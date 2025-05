AIエージェントとWeb3分野におけるその応用の将来性に期待が集まる中、MIND of Pepe(MIND)はプレセールで記録的な資金調達を達成し、これまでに970万ドル(約15億1,300万円)を集めた。取引所上場発表を控え、プレセール終了まで残り8日となっている。

最近の市場動向は、MIND of Pepeの注目度をさらに押し上げている。ビットコインが6桁台を維持し、史上最高値を目指す中、独自の価値提案を持つアルトコインにも資金が流入しており、特に技術革新と活発なコミュニティ支援を備えたプロジェクトが注目されている。

MIND of Pepeの自律型エージェントは、ソーシャルメディア上の感情を常時スキャンし、一般投資家よりも先に市場機会を特定する設計となっている。プロジェクトチームは最近、このAIエージェントのライブデモを公開し、相場予測と自律動作の機能を紹介した。

現在、初期投資家は1トークンあたり0.0037515ドル(約0.59円)で購入できる最後の8日間に突入している。プレセール終了後は、取引所上場フェーズへと移行する予定である。

BitMartによるAIエージェントの調査によれば、2025年に向けてAIエージェントは分散型金融(DeFi)において重要なインフラ構成要素となりつつあり、ポートフォリオ管理、利回り最適化、ガバナンス投票といったタスクの自動化を実現している。

Model Context Protocol(MCP)などの技術革新により、これらのエージェントは複数のブロックチェーンや外部APIとの接続が可能となっており、取引の監視にとどまらず、資金の自動配分や資産再調整、流動性プール間での裁定機会の発見などにも対応可能となった。

大手テック企業もすでに本分野に参入している。例えばGoogleのサンダー・ピチャイ氏は、次期Gemini AIモデルに搭載される「エージェントモード」を紹介した。また、PayPalが支援するプロジェクト「Newton」では、暗号資産関連のタスクを自動化し、プライバシー保護とリアルタイム分析に特化したAIアシスタントが公開された。

このように、AIは単なるデータ処理を超え、人間以上のスピードと精度で戦略的意思決定を下す時代に突入している。

業界のベテランたちは、AI駆動の自動化が暗号資産金融分野で急速に拡大すると予測している。MIND of Pepeは、トークン保有者にとって優位性をもたらすAIエージェントを提供するなど、同分野を牽引する存在となっている。

本格的なAIエージェントの成長と並行し、AIテーマのミームコインも急速に人気を集めている。Turboのようなプロジェクトは、ユーモラスなブランディングとAI機能を融合させ、熱心な支持を獲得している。MIND of Pepeも同様の位置付けにあり、親しみやすいミームブランドにより、数百万のミームコイン愛好者の注目を集める可能性がある。

MINDトークンの資金調達額が990万ドル(約15億4,300万円)に達したことは、AIを活用したミームトークンが次のトレンドとなり得ることを示している。

MIND of Pepeは最近、自己進化型AIエージェントのリリースを発表した。このエージェントは、ソーシャルメディアの投稿、クジラ(大口投資家)のウォレット動向、オンチェーンデータを分析し、トレンドの兆しをいち早く察知する機能を備えている。

新たなトークンのローンチや次の盛り上がり相場を見逃してきた投資家にとって、このエージェントは一歩先を行く手段となるだろう。

MINDエージェントは、暗号資産データに特化して訓練された大規模言語モデル(LLM)を基盤に構築されており、X上での熱狂的な投稿から怪しいウォレットの動きまで、市場の感情をリアルタイムで評価できる。

プロジェクトが本格稼働した後、MINDトークン保有者は「MINDターミナル」ダッシュボードにアクセス可能となり、エージェントの判断ロジックやオンチェーン動向をライブで確認できるようになる。

このダッシュボードでは、リアルタイムシグナルやAIの保有ポジションを確認できるほか、投資家自身がリスク許容度に応じて設定をカスタマイズすることも可能となる。これは、ミーム銘柄が多くを「熱狂」に依存する中で、稀有な透明性を提供する取り組みといえる。

さらに、RAG(検索拡張生成)技術を用いることで、MIND of PepeのAIエージェントは分散型取引所や流動性プールと連携し、自律的に売買を行うポートフォリオ管理ツールとしても機能する。

プレセール終了まで9日を切る中、MINDトークンは1トークンあたり0.0037515ドル(約0.59円)で購入できる最後のチャンスを迎えている。AIがテック業界の主役となり、ミームコインも引き続き仮想通貨市場で注目を集める中、MIND of Pepeのプレセールが想定より早く完売する可能性も高まっている。

プレセールの資金調達額が1,000万ドル(約15億6,000万円)に迫る中、このプロジェクトに対して「賢い資金」が流入していることは明白である。

MIND of Pepeはすでに、X上でAIエージェントの試作機能を公開しており、MINDターミナルの画面も一部先行公開している。MIND保有者はAIの分析をリアルタイムで確認できるようになる予定だ。

MINDトークンは公式プレセールサイトから購入可能である。Web3ウォレット(例:Best Wallet)を接続し、ETH、USDT、BNB、USDCなどの人気通貨と交換するだけで参加できる。また、プレセール期間中でも最大234%の年利(APY)でステーキングが可能であり、終了を待つ必要もない。

MIND of Pepeプレセールを訪問するには、公式サイトへアクセス。

