Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

暗号資産市場では最近、センチメント（投資家心理）の弱さが続いており、EthereumやSolanaといった主要アルトコインは短期・中期ともに下落傾向を示している。記事執筆時点で、ETHは前日比3.2%安の3,800ドル（約57万4,000円）、SOLは2.8%安の180ドル（約27,200円）で取引されている。

では、これは長期的な弱気相場の始まりなのか、それとも次の上昇前の一時的な調整に過ぎないのか。アナリストの見解や流動性の動き、市場構造を踏まえると、後者の可能性が高いと見られている。

そんな中、EthereumやSolanaが足踏みする一方で、新たなプロジェクトである**Bitcoin Hyper（HYPER）**が強い動きを見せている。現在プレセール（事前販売）中のHYPERは、累計調達額が2,560万ドル（約38億7,000万円）を突破し、週末だけで約30万ドル（約4,500万円）の資金流入を記録した。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの処理速度や機能面の課題を解決するために、Bitcoinレイヤー2ブロックチェーンを構築しているプロジェクトで、市場最速の処理性能を目指している。その実用性と成長力を踏まえると、今買うべき最注目の暗号資産候補といえるだろう。

弱気ムードの中でもETHとSOLには上昇余地あり

EthereumとSolanaにとって、この数週間は価格下落だけでなく、コミュニティの士気低下という意味でも厳しい期間となった。暗号資産データサイトCoinMarketCapの「恐怖と欲望指数」によると、市場心理は再び「恐怖」ゾーンに戻っている。

SNSプラットフォームのX（旧Twitter）やReddit上でも、個人投資家による悲観的な投稿が増えており、市場全体の不満が可視化されている。しかし、暗号資産市場ではセンチメントの変化は速く、専門家は反発が近いと指摘する。

トレーダーのThe Long Investor氏は、プライベートTelegramグループで1万5,000以上のチャート分析を共有しており、「懸念すべきチャートかどうかは数秒で判断できる」と述べる。同氏はEthereumの現状を問題視しておらず、今後数か月で6,000ドル（約90万6,000円）への上昇を予測している。

一方、トレーダーのCurb氏は、Solanaが長期的な上昇三角形のチャートパターン内で取引されていると指摘。これは典型的な強気シグナルであり、長期目標として1,000ドル（約15万1,000円）および2,000ドル（約30万2,000円）を提示している。

テクニカル分析だけでなく、流動性データからも反転の兆しが見られる。アナリストのSentora氏によると、10月にはETH関連のトレジャリーに55万ETH超の資金流入があり、「市場が悲観的な時でもスマートマネーは買い増しを続けていた」と分析する。

また、Solanaの新規ETFを運用するBitwiseへの資金流入も前週だけで1億9,700万ドル（約29億7,000万円）に達し、機関投資家の需要が高まっている。米政府のシャットダウンが終結すれば、ETF承認が進むとの見方もあり、さらなる流入が期待されている。

それでもETHとSOLが一時的に停滞する中、Bitcoin Hyperは着実に存在感を高めている。次の章でその詳細を見ていこう。

資金調達額2,560万ドル突破──Bitcoin Hyperが示す強さ

市場全体が低調な中で資金調達を成功させている点は、投資家の確かな信頼を示している。累計調達額2,560万ドル（約38億7,000万円）は、今年発表されたICOの中でも上位に位置する。

Bitcoin Hyperは、**Solana Virtual Machine（SVM）**を活用したBitcoinレイヤー2ブロックチェーンを構築しており、1秒あたり数千件の取引（TPS）処理を可能にする予定だ。現在、最速とされるBitcoin L2のRootstockでも最大300TPSであるため、HYPERの技術はそれを大幅に上回る。

この高速化によって、Bitcoin HyperはDeFi（分散型金融）、RWA（現実資産トークン化）、ゲーム、ミームコイン、ステーブルコイン（価格が安定した暗号資産）など、幅広い分野での活用が見込まれている。

プレセール中の今、投資家は早期段階から参加できるチャンスを持ち、高い利益を狙うことが可能だ。アナリストのウマル・カーン氏は最近のYouTube動画で、「100倍の利益が見込める」と述べており、EthereumやSolanaを上回る潜在力を示唆している。

ただし、HYPERのプレセール価格は段階的に上昇しており、次の値上げは約1日後に予定されている。最大のリターンを狙う投資家にとって、今が行動のタイミングといえるだろう。

結論：ETHとSOLが回復する中でHYPERが突出する可能性

大型アルトコインを取り巻く個人投資家の心理は依然として不安定だが、こうした局面こそが大胆な投資家にとって最大の好機となることが多い。そのため、スマートマネーや機関投資家はこの時期に買い増しを進めている。

EthereumやSolanaの価格が下落している中でも、Bitcoin Hyperのプレセールが順調に進んでいる事実は、その強固なコミュニティと将来性の高さを裏付けている。現在の低評価を考慮すれば、市場全体が回復した際にはトップパフォーマーとなる可能性が高い。

Bitcoin Hyperプレセールを確認する