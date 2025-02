Dogecoin zalicza spadki, co wpisuje się w ogólną tendencję na rynku krypto. W kryzysie zyskują na znaczeniu memecoiny z potencjałem, które już na etapie przedsprzedaży oferują wartość użytkową.

Wśród perspektywicznych tokenów można wymienić na przykład Wall Street Pepe ze społecznościową misją przełamania monopolu wielorybów lub MIND of Pepe – pierwszego memecoinowego agenta AI.

Eksperci przestrzegają, że Dogecoinowi może grozić znaczny spadek ceny. Wywodzą to z faktu, że na wykresie cenowym zaobserwowano przecięcie linii MVRV (stosunek kapitalizacji rynkowej do kapitalizacji zrealizowanej) z 30-dniową średnią kroczącą. Z analizy danych historycznych wynika, że taki układ zapowiada spadek – tak twierdzi ekspert kryptowalutowy, Ali Martinez, w swoim poście z 2 lutego.

MVRV to kluczowy wskaźnik do oceny, czy cena aktywa znajduje się powyżej lub poniżej jego wartości godziwej. Gdy wskaźnik przecina linię 30-dniowej średniej kroczącej i znajduje się poniżej niej, układ ten sugeruje, że posiadacze wchodzą w okres realizowania zysków, co prowadzi do zwiększonej presji sprzedażowej.

DOGE doświadczył typowo niedźwiedziego przecięcia MVRV z 3-dniową średnią kroczącą, co zapowiada poważną korektę ceny – pisze Martinez.

Nieco wcześniej, bo 1 lutego, Martinez sugerował, że Dogecoin może zaliczyć spadek do 0,20 $, wskazując podobieństwa do wykresu cenowego Pepe. Z analizy czterogodzinnego wykresu wynikało, że Dogecoin powtarza wzorzec zaobserwowany niedawno u Pepe, kiedy to kultowa żabia kryptowaluta straciła na wartości. Nic dziwnego, że inwestorzy polują na inne memecoiny z potencjałem. Chcą w ten sposób zmodyfikować strategię i przetrwać rozpoczynający się kryzys na rynku krypto.

Martinez podkreślał, że utrzymanie poziomu wsparcia rzędu 0,31 $ jest kluczowe, by uniknąć dalszych spadków. Jeśli to się nie uda, dane historyczne mocno wskazują na możliwą poważną korektę w stronę 0,20 $, co pasowałoby do niedawnej trajektorii PEPE.

Inwestycje w memecoiny z potencjałem. Gdzie ich szukać?

Na szczęście w rodzinie Pepe wiele się dzieje, a na prowadzenie wysuwają się memecoiny, które już na etapie przedsprzedaży oferują posiadaczom konkretną wartość użytkową. Wall Street Pepe, na przykład, proponuje aktywną walkę z monopolem wielorybów na rynku krypto. Już teraz kusi inwestorów możliwością dołączenia do Armii WEPE, która stanowiłaby skuteczną przeciwwagę dla dominujących na rynku gigantów.

Posiadacze tokena WEPE mieliby dostęp do sygnałów i informacji, które pomogłyby im wczesne podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Na dłuższą metę miałoby to ukrócić manipulacje rynkowe największych graczy, którzy do tej pory dyktowali warunki na arenie kryptowalut.

Inną propozycją dla fanów memecoinowych inwestycji jest MIND of Pepe, żabi agent AI, który pełni funkcję wirtualnego asystenta inwestora. W skrócie mówiąc: wyszukuje okazji, zdobywa informacje, wyłapuje wczesne sygnały i weryfikuje dane, by traderzy mogli skupić się na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o przygotowane przez agenta podpowiedzi.

$MIND to token zasilający nowoczesny ekosystem, oparty na sztucznej inteligencji, która samodzielnie wyrusza w przestrzeń internetu, podejmuje interakcje w mediach społecznościowych i ma zdolność samoaktualizacji. Tym samym wynosi na wyższy poziom dotychczasowe rozumienie narzędzi AI.

Dogecoin idzie w dół. Co dalej?

