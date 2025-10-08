Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Grayscale vient de changer la donne : ses ETF Ethereum et Solana intègrent désormais le staking. Traduction concrète pour les investisseurs : une exposition cotée en bourse qui peut aussi générer des récompenses de réseau, sans gérer de nœuds ni de portefeuilles.

C’est une première aux États-Unis pour des produits au comptant de cette envergure, et un signal fort envoyé à Wall Street : la finance traditionnelle peut capter l’économie du staking dans un cadre régulé.

Au programme : ce que Grayscale a activé, pourquoi c’est important, ce que cela implique (rendements, risques, frais). Ensuite, cap sur une crypto lié à l’actualité pour donner du relief à ce mouvement. Clair, net et précis.

Ce que Grayscale a réellement activé

🚨BREAKING: GRAYSCALE LAUNCHES FIRST SPOT STAKING CRYPTO ETPs FOR ETHEREUM AND SOLANA IN US!!!🚨 pic.twitter.com/bGEOHlawry — SolanaNews.sol (@solananew) October 6, 2025

Grayscale ajoute le staking à ses véhicules sur Ether et Solana : ETHE et ETH (exposition spot à Ethereum) et GSOL (Solana) intègrent des mécanismes permettant de percevoir des récompenses de validation au sein du produit coté.

L’émetteur revendique une “première” sur les ETP/ETF spot américains, avec l’ambition d’aligner l’exposition prix et une partie de la valeur d’usage des réseaux.

Pourquoi c’est un tournant pour les ETF crypto

Jusqu’ici, l’un des reproches majeurs aux ETF sur Ethereum (et, par extension, aux produits Solana) portait sur l’absence de rendement de staking. En l’intégrant, Grayscale réduit l’écart entre la détention directe on-chain et l’exposition via un titre boursier.

Des médias soulignent l’impact potentiel : capter des investisseurs institutionnels qui veulent des revenus passifs sans complexité opérationnelle.

Points d’attention : gouvernance, frais, risques techniques

Qui opère les validateurs ? Comment sont gérées les commissions, le risque de “slashing” et la transparence sur les allocations ? Les articles de presse et la communication de Grayscale insistent sur un cadre institutionnel et des dépositaires qualifiés. Certains évoquent déjà des montants d’ETH engagés et la perspective d’un uplisting pour GSOL.

En clair : avancée majeure, mais lecture fine des docs produit indispensable (frais, partage des récompenses, suivi de performance).

Pepenode (PEPENODE) : “miner” façon jeu, fidéliser par l’expérience

PepeNode prend le contrepied des interfaces austères avec du mine-to-earn virtuel. Ici, on “monte” des rigs virtuels, on collectionne des nœuds, on grimpe des paliers et on décroche des récompenses en jouant sans machine ni facture d’électricité.

L’idée apparaît totalement limpide : transformer la logique du minage/staking en progression ludique, avec des saisons, des classements et des bonus d’activité. L’intérêt potentiel dans le contexte actuel ? Alors que des produits cotés encapsulent le staking pour les investisseurs traditionnels, PepeNode encapsule l’expérience pour l’utilisateur curieux. On comprend ce qu’on gagne sur cette nouvelle crypto listée sur Binance, pourquoi on le gagne, et comment accélérer (ajout de nœuds, quêtes, événements).

Les points concrets à regarder : la rétention au-delà de l’effet nouveauté, l’équilibre des récompenses (éviter l’inflation ingérable), la lutte contre les bots et les passerelles avec d’autres écosystèmes (tournois, partenariats, utilités annexes).

Si ces curseurs sont bien réglés, le projet peut devenir une porte d’entrée fun vers la crypto “qui se pratique”.

Conclusion

En activant le staking crypto sur ses ETF Ethereum et Solana, Grayscale rapproche deux mondes : la mécanique de validation on-chain et l’allocation en compte-titres. C’est un message clair au marché : les “revenus de protocole” peuvent être servis dans un emballage régulé, lisible et scalable. La suite se jouera dans l’exécution : frais nets, qualité des validateurs, transparence du partage de récompenses, et robustesse opérationnelle en période de volatilité.

Pour les investisseurs, le réflexe gagnant reste le même : lire les documents, comparer le net perçu au coût total, et surveiller la stabilité du suivi par rapport au sous-jacent. Pendant ce temps, l’écosystème s’élargit : ETH formalise son statut d’infra productive, SOL renforce son récit “utilité rapide” et des expériences grand public, comme PepeNode, testent de nouvelles passerelles vers l’adoption.