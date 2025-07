Nakamoto Holdings ha conseguido una recaudación de 51,5 millones en su última Inversión Privada en Capital Público (PIPE), según un comunicado del socio KindlyMD. El propósito de esta estrategia era conseguir una gran recaudación para adquirir tokens BTC. Nakamoto Holdings tiene un plan muy claro: acumular la mayor cantidad de tokens BTC posible.

El auge de BTC está aumentando la congestión en la red. Es por esta razón que la preventa de Bitcoin Hyper ha tenido tanto éxito. Muchas consideran que es la mejor criptomoneda para invertir de la actualidad y es que el proyecto ha sido creado para mejorar la escalabilidad de Bitcoin. Hasta el momento, la recaudación de su preventa acumula más de 1,4 millones de dólares.

La compañía no es la primera – ni será la última – en plantear el proyecto de crear una reserva de Bitcoin. El boom del ecosistema cripto y la creciente utilidad de Bitcoin en el mundo real, ha llevado a su adopción institucional se dispare.

Nakamoto Holdings consiguió una recaudación de 51,2 millones en su última PIPE. El plan era maximizar toda la recaudación para adquirir la mayor cantidad de BTC posible. Esta PIPE se cerrará con la fusión de KindlyMD, una popular compañía que cotiza en Nasdaq. Aunque esta fusión debe aún ser aprobada por la SEC, todo apunta a que se hará efectiva para el tercer trimestre de 2025.

Una de las claves de la fusión es que ambas partes tienen interés en ampliar su reserva de Bitcoin. Son conscientes del potencial y alcance de la criptomoneda y lo crucial que puede ser contar con buenas reservas hoy – para lo que pueda llegar en un futuro.

Como Nakamoto Holdings, hay otras decenas de empresas que buscan acumular BTC como parte de su estrategia. Sin embargo, los análisis de Fakhul Miah – de GoMining Institutional – plantea que algunas pequeñas empresas podrían estar acumulando BTC por presión del sector y no por que realmente sea parte de una estrategia.

Esto es una clara muestra de que las finanzas están cambiando. No tener un plan para almacenar BTC, si eres una institución, te posiciona por detrás de aquellas que si lo tienen. El mercado está cambiando a pasos agigantados y Bitcoin será una pieza clave en la nueva era de las finanzas.

Una preventa de criptomonedas es la mejor forma de conseguir grandes rentabilidades con una inversión cripto. Si eres trader de BTC, la preventa de Bitcoin Hyper puede ser ideal para ti. Esta nueva capa 2 ha sido creada para mejorar la escalabilidad de Bitcoin.

La máquina virtual de Solana (SVM) es la pieza clave en el proyecto de Bitcoin Hyper. Esta tendrá la función de verificar los depósitos de BTC en el sistema y de acuñar la misma cantidad en la capa 2. Esto otorgará a la red de Bitcoin mayor rapidez y comisiones reducidas – gracias a una mejora de su escalabilidad.

Un puente canónico descentralizado será el que permitirá que las transferencias de tokens entre las capas sea rápida y eficaz. Además, permitirá que los usuarios puedan retirar sus tokens BTC cuando quieran y en unos pocos segundos.

Una red con una escalabilidad mejorada podría ser un antes y un después en el ecosistema cripto. Es por esta razón que la preventa de Bitcoin Hyper ha arrasado con una recaudación de más de 1,4 millones de dólares en sus primeros días.

Para unirte a la preventa de HYPER – su token nativo – solo tendrás que acceder al sitio web oficial del proyecto y vincular una cartera (recomendamos Best Wallet). Tras completar este paso, procede a tramitar la compra de tokens con tu método de pago preferido. En unos pocos minutos serás miembro de una de las preventas de criptomonedas con más potencial de este año.

No desaproveches la oportunidad de comprar HYPER a buen precio – en la fase actual tiene un precio de 0,011975 dólares. A medida que avance la preventa, su precio subirá.

Además, podrás obtener unas increíbles recompensas por bloquear tus tokens HYPER en el protocolo de staking del proyecto. Actualmente, las recompensas son de un 520% – aunque irán bajando a medida que más tokens sean bloqueados en el contrato.

No esperes más. ¡La preventa de Bitcoin Hyper te espera!

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.