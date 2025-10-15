Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Najnowszy raport Uniwersytetu Indonezji wskauzje, sektor kryptowalut może stać się jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarczego kraju. Szacunki wskazują, że do 2025 roku gospodarka może zostać zasilona 260,36 bilionami rupii, czyli około 16,5 miliardami dolarów.

Co więcej pojawi się znacznie więcej miejsc pracy, których liczba sięgnie nawet 1.22 miliona. To znaczący sygnał dla rynku, który jeszcze kilka lat temu był postrzegany jako eksperymentalny. Dziś staje się realnym filarem cyfrowej transformacji Indonezji.

Kryptowaluty realnie wspierają gospodarkę

Raport Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych mówi, że już w 2024 roku indonezyjska branża kryptowalut dodała 4,4 miliarda dolarów do PKB kraju. Wygenerowała dodatkowo ponad 333 tysiące miejsc pracy.

BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve. We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country. What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU — Bitcoin Indonesia (@bitcoinindo21) August 5, 2025

Wspomniane liczby to nie tylko rosnącej liczby inwestorów, lecz także coraz większa aktywności lokalnych platform i startupów blockchainowych.

Jak podkreśliła badaczka Prani Sastiono z LPEM FEB UI:

Rzeczywisty wpływ gospodarczy będzie odczuwalny tylko wtedy, gdy zyski z handlu kryptowalutami zostaną wykorzystane lokalnie w sposób produktywny.

To wezwanie do władz, aby środki z tego dynamicznego sektora nie wypływały za granicę, lecz zasilały rozwój infrastruktury, edukacji i nowych technologii.

Regulacje jako klucz do rozwoju

Autorzy raportu zwracają uwagę, że odpowiednie regulacje mogą pomnożyć efekty gospodarcze. Wskazują pięć kluczowych kierunków działań:

wzmocnienie nadzoru nad nielegalnym handlem,

poprawę ochrony danych użytkowników,

reformę podatkową,

rozwój edukacji finansowej

rozwój różnorodności produktów kryptowalutowych.

Władze Indonezji już podejmują pierwsze kroki. Dino Milano Siregar, szef Departamentu Innowacji Finansowych i Nadzoru nad Aktywami Cyfrowymi w Otoritas Jasa Keuangan, zaznaczył, że nadzór nad rynkiem musi być globalny:

„Kryptowaluty z natury są bezgraniczne, dlatego nadzór nie może odbywać się w izolacji. Wymaga współpracy między instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi”.

OJK współpracuje z Bankiem Indonezji, Narodową Agencją Cyberbezpieczeństwa oraz ONZ-owskim biurem UNODC, by skuteczniej monitorować przepływy transgraniczne i eliminować oszustwa.

Globalni gracze inwestują w lokalne giełdy

Na fali rosnącego zainteresowania rynkiem, MEXC Ventures zdecydowało się na strategiczną inwestycję w indonezyjską giełdę Triv, wycenianą obecnie na 200 milionów dolarów.

Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 sierpnia, mogą jednak wpłynąć na strategie użytkowników. Nowa struktura nakłada 0,21% podatku na użytkowników krajowych giełd, podczas gdy handel na zagranicznych platformach obciążony jest stawką aż 1%.

Wprowadzono też podatek VAT dla górników, który wynosi 2,2%, a od 2026 roku mają oni być objęci standardową stawką podatku dochodowego.

W tle pojawia się również temat możliwego wykorzystania Bitcoina jako aktywa rezerwowego. Pomysł, który został zaprezentowany wiceprezydentowi kraju przez organizację Bitcoin Indonesia. Choć to na razie tylko koncepcja, sama dyskusja świadczy o coraz większej otwartości państwa na technologie blockchainowe.

Nowe projekty infrastrukturalne

Wraz z rozwojem takich rynków jak indonezyjski, pojawiają się projekty, które redefiniują sposób, w jaki użytkownicy mogą korzystać z kryptowalut. Jednym z nich jest Bitcoin Hyper, czyli innowacyjny projekt tworzący niezależną warstwę drugą dla Bitcoina.

Jego celem jest zwiększenie szybkości transakcji i obniżenie kosztów przesyłu. Dzięki wykorzystaniu środowiska Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper pozwala na tworzenie zdecentralizowanych aplikacji finansowych, które mogą działać niemal natychmiastowo.

Projekt przyciągnął już uwagę inwestorów na niesamowitą skalę. W przedsprzedaży zebrano ponad 23,7 miliona dolarów, a cena tokena ustalona została na poziomie $0.013125.

Most między Bitcoinem a DeFi

Bitcoin Hyper działa jak pomost między siecią Bitcoina a światem nowoczesnych aplikacji finansowych. Użytkownik może przesłać BTC do środowiska Hyper, gdzie zostaje on przekształcony w token reprezentacyjny, zabezpieczony za pomocą technologii Zero-Knowledge Proofs.

Dzięki temu możliwe jest korzystanie z funkcji stakingu, pożyczek czy zdecentralizowanych giełd bez konieczności rezygnacji z bezpieczeństwa Bitcoina.

Proces jest zautomatyzowany i nie wymaga pośredników. Co więcej, staking uruchamia się automatycznie w momencie zakupu tokena, co czyni cały ekosystem wyjątkowo przyjaznym dla początkujących użytkowników.

Dostępność i bezpieczeństwo

Token $HYPER można przechowywać w popularnych portfelach, takich jak Best Wallet, MetaMask czy Trust Wallet, które obsługują standardy ERC-20 i BEP-20.

Best Wallet umożliwia także bezpośredni zakup tokenów i automatyczne uczestnictwo w stakingu. Wspomniane rozwiązanie, które szczególnie docenią osoby zastanawiające się, jak kupić kryptowaluty w sposób bezpieczny i prosty.

Projekt stawia też na przejrzystość. Nie przewidziano żadnych ukrytych alokacji dla zespołu, a wszystkie tokeny trafiają do otwartej dystrybucji.

W stronę gospodarki cyfrowej. Wspólne punkty Indonezji i globalnych projektów

Dynamiczny rozwój sektora kryptowalut w Indonezji pokazuje, jak ogromny wpływ technologia blockchain może mieć na lokalne rynki pracy, inwestycje i innowacje.

Podobnie jak projekty infrastrukturalne typu Bitcoin Hyper, kraj ten stawia na technologiczną niezależność i skalowalność.

Eksperci podkreślają, że inwestycje w rozwiązania warstwy drugiej ) i interoperacyjne systemy finansowe to przyszłość globalnej gospodarki cyfrowej. Otwierają one drogę do szybszych płatności, bardziej efektywnych systemów rozliczeniowych i niższych kosztów operacyjnych.

Dla użytkowników indywidualnych oznacza to nie tylko nowe możliwości inwestycyjne, ale też dostęp do usług, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla dużych instytucji finansowych.

Projekt Bitcoin Hyper, uznawany jest dziś za jedną z najlepszych przedsprzedaży kryptowalut w 2025 roku.