香港證監會放寬虛擬資產監管 持牌平臺可與集團海外平臺共用掛盤冊

November 04, 2025 • 01:00 UTC

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）昨日發出兩份通函，分別為《有關虛擬資產交易平臺共用流動性的通函》及《有關擴展虛擬資產交易平臺產品及服務的通函》。 新指引闡述了對持牌虛擬資產交易平臺營運者（VASP）與其集團旗下海外平臺共用掛盤冊的監管要求及風險管理準則。

此舉旨在提升市場流動性、加強價格發現機制，並推動香港虛擬資產市場與國際市場接軌。由於虛擬資產交易具備跨境特性，香港市場的流動性相對分散。 根據 ASPIRe 路線圖中的「接入」支柱，證監會現允許持牌平臺與集團海外平臺共用掛盤冊，以實現跨平臺撮合與交易執行，進一步提升市場效率及全球流通性。

比特幣跌破 10.8 萬美元 市場對降息預期轉趨審慎

November 04, 2025 • 01:00 UTC

亞洲市場週一開盤時，比特幣價格一度跌破 10.8 萬美元，標誌著「Uptober」多頭行情暫告段落，市場風險回調情緒持續升溫。

在亞洲交易時段早盤，比特幣一度下探至 107,000 美元區間，延續上週末以來的回調走勢。市場普遍認為，近期對美聯儲啟動深度降息週期的預期降溫，加上美元走強，是導致短線拋售壓力增加的主要原因。

亞洲股市週一開盤表現分化，部分科技股受益於企業財報利好，支撐區內股市。然而，加密資產仍面臨壓力，顯示投資者對高風險資產的選擇性配置愈發明顯。

香港加速數字貨幣佈局：金管局 e-HKD 試點邁入第二階段

November 04, 2025 • 01:00 UTC

香港金融管理局（HKMA）在德勤（Deloitte）的技術與分析支持下，公佈《e-HKD 試點計劃第二階段報告》，深入探討中央銀行數字貨幣（CBDC）及其他數字資產形式對香港金融生態的潛在重塑。

報告指出，香港正經歷一場關鍵性轉變——從傳統實體現金體系，邁向由分散式帳本技術（DLT）支撐的數字貨幣基礎架構。同時，香港亦積極定位為全球數字金融、資產代幣化與新一代支付基建的領導者。

香港金管局自 2017 年起展開 e-HKD 研究，持續進行多階段試點與技術驗證，以評估其在批發與零售場景中的實際應用潛力。隨著試點進入第二階段，研究重點進一步擴展至 e-HKD 與私人數字貨幣的比較研究，評估其在可用性、可擴展性及商業可行性方面的表現與影響。

比特幣短線盤整 清崎「市場崩盤」警告再掀避險討論

November 04, 2025 • 01:00 UTC

比特幣最新報價約 110,414 美元，每日交易量超過 306 億美元。儘管市場波動性升高，但價格仍維持相對穩定，顯示投資者情緒尚未出現明顯恐慌。

近期市場焦點轉向《富爸爸，窮爸爸》作者 羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki） 的最新警告。他在社群平臺 X（前 Twitter） 上發文稱，一場「大規模崩盤」可能即將發生，恐導致「數百萬人的財富被抹除」。該貼文已吸引超過 460 萬次瀏覽。

清崎呼籲投資者將資金轉向 白銀、黃金、比特幣與以太坊 等資產，以對沖潛在的系統性風險。這一言論引發市場對宏觀經濟與資產估值過熱的再度討論。

