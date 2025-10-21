Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

유튜브 최고 인기 크리에이터 미스터비스트(MrBeast)가 코인 업계 진을 준비 중이라는 소문이 점차 퍼지기 시작하고 있다. 최근의 상표권 신청에 따르면, “미스터비스트 파이낸셜(MrBeast Financial)”라고 하는 이름이 등장했으며 모바일 뱅킹, 디지털 자산 관리 및 투자 도구 등 금융 관련 서비스가 포함된 것으로 확인됐다. 세계에서 가장 영향력 있는 유튜버가 또 하나의 새로운 비즈니스를 준비 중이라는 관측이 나온다.

그러한 신청이 실제로 상품으로 나오게 된다면, 그 연쇄 효과는 엄청날 수도 있다. 미스터비스트는 여러 플랫폼에 걸쳐 4억 명 이상의 팔로워를 보유하고 있다. 그는 단 한 번의 게시물 게시로 버거 체인에 매진 사태를 일으킬 수도 있고 하나의 동영상으로 수백만 달러의 기부금을 모금할 수도 있다. 이런 인물이 자신의 암호화폐 지갑 앱을 홍보한다면 폭발적인 반응이 예상된다.

미스터비스트 코인 지갑이 딱 맞는 선택인 이유

이번 행보가 특히 주목받는 이유는 그의 브랜드 콘셉트와 자연스럽게 맞닿아 있기 때문이다. 미스터비스트는 자동차, 주택, 심지어 개인 섬까지 통 크게 증정하는 ‘기부형 콘텐츠’로 유명하다. 만약 그가 암호화폐 앱을 출시한다면 보상·게임·참여형 이벤트 등 특유의 바이럴 방식을 접목할 가능성이 크다.

앞서 언급한 상표 문서에는 금융 서비스에서부터 코인 거래 기능까지 모든 것을 담고 있다. 이는 단순한 결제 앱이나 온체인 툴과 더불어 완벽한 기능을 갖춘 코인 지갑을 의미할 수도 있다. 어떠한 쪽으로든, 미스터비스트의 팀이 정말 이를 준비 중이라면, 출시가 조용하게 지나가지는 않을 것이다. 젊은 층 사용자를 위한 경품 행사, 추천 코드 및 학습형 리워드 이벤트 등으로 가득한 엄청난 캠페인을 예상해 볼 수 있다.

기대와 현실 사이

물론, 현재로선 단지 상표 출원에 불과하다. 즉, ‘의지’는 보이지만 ‘증거’는 없는 단계다. 암호화폐 지갑을 안전하고 확장 가능하며 규제에 부합하게 구축하는 일은 유튜브 영상 촬영과는 차원이 다르다. 규제당국의 승인 절차, 은행의 투명성 요구, 이용자의 보안 기대치를 충족해야 한다.

그러므로 미스터비스트 코인 지갑의 아이디어가 흥미롭게 들릴 수는 있지만, 현실적인 문제는 그것이 언제 또는 과연 이뤄질 것인가이다. 그 때까지는, 차세대 경험을 원하는 가상화폐 사용자는 미스터비스트의 움직임을 기다리기보다는 사용자에게 완전한 통제권을 제공하며 보안 및 글로벌 접근성을 모두 갖춘 지갑을 찾고 있다.

크리에이터의 차기 트렌드는 암호화폐

크리에이터 산업이 암호화폐에 천천히 눈을 뜨고 있는 중이다. 미스터비스트의 움직임은 디지털 지갑이 주류 대화의 일부가 되고 있음을 보여준다. 다만 언제나 그렇듯, 먼저 움직인 이들이 가장 큰 이익을 본다는 점도 변함없다.

일부 지갑들은 이미 완벽한 통제권, 실질적인 사용 및 호소력있는 디자인 등 미스터비스트의 팀이 목표로 하고 있을 수도 있는 수준에 이미 도달해 있다. 사용자 스스로 자산을 완전히 통제하고, 실생활 결제가 가능하며, 직관적인 인터페이스를 갖춘 제품들이다. 향후 미스터비스트 앱이 실제 출시될 경우 수백만 명이 몰릴 가능성이 높지만 이미 시장을 선점한 이용자들이 한발 앞서 있을 것이다.

남들보다 앞서 나가고 지금 바로 행동하길 원하는 사람들은 뜬소문만을 믿고 기다리기보다는 이미 코인 지갑으로서 모든 기능을 제공하고 있는 베스트월렛(Best Wallet) 사용을 고려해 볼 수도 있다. 개발자나 다른 누구도 알 수 없는 개인 키에 대한 완전한 통제권을 사용자에게 제공하며 이를 통해 사용자는 비트코인과 여타 암호화폐의 정신에 따라 자신의 코인을 완전하게 소유하게 된다. 중간 관리자나 고객 신원 확인(KYC) 절차도 없다.

베스트월렛은 또한 위험으로 가득한 시장에서 투자자들과 자산을 안전하게 보호하기 위해 보안을 핵심으로 설계되었다. 파이어블록스(Fireblocks)의 MPC-CMP 기술을 도입해 개인 키를 여러 암호화 조각으로 분산시킴으로써 해킹 가능성을 차단했다.

또한, 플랫폼에는 피싱 컨트랙트 및 악성 자산으로부터 자동으로 보호하는 스캠 필터가 내장되어 있다. 월렛커넥트(WalletConnect)의 인증도 획득했다.

크로스 체인 스왑, 법정화폐 결제 및 포트폴리오 관리에서부터 온체인 분석, 스테이킹 기능 및 토큰 런치패드에 이르기까지 오늘날의 시장에 적합한 툴셋으로 사용자를 돕는다. 또한 여러 블록체인에 걸쳐 수천 종의 가상화폐를 지원해 대량의 다양화된 자산 포트폴리오를 관리하고 성장하기 위한 이상적인 지갑이다.

베스트월렛의 사용법이 소개된 다음 영상을 통해 해당 지갑에 대해 좀 더 자세하게 알아보도록 하자.

특히 런치패드 기능을 통해 유망 토큰의 초기 투자 기회를 제공한다는 점이 투자자들에게 매력으로 꼽힌다. 여러 주요 암호화폐 전문 매체와 인플루언서들이 베스트 월렛을 2025년 최고의 암호화폐 지갑으로 평가하고 있으며, 클레이브로(ClayBro) 역시 이를 강력히 추천한 바 있다.

