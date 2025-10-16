Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Le marché crypto a pris une claque historique : en quelques heures, près de 20 milliards de dollars de positions ont été liquidées, forçant les plateformes à déclencher leurs garde-fous et aspirant la liquidité comme un trou d’air. La chaîne de dominos est classique : annonce macro anxiogène, traders sur-leviers, spreads qui s’élargissent, puis avalanche d’ordres forcés.

Un “vendredi noir” prolongé sur le week-end, des cours en yoyo et un sentiment retourné en quelques bougies.

Dans ce dossier, on décortique ce qui s’est passé, ce que révèlent ces liquidations, et comment lire la suite : poursuite de la purge du levier ou rebond technique ? On termine avec deux projets orientés usages concrets, pour comprendre ce qui attire encore l’attention quand la poussière retombe.

Ce qui s’est passé : une cascade de liquidations record

🚨 CRYPTO CATASTROPHE: $20 BILLION LIQUIDATED That was the largest leveraged flush since 2021. Longs were wiped out. $Bitcoin crashed from $122k to $102k in a day. The real carnage? Altcoins, where most retail traders were annihilated. pic.twitter.com/Kn44Mj3KBZ — 𝐊𝐚𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐠𝐡𝐚𝐫 (@Karman_1s) October 11, 2025

L’événement a tout d’une “capitulation par le levier” : annonces tarifaires américaines → ventes paniques → market makers qui se retirent → liquidations en chaîne sur dérivés. Les montants liquidés ont approché la barre des 20 Md$, une première d’ampleur, avec des pics sur une fenêtre de quelques heures seulement. Bitcoin a percé en intraday avant de rebondir, pendant que de nombreux altcoins lâchaient 25 à 40 % au plus fort du choc.

Les mécanismes d’auto-désendettement de certaines bourses ont même été activés pour préserver la solvabilité. Traduction : on a purgé du levier, mais la volatilité implicite reste élevée et le marché teste encore ses niveaux de liquidité.

Pourquoi cela a frappé si fort : levier, profondeur et psychologie

La cause immédiate tient à la macro (annonces commerciales américaines) mais l’ampleur vient du cocktail levier + faible profondeur du carnet le week-end. Quand les stops sautent, les positions forcées vendent au pire moment, élargissant les écarts et déclenchant d’autres liquidations. Les options ont vu une ruée sur les puts, signe d’un sentiment défensif de court terme.

Pourtant, des signaux de fond (flux ETF BTC plus “patient” et acteurs moins levier-dépendants) ont limité la casse sur les majors comparé aux altcoins. La structure a compté autant que la nouvelle.

Et maintenant : stabilisation fragile, rotations rapides

Au lendemain du choc, Bitcoin a rebondi mais la route reste cahoteuse : volatilité élevée, profondeur améliorée mais encore prudente, et rotations de capitaux éclairs (BTC/ETH d’abord, puis alts sélectionnées). Les analystes parlent d’un “reset” plutôt que d’une fin de cycle : purge du levier, re-prix des risques, tri naturel des projets utiles. Et potentiel crypto x1000 pour tous les altcoins liés.

Les prochains jours se jouent sur trois leviers :

volumes au comptant (retour des acheteurs ?)

primes de financement sur dérivés (levier maîtrisé ?)

ton des décideurs politiques.

Snorter Token ($SNORT) : des récompenses qui deviennent du pouvoir d’achat

Dans les périodes de stress, un projet tient s’il apporte un bénéfice net, visible, et simple à comprendre. Snorter Token coche cette case : le jeton sert d’outil pour transformer l’engagement réel (audiences, contributions, fidélité) en avantages immédiats dans l’app.

Concrètement, $SNORT lubrifie les usages : réductions de frais, accès premium, boosts lors d’actions vérifiables, le tout pensé mobile-first.

L’économie du jeton favorise la circulation utile : plus il y a d’activité, plus la valeur transite entre utilisateurs, créateurs et marques, avec des mécanismes qui évitent l’inflation “gratuite”. Ce positionnement “utilité d’abord” parle aux marchands comme aux plateformes : brancher un programme de fidélité, récompenser des micro-actions, fluidifier le cashback. Tous les ingrédients de l’un des meilleurs memecoins Solana du moment.

Quand le marché secoue, les actifs qui offrent un service concret gardent l’attention ; c’est précisément l’angle de $SNORT en 2025, entre simplicité d’onboarding et bénéfices tangibles.

Conclusion

Un krach n’efface pas les usages, il élimine l’excès de levier. Ce week-end mouvementé a révélé la fragilité de certains montages, mais aussi la capacité du marché à absorber le choc et à réallouer vers les actifs les plus utiles. La suite ? Un terrain plus sain pour les projets qui délivrent : rails rapides, expérience mobile claire, bénéfices visibles à chaque clic.

Dans cette logique, Snorter Token illustre le virage “récompenses → valeur concrète” dans l’app, quand BTC reste la charpente vers laquelle les capitaux se replient avant de repartir. Les prochains jours feront le tri : moins de bruit, plus de service. Moins de promesses, plus de produits.

Pour les investisseurs comme pour les équipes, c’est le moment d’optimiser la gestion du risque et de se concentrer sur ce qui compte vraiment : une utilité que l’on ressent au quotidien.