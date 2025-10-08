Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年10月8日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

XRP（瑞波幣）或迎爆發：ChatGPT 預測年底有望漲至 10–20 美元

October 8, 2025 • 01:00 UTC

根據 ChatGPT 最新預測，Ripple（瑞波）代幣 XRP 預計在 2025 年底 前有望上漲至 10 美元，在極端強勢行情下甚至可能觸及 20 美元。以當前約 $2.99 的價格計算，潛在回報高達 3–6 倍。

今年，XRP 展現出顯著韌性，7 月觸及 $3.65 創下六年新高。儘管短期回檔約 18%，但 Ripple 全球支付生態持續擴張，並獲 聯合國資本開發基金（UNCDF） 認可為發展中國家低成本跨境匯款方案。

從技術面來看，XRP 若能突破 7 月高點，年內有望上攻 $5–$10 區間，更強勢行情則或挑戰 $20。過去 12 個月，XRP 上漲 462%，遠超比特幣和以太坊。

分析師認為，隨著 美聯儲降息、ETF 推進 及 “Uptober” 牛市效應 延續，XRP 有望成為下一輪資金輪動的核心資產之一。

Solana（SOL）有望突破 1,000 美元：ChatGPT 看漲預測點燃市場熱度

October 8, 2025 • 01:00 UTC

根據 ChatGPT 最新預測，Solana（$SOL） 已穩固其作為頂級智能合約公鏈的地位，市值突破 1,270 億美元，生態鎖倉總價值（TVL）超過 128 億美元。

市場關注焦點在於 美國或將批准現貨 Solana ETF，若成真，有望引發類似比特幣與以太坊 ETF 的機構資金湧入，成為推動 SOL 新一輪上漲的重要催化劑。

同時，隨著 RWA（現實世界資產）代幣化 與 穩定幣應用 的加速發展，Solana 以高性能與低 Gas 費用在 DeFi 與高頻交易場景中持續擴大份額。

技術面上，SOL 已突破多頭旗形結構。ChatGPT 預測，若行情延續強勢，年底前有望突破四位元數價位，目標高達 $1,500，約為前高 $293.31 的五倍。不過，漲勢仍取決於 監管進展與 ETF 審批結果。

Litecoin（LTC）有望再創新高：經典支付型加密資產重回焦點

October 8, 2025 • 01:00 UTC

由前 Google 工程師Charlie Lee 於 2011 年創立的 Litecoin（LTC），以 更快、更便宜的比特幣替代方案 著稱。採用 Scrypt 演算法 與 2.5 分鐘出塊時間，讓挖礦更普及，也穩固了其在 點對點支付（P2P） 領域的地位。

根據 ChatGPT 預測，LTC 或在 2026 年 沖高至 $250，從當前約 $120 價位仍有 翻倍空間。在 2024–2025 年的市場調整中，LTC 多次測試 $140 阻力位 並穩守 $100 支撐位，展現強勁抗跌性。

若市場重啟多頭週期，LTC 有望在年底上攻 $200–$250 區間。儘管新興代幣頻出，LTC 憑藉 簡潔架構、高效交易與網路穩定性，仍被視為 最具信任度的支付型加密資產 之一。

Maxi Doge（MAXI）熱度爆表：高風險 Meme 幣掀起社區狂潮

October 8, 2025, 2025 • 01:00 UTC

雖然 ChatGPT 的資料模型通常偏好成熟主流山寨幣，但近期市場焦點正轉向一款新興 Meme 幣——Maxi Doge（$MAXI）。該專案由社區發起，自稱是 Dogecoin 那位“狂野、健身成癮”的去中心化表親，以高波動性與社群驅動敘事吸引大量投機型交易者。

不同於已步入主流的大市值 Dogecoin，Maxi Doge 完全擁抱高風險 Degen 文化。自幾周前上線以來，項目已籌集 超 270 萬美元資金，成為 Meme 賽道中新晉熱門。

MAXI 基於以太坊 ERC-20 標準發行，通過 Telegram 與 Discord 社群、交易競賽及跨專案合作 不斷擴大影響力。專案總量 1502.4 億枚代幣 中有 25% 分配至「Maxi 基金」，用於市場推廣與戰略合作。

質押功能已開放，當前年化收益率（APY）高達 122%，但預計隨參與人數增加將逐步回落。

