Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Le 6 octobre 2025 – Le meme coin éducatif Giggle (GIGGLE) vient d’exploser la barre des 100 M$ de valorisation, seulement quelques semaines après son lancement fin septembre.

Pendant ce temps, le Snorter Bot Token ($SNORT), l’outil de trading Telegram conçu pour détecter les meme coins x100, a levé 4,3 M$ et entame la dernière phase de sa prévente.

Il reste deux semaines pour saisir cette opportunité avant que le projet ne passe sur les bourses crypto, où son prix pourrait grimper bien plus haut.

Quand on voit GIGGLE atteindre 100 M$ aussi vite, difficile de ne pas s’interroger sur la valeur potentielle d’une application capable d’identifier de tels projets avant l’explosion, et de permettre aux investisseurs d’en profiter dès la prévente.

Le SNORT est actuellement proposé à 0,1071 $, avec des augmentations progressives jusqu’à la clôture officielle de la prévente.

Les meme coins de Binance donnent le ton tandis que Snorter Bot Token se prépare à capter la prochaine envolée

Le Giggle Academy de Changpeng Zhao a levé 1,3 million de dollars en seulement 12 heures après son lancement, grâce aux frais de trading reversés via le meme coin GIGGLE.

Au cœur du projet : la solidarité. Le token BEP-20 GIGGLE alimente Giggle Academy, une plateforme d’apprentissage gratuite et ludique, couvrant des domaines allant des maths et des sciences à la blockchain et à l’intelligence artificielle. Son Giggle Hero Program récompense enseignants et élèves, notamment dans les régions défavorisées du monde.

Une cause inspirante qui n’a pas échappé au marché : le cours du GIGGLE a bondi à 117 $ lundi, soit une hausse de 313 % depuis le 24 septembre, avant de se stabiliser autour de 98,41 $, pour une valorisation de près de 98 millions de dollars.

Pour mettre cela en perspective, un autre meme coin associé à Binance, Memecore (M) (une blockchain Layer-1 reliant créateurs et communautés via des memes et des dApp) a atteint une valorisation de plusieurs milliards de dollars à peine deux mois après son lancement.

Beaucoup estiment donc que GIGGLE pourrait suivre le même chemin, porté par sa dimension caritative.

Mais attention, pour les investisseurs, le véritable défi n’est pas d’identifier les bons projets, mais de les repérer assez tôt pour profiter de leur explosion de valeur.

Bonne nouvelle, c’est justement là que Snorter Bot entre en jeu : grâce à son algorithme de détection de nouveaux meme coins avant leur popularisation, il permet aux traders d’investir quand la valorisation est encore à quelques millions, là où un simple mouvement peut transformer un early buyer en gros gagnant.

Basé sur Solana, pensé pour toutes les blockchains majeures : Snorter accélère la détection des meme coins

Snorter Token a choisi Solana pour une raison simple : la vitesse. Son moteur de détection fonctionne au cœur du réseau le plus actif en matière de meme coins, en analysant directement les données des validateurs et les files de transactions. Résultat : il peut identifier en temps réel les nouveaux tokens, les ajouts de liquidité et les patterns d’échanges dès leur apparition, offrant un avantage de réactivité inégalé.

Chaque token repéré est ensuite soumis à une analyse approfondie :

Contrats intelligents et pools de liquidité sont passés au crible pour éviter les rugs et honeypots,

Les vérifications portent sur la renonciation à la propriété, le verrouillage de la liquidité et la répartition des wallets,

Seuls les projets sûrs et légitimes passent le filtre et deviennent des alertes exploitables.

Les transactions, elles aussi, sont optimisées pour la vitesse et la sécurité. Grâce à ses RPC personnalisés et son routage privé anti–front-running, Snorter exécute les trades directement sur Telegram, avec un minimum de slippage. Et plus il est utilisé, plus il s’améliore : chaque scan et chaque échange affinent son algorithme de détection et de classement.

Bien que Solana soit sa base, l’expansion multi-chaîne est déjà en cours :

Ethereum rejoindra l’écosystème après le TGE,

BNB Chain est en phase finale,

Polygon et Base suivront selon la roadmap officielle.

En clair, pour ceux qui recherchent le prochain GIGGLE ou Memecore, Snorter pourrait bien être le radar inter-chaînes ultime, pleinement capable de repérer les tokens prometteurs avant qu’ils n’explosent, et d’aider les traders à agir plus tôt et plus intelligemment sur tout le marché des meme coins.

Ce qui attend Snorter et pourquoi les prochaines semaines seront décisives

Snorter entre dans la phase la plus intense de sa feuille de route, avec la finalisation des dernières étapes de la Phase 2.

Au programme : bêta test communautaire, collaboration avec des influenceurs, lancement officiel du bot sur Solana, TGE et période de claim, ainsi que la mise en place du bridge inter-chaînes permettant de relier les liquidités entre les réseaux pris en charge.

Ces éléments constituent le socle du déploiement opérationnel de Snorter et l’arrivée de sa première vague d’utilisateurs réels.

Une fois la Phase 2 achevée, place à la Phase 3, celle de l’expansion à grande échelle.

Cette nouvelle étape comprendra :

Le lancement du bot sur les blockchains EVM,

L’ajout de nouvelles fonctionnalités Telegram,

Le déploiement du tableau de bord utilisateur, un espace dédié où les traders pourront analyser leurs performances, suivre leurs récompenses et gérer leurs positions de staking.

L’équipe prévoit également d’intégrer de nouvelles blockchains et de renforcer l’écosystème global, afin de positionner Snorter comme une infrastructure de trading inter-chaînes complète, bien au-delà d’un simple outil Solana.

Chaque phase rapproche Snorter de son objectif : devenir le système d’intelligence de référence pour détecter les opportunités meme coins avant leur explosion.

Or, avec la prévente désormais dans ses 14 derniers jours, le projet entre dans un moment charnière, passant du développement précoce à la vraie phase de disruption du marché.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Rejoignez la nouvelle ère du trading crypto avec Snorter Bot

Le Snorter Bot s’apprête à révolutionner le trading sur Telegram. Avec un lancement imminent, c’est votre dernière chance de réserver votre place avant la mise en ligne.

Pour participer à la prévente, rendez-vous sur le site de Snorter Bot Token et achetez des SNORT via SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire.

Les tokens achetés peuvent être stakés instantanément via le protocole natif Snorter, avec un rendement annuel dynamique pouvant atteindre 112 % (APY).

L’équipe recommande Best Wallet, reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin actuellement disponibles. Vos tokens de prévente y apparaissent automatiquement, le claim est instantané à la mise en ligne, et les détenteurs profitent d’un accès exclusif aux nouveaux lancements crypto grâce à la section Upcoming Tokens.

Best Wallet est accessible sur Google Play et l’App Store.

Rejoignez la communauté Snorter sur X et Instagram, et visitez le site officiel de Snorter Bot Token pour acheter vos SNORT avant la fin de la prévente — une opportunité rare d’entrer tôt dans la prochaine génération du trading crypto.