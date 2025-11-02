Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Bybit暫停日本新用戶註冊 現有用戶交易不受影響

November 03, 2025 • 01:00 UTC

加密交易所巨頭 Bybit 宣布自10月31日21:00起暫停日本地區新用戶註冊，以配合日本金融廳（FSA）推進的更嚴格監管框架。未來加密資產或將從《支付服務法》轉為納入《金融商品交易法》監管，交易所需達證券公司層級的合規標準（含AML、資本充足、客戶資產隔離等）。現有日本用戶交易不受即時影響，Bybit正籌備在新規下申請執照。先前Bybit曾兩度遭FSA警告，近期亦加強安全與內控。此次調整或利好本土持牌交易所擴大份額。

比特幣正在從散戶向機構遷移

November 03, 2025 • 01:00 UTC

Bitwise 季報報告指出比特幣正經歷「財富大轉移」，資產由早期散戶逐步流向機構、企業與政府。當前約 66% 仍在散戶手中，交易所可動用供給僅約 14.5%，多數長期鎖定；要促使老持幣者賣出，價格需明顯高於現價。機構（ETP/上市公司）已持有約 12.5% 且持續上升。減半效應邊際走弱，2025 年機構需求約為減半供給缺口的 7 倍。近期 80% 以上波動由宏觀因素驅動，比特幣正成為「宏觀資產」，未來牛熊將更多隨商業/宏觀週期運行。

SBF再度喊冤 稱FTX並未資不抵債

November 03, 2025 • 01:00 UTC

已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried（SBF）再次發聲，於最新15頁聲明中主張 FTX 與 Alameda Research「從未資不抵債」，稱 2022 年危機時仍有足額資產應付提款潮，卻被破產律師與新任執行長奪權、誤導，導致公司不必要地進入破產程序。SBF指控破產團隊低估資產、支付近10億美元顧問費並「賤賣」資產，若非如此，FTX 及 Alameda 持股現值應達 1,360 億美元。他並稱自己遭政治報復，正向川普尋求特赦。

dYdX擬年底進軍美國 先推現貨、等待永續合約監管明朗

November 03, 2025 • 01:00 UTC

《路透》稱，去中心化衍生品交易所 dYdX 計劃於今年底前登陸美國，為2019年上線以來首次嘗試在美設立合規平台。受監管限制，初期僅提供加密貨幣現貨交易，手續費約0.5%–0.65%；永續合約暫不開放，總裁 Eddie Zhang 盼監管機構儘快明確指引。SEC與CFTC上月表示正評估「新穎與創新」產品上市可能，包括永續合約。dYdX累計交易量逾1.5兆美元，近30天永續合約量約80億美元，保持衍生品市場領先地位。

