Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Der März 2025 war geprägt von deutlichen Rücksetzern am Krypto-Markt, die viele Anleger verunsichert zurückließen. Mit dem Beginn des neuen Monats richtet sich der Blick nun auf die Krypto Prognose April 2025 und damit auf die Frage, ob sich die Kurse wieder erholen oder die Korrektur weiter anhalten wird.

Aktuell befinden sich BTC und Co noch in einer korrektiven Marktphase

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins ist innerhalb des letzten Monats von einem Höchststand bei 3,15 Billionen $ zwischenzeitlich auf ein Tiefststand von nur noch 2,51 Billionen $ eingebrochen, und so wurden in der Spitze über 600 Milliarden $ aus dem Krypto-Markt abgezogen.

Das führte bei Bitcoin zu einem Kurseinbruch auf 77.000 $, und auch andere Top-Coins wie ETH, XRP und SOL wurden hart abgestraft. ETH fiel so unter 1.800 $ zurück, XRP unter 2 $, und Solana brach kurzzeitig auf unter 115 $ ein. Jetzt ist der März jedoch vorbei, und mit dem Beginn des Aprils fragen sich viele Anleger berechtigterweise, wie die Krypto Prognose für April 2025 aussieht.

So könnte die Krypto Prognose April 2025 für Bitcoin, Altcoins und Meme Coins aussehen

Grundsätzlich gibt es derzeit viele Faktoren, die den Markt belasten. So wirkte sich Donald Trumps harte Zollpolitik sehr negativ auf die traditionellen Finanzmärkte aus, was auch den Krypto-Markt beeinflusst hat. Zudem gibt es eine gewisse Ernüchterung, die auf den Hype um Trumps Präsidentschaftsantritt folgt, da es nun vielen Investoren an einem positiven Narrativ zum Krypto kaufen fehlt.

Das könnte sich im April jedoch ändern, da auf der einen Seite die Angst vor einem Zollkrieg nachlassen könnte, falls sich die Situation entspannt, und auf der anderen Seite neue positive Narrative erstarken könnten, wie beispielsweise die bald startende nationale Krypto-Reserve der USA, die bereits bestätigt wurde.

Für die Leitwährung Bitcoin könnte das im April bedeuten, dass die Bullen wieder einen Versuch unternehmen, in die Konsolidierungszone zwischen 90.000 $ und 100.000 $ einzutreten. Dafür müsste es ihnen erst einmal gelingen, den letzten Zwischenhöchststand bei 88.800 $ zu übertreffen und damit wieder ein höheres Hoch im Chart zu etablieren. Erst wenn das geschafft ist, würde für Bitcoin auch die Chance bestehen, noch im April eine größere Rallye in Richtung 100.000 $ zu initiieren.

Top-Altcoins wie Ethereum, XRP und Solana werden höchstwahrscheinlich der Wertentwicklung von Bitcoin folgen. Falls es Letzterem gelingt, eine Rallye über 90.000 $ zu schießen, wäre auch bei ETH, XRP und SOL mit starkem Aufschwung zu rechnen.

Für Ethereum wäre es zunächst das wichtigste Ziel, die 2.000-$-Marke nachhaltig zurückzuerobern. Sobald das gelingt, könnten die Bullen auch höhere Kursziele um 2.300 $ beziehungsweise 2.500 $ ins Visier nehmen. XRP hat es ja bereits geschafft, sich die 2-$-Marke zurückzuerobern, beziehungsweise als Support zu etablieren. Nun wäre es das Wichtigste, schnell wieder in Richtung der letzten Höchststände um 2,60 $ beziehungsweise 2,90 $ zu steigen.

Auch für SOL könnte es im April wieder Aufschwung geben. Falls die Bullen den Kurs einmal nachhaltig über 130 $ pumpen können, wäre auch eine Rallye über die letzten Höchststände um 150 $ denkbar. In jedem Fall muss der Impuls für eine Fortsetzung der Krypto-Rallye von Bitcoin ausgehen.

In letzter Instanz würde ein weiterer Aufschwung sich dann wahrscheinlich auch positiv auf Meme-Coins auswirken, die ja noch im Januar 2025 einen starken Hype erlebt hatten, in den letzten Monaten jedoch massiv im Wert zurückgefallen sind. Die Krypto-Prognose für April 2025 könnte vor allem zum Ende des Monats durchaus auch eine Meme-Coin-Rallye bereithalten, wenn sich der Markt positiv entwickelt. Top-Meme-Coins wie PEPE könnten es so schaffen, wieder wichtige Widerstandsniveaus, wie im Fall von PEPE die 0,00001-$-Marke, ins Visier zu nehmen.

Auch neue Kryptowährungen wie SOLX könnten sich im April gut entwickeln

Von einem Aufschwung des Marktes könnten dann vor allem auch Krypto-Projekte profitieren, die sich heute noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Ein spannendes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei derzeit unter anderem SOLX vom dahinterstehenden neuen Krypto-Projekt Solaxy dar.

Hierbei handelt es sich um einen jungen Coin, der sogar noch so neu ist, dass er noch nicht einmal an Krypto-Börsen gelistet ist, sondern derzeit nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget gekauft werden kann. Hier wird SOLX derzeit noch im Vorverkauf zu einem rabattierten Kurs von 0,001684 $ verkauft, und es kamen bereits über 29 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Zudem kann SOLX nach dem Kauf im Presale auch für eine jährliche Rendite von bis zu 140 % gestaked werden.

Das Spannende an dem Projekt dürfte jedoch vor allem die ambitionierte Vision der Entwickler sein. Die wollen mit Solaxy die erste Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain entwickeln. Damit wollen sie Solana dazu verhelfen, in Hypephasen des Krypto-Marktes nicht mehr an seine Kapazitätsgrenzen zu stoßen.

Schließlich kam es bei Solana in der Vergangenheit ja teilweise sogar schon zu Netzwerkausfällen. Eine eigene Layer-2-Lösung würde hier Abhilfe schaffen, da dann einfach Transaktionen auf die Solaxy-Blockchain ausgelagert werden könnten. Das würde Solaxy natürlich stark im Solana-Ökosystem verankern und könnte dem Projekt und seiner Kryptowährung SOLX zu nachhaltigem Wachstum verhelfen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.