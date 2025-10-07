Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Образователният меме койн Giggle (GIGGLE) току-що премина прага от $100 милиона пазарна капитализация, само няколко седмици след старта си в края на септември.

Междувременно Snorter Bot Token ($SNORT) – Telegram инструмент за търговия, създаден да открива меме койни с потенциал x100 – е събрал $4.3 милиона и навлиза във финалната фаза на предпродажбата си.

Остават само две седмици, за да се възползвате от възможността, преди проектът да излезе на крипто борсите, където цената може да се повиши значително.

Когато виждаме как GIGGLE достига $100 милиона толкова бързо, е трудно да не се запитаме каква може да е стойността на инструмент, способен да открива подобни проекти още преди да експлодират – и да позволява на инвеститорите да се възползват още от предпродажбата.

В момента SNORT се търгува на цена $0.1071, като цената се увеличава постепенно до края на предпродажбата.

Binance меме койните задават тона, докато Snorter Bot Token се готви за следващия ръст

Giggle Academy – проект, подкрепен от Чангпенг Жао, събра $1.3 милиона само за 12 часа след старта си, благодарение на таксите, плащани чрез меме койна GIGGLE.

В сърцето на проекта стои солидарността. Токенът BEP-20 GIGGLE захранва Giggle Academy – безплатна и забавна образователна платформа, която обхваща теми от математика и науки до блокчейн и изкуствен интелект. Програмата Giggle Hero възнаграждава учители и ученици, особено в по-бедни региони по света.

Благородната кауза не остана незабелязана: цената на GIGGLE се изстреля до $117 в понеделник, което е 313% ръст от 24 септември, преди да се стабилизира около $98.41, с пазарна оценка близо $98 милиона.

За сравнение – друг Binance-свързан меме койн, Memecore (M), достигна мултимилиардна оценка само два месеца след пускането си.

Мнозина вярват, че GIGGLE може да последва същия път, подпомогнат от своята благотворителна мисия.

Но за инвеститорите истинското предизвикателство не е да открият добри проекти – а да ги разпознаят достатъчно рано.

Точно тук идва Snorter Bot – неговият алгоритъм за откриване на нови меме койни още преди да станат популярни позволява на трейдърите да инвестират, когато оценката все още е в милиони, и дори малко движение може да превърне ранните инвеститори в големи победители.

Базиран на Solana, проектиран за всички големи блокчейни: Snorter ускорява откриването на меме койни

Snorter Token избра Solana по една проста причина: скоростта. Детекционният му engine работи в ядрото на най-активната меме мрежа, анализирайки директно данните на валидаторите и опашките от транзакции.

Резултатът – откриване на нови токени, ликвидност и търговски модели в реално време, осигурявайки несравнимо предимство.

Всеки засечен токен преминава щателна проверка:

Смарт договори и ликвидни пулове се анализират, за да се избегнат измами и „rug pull“-ове.

Проверяват се отказ от собственост, заключване на ликвидността и разпределението по портфейли.

Само сигурни и легитимни проекти минават филтъра и стават достъпни за действие.

Сделките също са оптимизирани за скорост и сигурност – чрез собствени RPC сървъри и anti-front-running маршрути. Търговията се извършва директно в Telegram, с минимално отклонение.

И колкото повече се използва Snorter, толкова по-добър става – всяко сканиране и сделка усъвършенстват алгоритъма му.

Въпреки че основата е Solana, мултичейн експанзията вече е в ход:

Ethereum ще се присъедини след TGE,

ще се присъедини след TGE, BNB Chain е във финалната си фаза,

е във финалната си фаза, Polygon и Base ще последват според официалната пътна карта.

Накратко – за тези, които търсят следващия GIGGLE или Memecore, Snorter може да се окаже финалният крипто радар, способен да засича обещаващи токени още преди да избухнат.

Какво предстои за Snorter и защо следващите седмици са решаващи

Snorter навлиза в най-интензивната фаза на своята пътна карта – завършването на втората фаза (Phase 2).

Програмата включва:

Бета тестване с общността,

Партньорства с инфлуенсъри,

Официален старт на бота в Solana,

TGE и период за заявяване на токени,

Изграждане на междублокчейнов мост за ликвидност между мрежите.

След това идва Фаза 3 – мащабното разширяване, която ще включва:

Стартиране на бота върху EVM блокчейни,

Нови Telegram функции,

Пускане на потребителско табло – зона за анализ на представянето, следене на награди и управление на стейкинга.

Екипът планира и нови блокчейн интеграции, превръщайки Snorter в пълна cross-chain търговска инфраструктура, далеч над обикновен Solana инструмент.

Всеки етап доближава Snorter до основната му цел: да стане водеща система за интелигентно откриване на Solana меме койн възможности, преди те да експлодират.

С 13 дни до края на предпродажбата, проектът навлиза в решаващ момент – прехода от ранно развитие към реално пазарно въздействие.

HERE’S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Присъединете се към новата ера на крипто търговията със Snorter Bot

Snorter Bot е готов да революционизира търговията в Telegram. С наближаващия старт това е последният шанс да си осигурите място преди официалното пускане.

За участие в предпродажбата посетете официалния сайт на Snorter Bot Token и закупете SNORT с SOL, ETH, BNB, USDT, USDC или дори кредитна карта.

Закупените токени могат да се стейкват незабавно чрез вградения протокол, с динамична доходност до 111% APY.

Екипът препоръчва Best Wallet – едно от най-надеждните крипто и биткойн портфейли. Вашите предпродажбени токени се появяват автоматично, заявяването е мигновено, а притежателите получават достъп до нови крипто стартиращи проекти чрез секцията “Предстоящи токени”.

Приложението е достъпно в Google Play и App Store.

Присъединете се към общността на Snorter в X и Instagram, и закупете своя SNORT преди края на предпродажбата – рядък шанс да бъдете част от следващото поколение на крипто търговията.