Blockchain Ethereum vstupuje do záverečnej fázy jednej z najdôležitejších aktualizácií posledných rokov. Upgrade Fusaka má priniesť lacnejšie a rýchlejšie transakcie, stabilnejšiu sieť a vyššiu efektivitu pre validátorov aj layer-2 vrstvy. Výhody nového upgradu ocenia nielen traderi na sieti Ethereum, ale čoskoro už aj používatelia nového sniping bota Snorter. Úspešný fundrasing totiž končí už o 5 dní.
Ethereum smeruje k decembrovému nasadeniu upgradu Fusaka
V stredu 14.októbra vývojári blockchainu Ethereum úspešne spustili druhý test upgradu Fusaka na sieti Sepolia. Záverečné testovanie prebehne 28.októbra na sieti Hoodi. Ak prebehne podľa plánu, potvrdenie termínu nasadenia na hlavnej sieti môžeme očakávať pravdepodobne už v decembri 2025.
Spomínaná aktualizácia predstavuje kľúčový krok v technickej evolúcii Etherea. Fusaka nadväzuje na jarný update Pectra. Prináša zásadné technologické zmeny, ktoré majú znížiť náklady na prevádzku uzlov a zároveň zlepšiť podmienky pre layer-2 siete.
Jadrom inovácie je nová technológia PeerDAS (Peer Data Availability Sampling). Tá umožní validátorom spracúvať len časti dátových blokov, tzv. bloby, namiesto ich úplného stiahnutia. Výsledkom sú nižšie dátové nároky, rýchlejšie overovanie a znížené náklady na prenos a ukladanie informácií.
It looks like Ethereum client defaults will be set to a 60 million gas limit *before* Fusaka goes live in early December.
This would be a ~33% increase from the current 45 million gas limit.
Bullish Ethereum L1 scaling! pic.twitter.com/TfKGoVWgRU
— sassal.eth/acc 🦇🔊 (@sassal0x) October 15, 2025
Na testovacej sieti Sepolia bol zároveň navýšený gas limit na 60 miliónov jednotiek, čo zvyšuje počet transakcií spracovaných v jednom bloku. Spolu s PeerDAS má Ethereum po spustení upgradu dosiahnuť vyššiu priepustnosť, nižšie poplatky a stabilnejšiu prevádzku aj počas obdobia silného dopytu.
Aký prínos má Fusaka pre obchodovanie s kryptomenami
Z pohľadu traderov znamená Fusaka výrazný posun v používateľskej skúsenosti. Nižšie poplatky, rýchlejšie potvrdenia transakcií a stabilnejšie fungovanie siete znížia riziko zlyhaných príkazov a zvýšia efektivitu obchodovania.
Technológia PeerDAS umožní layer-2 riešeniam ako Arbitrum, Optimism či Base efektívnejšie spracovávať dáta a prenášať výsledky do hlavnej siete s nižšími nákladmi. V praxi to znamená lacnejšie a rýchlejšie transakcie pre používateľov, ktorí obchodujú na decentralizovaných burzách (DEX) alebo využívajú automatizované trading boty.
V porovnaní so sieťou Solana, ktorá už dávnejšie vyniká nízkymi poplatkami a vysokou priepustnosťou, sa Ethereum s Fusaka upgradom výrazne priblíži jej efektivite. Zároveň však ponúkne ďalšiu dôležitú výhodu – stabilitu a bezpečnosť na úrovni globálnej infraštruktúry. Ethereum sa po decembrovej aktualizácii priblíži jej rýchlosti, pričom si zachová odolnosť, ktorá je kľúčová pre inštitucionálnych aj retailových obchodníkov.
Telegram trading boty spracujú viac než 71 miliónov $ denne
Vďaka pripravovanému upgradu na sieti Ehereum sa otvára priestor pre novú generáciu obchodných platforiem – trading botov, ktorí dokážu naplno využiť lacnejšie transakcie, vyššiu priepustnosť a stabilnú infraštruktúru.
Podľa prieskumu analytickej platformy Dune Analytics spracúvajú Telegram trading boty približne 71 miliónov $ denne a slúžia komunite s približne 42 tisíc aktívnymi používateľmi. Z toho takmer 70 % aktivity sa realizuje na sieti Solana.