Tymczasem analityk publikujący pod pseudonimem Trader Tardigrade zasugerował, że niedźwiedzie tendencje Dogecoina mogą nie potrwać zbyt długo. Ekspert twierdzi, że DOGE szykuje się do znaczącego zwrotu akcji. Swoją prognozę opiera na analizie RSI, czyli wskaźnika siły względnej. Jest to popularny oscylator używany w analizie technicznej rynków finansowych do pomiaru prędkości oraz wielkości zmian cen aktywów.

Mimo że DOGE zalicza potężne spadki, RSI daje pewną nadzieję na przyszłość, sygnalizując rychły koniec niedźwiedziego trendu.

Z danych historycznych wynika, że tego typu rozbieżności zwykle poprzedzają ruch w górę, gdy presja sprzedażowa ustępuje, a na rynek wchodzą kupujący. Patrząc na dotychczasowe ruchy cenowe, Trader Tardigrade prognozuje, że DOGE może w niedalekiej przyszłości liczyć na wzrosty nawet o 3000%.

Ogólnie rzecz biorąc, Dogecoin doświadcza znacznego odpływu kapitału, ponieważ rynki kryptowalut wciąż uginają się pod ciężarem niepewności po wyprzedaży akcji spółek AI, wywołanej przez DeepSeek. Dalsze obawy wywołuje ogłoszenie prezydenta Donalda Trumpa, który planuje nałożyć 25% cła na towary z Kanady i Meksyku. Spadek DOGE w dużej mierze jest też powiązany z ruchami Bitcoina, który stracił poziom wsparcia 100 000 USD.

Analiza ceny DOGE

W momencie publikacji prasowej DOGE jest notowany na poziomie 0,259 USD. Oznacza to spadek o ponad 13% w ciągu ostatnich 24 godzin.

W obecnej sytuacji inwestorzy Dogecoin powinni spodziewać się dalszego impulsu spadkowego, biorąc pod uwagę, że konfiguracja techniczna aktywów w krótkim okresie pozostaje niedźwiedzia. Na przykład cena znajduje się poniżej 50-dniowej SMA (0,3513 USD), ale pozostaje powyżej 200-dniowej SMA (0,2247 USD), wskazując na długoterminowe wsparcie.

Memecoiny w dołku. Czy na długo?

Sentyment na arenie kryptowalut jest obecnie słaby. Wynika to a narastającej od jakiegoś czasu niepewności, którą dodatkowo podkręcają niespodziewane zwroty akcji. Potężnie daje o sobie znać pojawienie się DeepSeek, który nieźle zamieszał na rynku AI.

Obawy inwestorów odzwierciedla Fear & Greed Index, zarówno na rynkach kryptowalutowych, jak i tradycyjnych. Ten pierwszy w ciągu zaledwie trzech dni spadł o 32 punkty, sięgając najniższego poziomu od października.

Duże spadki nastrojów i pozycjonowania we wszystkich obszarach

– napisał na portalu X Andre Dragosch, europejski szef działu badań w firmie Bitwise zajmującej się zarządzaniem aktywami.

To moim zdaniem dobry czas na rozpoczęcie ekspozycji na Bitcoina.

Giełdowy odpowiednik Fear & Greed Index w momencie pisania tego tekstu znajdował się o dwa punkty wyżej niż kryptowaluty, na poziomie 46/100, co już przed otwarciem Wall Street wskazywało na wysoki poziom obaw.

Jesse Cohen, analityk rynków globalnych w Investing.com, zauważył jednak, że sentyment szybko może ulec zmianie.

Pamiętajcie, że nastroje rynkowe mogą zmienić się w mgnieniu oka – wystarczy jeden tweet Trumpa

– napisał na X.

Kiedy rynek znalazł się w dołku, warto uzbroić się w cierpliwość i bacznie wypatrywać okazji, które za jakiś czas będą miały szansę wypłynąć. Dlatego dobrym pomysłem może być obserwowanie przedsprzedaży tokenów, które już na starcie wyróżniają się strategicznym planem i wartością użytkową, jak wspomniane wyżej memecoiny z potencjałem: Wall Street Pepe czy MIND of Pepe. Jest szansa, że przeczekają kryzys i wyznaczą datę emisji na okres już po korekcie.