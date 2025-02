L’industrie crypto est actuellement confrontée à une très forte tendance baissière, les liquidations atteignant des records inédits, ce qui met à mal de nombreux altcoins. Les performances sont anéanties et une majorité des investisseurs voient leur portefeuille virer au rouge. Dans ce contexte, voyons ensemble les préventes qu’il faut absolument acheter en parallèle de la chute du marché crypto.

Solaxy : Le Layer 2 à fort potentiel sur Solana

Solaxy est un projet crypto qui propose de construire le tout premier L2 sur Solana. Son jeton natif, le $SOLX, est actuellement en prévente. Près de 18 millions de dollars ont été levés pour le moment. Visant à accroître la scalabilité du réseau principal, Solaxy se place comme le premier L2 dont les caractéristiques en font un hub idéal pour les memecoins.

Durant les prochaines semaines, il conviendra de surveiller attentivement l’évolution de la prévente. Détenir du $SOLX est l’occasion de s‘exposer à la croissance du réseau principal, s’exposer à la narrative des memecoins et bénéficier d’une exposition à une avancée technologique redoutable sur Solana. Au vu des performances de SOL en 2021, le jeton natif de Solaxy a de fortes chances d’exploser à la hausse lorsqu’il sera disponible sur les plateformes d’échange crypto.

Mind of Pepe : la narrative des agents IA reste une opportunité

La narrative des agents IA est en pleine explosion depuis le mois de novembre. Cependant, avec la chute du marché, il peut sembler complexe de savoir vers quels projets s’orienter. Nous pouvons, en conséquent, surveiller ce qui se passe du côté des préventes avec des jetons qui n’ont pas encore exploité le potentiel de la narrative. Dans ce cadre, Mind of Pepe est la prévente idéale avec le $MIND.

Proposant un agent IA autonome sur les réseaux sociaux et on-chain, acheter du $MIND dans le cadre de la prévente est un très bon choix. Cela permet à toutes les personnes qui souhaitent s’exposer à la narrative de l’intelligence artificielle de bénéficier en parallèle d’avantages spécifiques : rendement de staking sur le $MIND, obtention d’alpha pour naviguer sur le marché, accès en exclusivité à certains actifs et bien plus encore !

Next Basket : le projet dédié aux commerces décentralisés

Le projet Next Basket propose la toute première plateforme de logiciel innovante qui se base sur l’intelligence artificielle. Cela permet de simplifier radicalement la création et la gestion de boutiques, axées avec une approche décentralisée. Cela permet de venir chercher une clientèle Web 3 et proposer un service à l’échelle mondiale.

Avec plus de 35 000 utilisateurs, un CA actuel de 3 millions de dollars, une prévente est en cours sur le jeton $NEBA de Next Basket. S’exposer au $NEBA permet de chercher des rendements en crypto dans le secteur de l’IA, en croisement avec les commerces. Levant pour le moment 200 000 dollars avec un prix de 0,02 dollar par jeton, n’hésitez pas à découvrir plus en profondeur la proposition de valeur du projet sur le site officiel.

Best Wallet : n’attendez plus et exposez-vous au meilleur portefeuille Web3

Pour naviguer sereinement sur le marché crypto, Best Wallet est la prévente à surveiller avec le jeton $BEST. Axé autour de la sécurité et de la transparence, cela en fait un projet de choix en totale concurrence avec des acteurs comme Metamask ou Trust Wallet. Compatible avec la majorité des préventes du marché, cela en fait un projet à suivre attentivement. Lorsqu’on constate une croissance mensuelle de plus de 50 % de la base d’utilisateurs, cela en fait un acteur qui gagne en reconnaissance.

S’exposer à la prévente du $BEST est un pari sur la réussite du portefeuille, tout en bénéficiant d’avantages spécifiques sur le long terme : réduction des frais de transactions, accès à des fonctionnalités exclusives du portefeuille, rendement de staking, airdrop progressifs de projets intégrés à Best Wallet. Alors, qu’attendez-vous pour acheter du $BEST ?

Meme Index : l’exposition simplifiée aux memecoins

Les memecoins souffrent fortement sur le marché crypto. La chute des derniers jours démontre que cette branche de marché est ultra-volatile, ce qui peut réduire à néant les profits investis sur ces projets. Plus que jamais, Meme Index est le projet idéal à avoir dans son portefeuille avec le jeton $MEMEX. En effet, la proposition de valeur est de permettre aux gens d’investir sur des indices de memecoins pour réduire les risques et la volatilité tout en s’exposant à la croissance de ce marché.

Détenir du $MEMEX est un choix stratégique sur trois grands axes :

Accès à l’ensemble des indices de memecoins Obtention de revenus dans le cadre d’un programme de staking du $MEMEX afin d’accroître son capital Participation à la gouvernance du projet en ayant une influence dans le choix et la gestion des différents indices



ShepskyAI : le LLM dédié aux cryptomonnaies

Pour ceux qui ne parviennent pas à obtenir aussi facilement que prévu des informations dans le secteur, découvrez la prévente du projet Shepsky AI, combinant les avancées en matière d’IA et de LLM en étant essentiellement construit pour les investisseurs et développeurs de l’écosystème crypto pour des données sur-mesure. Concrètement, ShepskyAI est le ChatGPT des cryptomonnaies.

Le jeton $SEKY est au cœur de l’écosystème. S’exposer à la prévente du jeton permet de chercher de nombreux avantages tels que la participation à la DAO du projet, œuvrer pour un système transparent. Cela ne s’arrête pas là puisqu’il permet également d’obtenir des fonctionnalités exclusives du LLM ou obtenir des récompenses avec le protocole de staking (10 % pour la première année).

Wall Street Pepe : le roi des préventes

Le jeton $WEPE du projet Wall Street Pepe va bientôt atteindre les 70 millions de dollars de fonds levés dans le cadre de la prévente, ce qui en fait l’une des meilleures de ce début d’année 2025. Détenir du $WEPE permet d’obtenir des rendements élevés en staking tout en venant chercher une toute nouvelle approche du monde des memecoins.

En effet, le projet vise à rompre l’influence dont disposent les baleines sur le marché des cryptomonnaies. Avoir du $WEPE permet d’être dans un groupe d’investisseurs, obtenir des informations exclusives et parvenir à naviguer sur le marché en faisant des bénéfices. Cela en fait un projet de taille qu’il convient de surveiller impérativement pour un potentiel x10. La barre des 100 millions de dollars n’est qu’une question de temps.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Les informations fournies ici ne doivent pas être utilisées comme base pour prendre des décisions financières. Les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et peuvent entraîner des pertes importantes. Il convient d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et d’effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.

