1,000倍のリターンが期待できる銘柄を見つけるのは簡単ではない。誰もが話題にするものの、実際に爆発的な成長を遂げるトークンを特定するのは稀である。

しかし現在、編集チームは市場平均を凌ぐ可能性を秘めた4つのプレセール初期段階プロジェクトを発見している。単なる誇大広告ではなく、具体的な成長要因を持つ有望なプロジェクトばかりである。これらの中から次の1000倍銘柄が誕生するかもしれない。

Solaxy(SOLX)は、トランザクションの混雑が指摘されるSolanaに対応する形で、同チェーン初のレイヤー2ソリューションを構築している。これは、オフチェーンで取引を処理した後にメインネットに反映させる仕組みであり、より高速かつ低コストなdApps(分散型アプリケーション)の実行を可能にする。

現在、Solaxyのプレセールは6月23日まで開催されており、これまでに5,500万ドル(約86億円)以上の資金を調達している。SOLXトークンは、ETH(イーサリアム)、SOL(ソラナ)、ステーブルコイン(価格が安定した仮想通貨)で購入可能で、最低購入額の設定はない。価格は現在0.00179ドル(約0.28円)。

Hyperlaneとの提携によりクロスチェーン取引の円滑化を進めており、ノード同期を高速化するコアアップグレードも実施済み。さらに、最大2万5,000ドル(約395万円)の報酬が得られるバグ報奨金制度を設けるなど、セキュリティ面でも積極的に対策を講じている。

現在、年利77%のステーキングも稼働中で、プレセール終了後にトークンの請求が可能となる。暗号資産メディア「99Bitcoins」のアナリストは、SOLXの普及が進めば10倍リターンも見込めると予測しており、Solanaエコシステムにおける注目のプロジェクトとなっている。

Solaxyのプレセール詳細はこちらを確認

Bitcoin Hyper(HYPER)は、Solanaの技術を基盤に採用したビットコイン初のレイヤー2ネットワーク構築を目指しており、DeFi(分散型金融)やゲーム、低手数料トランザクションをビットコインに組み込むことを目標としている。

プレセールは先月開始され、現在のトークン価格は0.01195ドル(約1.89円)。数日ごとに価格が上昇していく仕組みである。また、ステーキングの年利は533%と高水準で、初期支援者の参加を促している。

ロードマップでは、2025年第3四半期にメインネットローンチ、続いてブリッジ構築、dApp開発ツールの提供が予定されている。さらに、2026年までにガバナンス用DAO(分散型自律組織)の稼働も計画中である。

コードはCoinsultおよびSpyWolfによって監査済みで、重大な問題は確認されなかった。こうしたセキュリティ重視の姿勢は、X(旧Twitter)やTelegramでの支持拡大にも寄与している。今後のビットコインのスケーラビリティ競争を見据えた早期参入の機会とも言えるだろう。

Bitcoin Hyperのプレセール詳細はこちらを確認

Snorter(SNORT)は、Solanaベースのテレグラム対応トレーディングボットであり、ミームコインのような軽い印象とは裏腹に、新トークンのスナイプ購入や詐欺対策を支援する「仮想通貨の相棒」的存在を目指している。

これまでにプレセールで110万ドル(約1億7,300万円)を調達済み。トークン価格は0.0943ドル(約14.9円)で、SOL、ETH、クレジットカードでの購入が可能。KYC(本人確認)は不要である。

ステーキングは現在462%の年利が設定されているが、参加者が増えるにつれて利率は下がる見込みだ。SolidProofおよびCoinsultによるスマートコントラクトの監査も問題なしとされており、Solana上でのベータ版ボットが既に稼働している。供給量は5億枚に制限されており、インフレ抑制の設計がなされている。

今後は2025年末までにEthereumおよびBNBチェーンへの拡張が予定されており、アナリストのClayBro氏はSnorterが今後6倍以上のリターンを生む可能性があると評価している。コミュニティの期待通りの普及が実現すれば、次なる1000倍銘柄の候補となり得る。

Snorterのプレセール詳細はこちらを確認

BTC Bull Token(BTCBULL)は、ビットコイン価格と連動する報酬システムを備えたミームコインである。仕組みはシンプルで、例えばビットコインが15万ドル(約2,370万円)、20万ドル(約3,160万円)に達した場合、BTCによるエアドロップが配布される。さらに25万ドル(約3,950万円)に到達すれば、BTCBULL購入者に10%分のトークン報酬が与えられる。

また、12万5,000ドル(約1,970万円)、17万5,000ドル(約2,760万円)、22万5,000ドル(約3,540万円)の節目でトークンバーン(焼却)も実施される。このユニークな設計により、現在のプレセールでは700万ドル(約11億円)以上が調達されており、残り10日で終了予定である。

トークン価格は固定の0.00257ドル(約0.41円)。プレセール期間中はステーキングによって年利56%が得られる。先端技術の導入こそないものの、ビットコイン価格と明確に連動するトークノミクスが市場のニーズを捉えている。

CoinSniperやICOBenchといった仮想通貨トラッキングサイトでも取り上げられており、今後のDEX(分散型取引所)上場次第では、大幅な価格上昇も期待される。

BTC Bull Tokenのプレセール詳細はこちらを確認

1000倍を狙う仮想通貨を見極めるには、高度なリサーチとリスク管理が欠かせない。ローキャップ(低時価総額)銘柄の多くは失敗に終わるため、堅実な戦略が必要である。

まず注目すべきは、AI、RWA(実世界資産)、DeFiといった成長分野である。CoinGeckoやCoinMarketCapで時価総額5,000万ドル(約79億円)未満の銘柄を探すことがスタート地点となる。

次に、ファンダメンタルズを精査する。開発チームのLinkedIn経歴や、GitHubでの開発頻度、現実世界の課題解決に取り組んでいるかどうかを確認する。また、TelegramやDiscordなどコミュニティの活発さも重要な判断材料となる。

ツールの活用も不可欠だ。Dextoolsを使ってUniswapなどのDEXでの出来高を追跡し、早期の需要を察知する。Token MetricsのAIスコアや、Moralisのオンチェーン分析で異常なウォレット活動を見つけることも可能である。さらに、TradingViewでのテクニカル分析では、RSIやチャートパターンを用いたエントリーポイントの特定も有効だ。

最後に、有望銘柄を発掘する手段としてプレセールが挙げられる。上場前の低価格で購入できるため、ローンチ後に大きな利益を得られるケースも少なくない。

とはいえ、こうした投資は極めてハイリスクである。必ず余剰資金で分散投資を行い、慎重に判断する必要がある。その上で、今回紹介した4つの注目プロジェクトを検討してみてはいかがだろうか。

※本記事は投資助言ではありません。仮想通貨への投資は必ず自身での調査(DYOR)を行った上で判断してください。

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.