartse trend kijken dan zien we dat Ethereum resistance heeft rond de $2650 en met de eerste serieuze muur rond $2770. Als het Ethereum lukt om hier doorheen te breken dan ligt de volgende belangrijke resistance bij $2900.

Een uitbraak boven de $2900 kan de deur openen voor een mogelijke stijging richting de $3000. Als het die doorbreekt dan kan dit een bullish momentum veroorzaken waardoor ETH weer richting het oude niveau kan stijgen.

Kan Ethereum nog verder dalen?

Als Ethereum er niet in slaagt de resistance levels te doorbreken dan kan de neerwaartse trend zich voortzetten. De eerste belangrijke ligt bij $2320. Als het hier doorheen zakt dan kan het doorgaan richting de $2120 en zelfs de $2000 testen.

Bij een aanhoudende verkoopdruk is $1880 het volgende grote support level. Dit kan een verdere verslechtering van het marktsentiment betekenen en Ethereum in een langdurige bearish trend brengen.

Wat gaat Ethereum doen?

Ethereum bevindt zich op een belangrijk punt. Als de koers boven de $2900 uit weet te breken dan kan een herstel richting de $3000 of zelfs hoger volgen. Blijft ETH onder de resistance levels hangen dan is een verdere daling waarschijnlijk. Investeerders houden de komende dagen nauwlettend in de gaten om te zien welke richting Ethereum zal kiezen.