Zdroj: dune.com
Projekty ako Banana Gun zverejňujú pravidelné prehľady týždenných poplatkov a objemov, ktoré potvrdzujú rastúci záujem o mobilné automatizované trading nástroje.
Pre traderov tento vývoj predstavuje transformáciu. Telegram bot posúva obchodovanie s kryptomenami z komplexného a technicky náročného procesu na dostupnú možnosť priamo z mobilného zariadenia.
Traderi majú možnosť reagovať na trhové impulzy okamžite cez chatové Telegram rozhranie, bez potreby prepínať medzi rôznymi aplikáciami. A Fusaka upgrade na blockchaine Ethereum poskytne technický základ, aby tieto boty fungovali ešte spoľahlivejšie, rýchlejšie a ekonomickejšie.
Rast tohto segmentu neunikol pozornosti investorov. Telegram boty sa stali novou triedou investičných nástrojov – symbolom rýchleho a efektívneho obchodovania, ktoré formuje ďalšiu etapu vývoja kryptotradingu. Medzi najvýraznejšie projekty novej generácie patrí Snorter Bot.
Zdroj: snortertoken.com
Podľa vývojárov patrí medzi najrýchlejšie sniping boty na trhu a zároveň ponúka najnižšie poplatky medzi Telegram botmi na sieti Solana. Vďaka plánovanej expanzii na Ethereum, kde už čoskoro vstúpi do produkčnej prevádzky, sa Snorter stáva prirodzeným mostom medzi dvoma svetmi. Spája rýchlosť Solany s novou efektivitou Etherea po implementácii upgradu Fusaka.
Investori vložili do tokenu Snorter viac ako 4,7 miliónov $
Projekt Snorter Token (SNORT) kombinuje výkon profesionálnych obchodných nástrojov s intuitívnym ovládaním v prostredí Telegramu. Momentálne sa nachádza vo finálnej fáze predpredaja svojho natívneho tokenu $SNORT, ktorý sa predáva za 0,1079 $, pričom do konca predpredaja zostáva už len 5 dní.
Zdroj: snortertoken.com
Po jeho uzavretí získa verejnosť prístup k pokročilému trading botovi Snorter Bot, ktorého spustenie je naplánované na budúci týždeň. Už počas testovacej fázy mali skorí investori (držitelia tokenu $SNORT) prednostný prístup k testovaniu jeho funkcií a k prémiovým nástrojom.
Snorter Bot ponúka balík užitočných funkcií:
- automatické sniping nákupy nových perspektívnych tokenov po zalistovaní
- stop-loss a take-profit stratégie
- copy-trading
- sub-sekundové swapy priamo v chatovom rozhraní
- Simulácie transakcií pred odoslaním na blockchain
- Detekcia rug pullov a honeypotov
Všetky tieto funkcie sú integrované priamo do rozhrania Telegramu, čo robí z aplikácie univerzálny nástroj pre rýchle obchodovanie.
Po oficiálnom uvedení bude Snorter fungovať najprv na sieti Solana, no tím už potvrdil plány na rozšírenie do ekosystémov Ethereum, ako aj na BNB Chain, Polygon a Base. Po spustení Fusaka upgradu a rozšírení Snorter Bota na sieť Ethereum budú držitelia tokenu $SNORT z novej infraštruktúry profitovať v podobe rýchlejších obchodov, nižších poplatkov a efektívnejšieho fungovania samotnej platformy.
Držitelia tokenu $SNORT získajú navyše prístup k prémiovým funkciám, výnosy za staking (aktuálne 108 % APY) a najnižšie poplatky medzi Telegram botmi na Solane (0,85 %). Projekt tak spája rastúci trend automatizácie obchodovania s premyslenou tokenomikou a predstavuje jednu z najsledovanejších inovácií tohto roka.
Token SNORT je k dispozícii na domovskej stránke projektu Snorter Token alebo priamo v mobilnej aplikácii kryptopeňaženky Best Wallet. Do predpredaja sa môžete zapojiť do 20.októbra.
