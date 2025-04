Una nueva plataforma de creación de contenido premium impulsada por IA, desarrollada por SUBBD, busca revolucionar la industria de creadores y suscriptores, valorada en 85 mil millones, con el lanzamiento de su propio token: SUBBD.

La preventa del token SUBBD ya ha recaudado 40.000 dólares de inversores ansiosos y se dirige rápidamente hacia su primer objetivo de precio de 220.398 dólares.

Como la primera plataforma de suscripción y creación de contenido con integración cripto e IA, SUBBD resuelve los principales problemas que enfrentan los usuarios. Los fans quieren una conexión más cercana con los creadores, mientras que los creadores desean dedicar más tiempo a crear y menos a gestionar.

El token SUBBD está en venta hoy a 0.055075 dólares, pero el precio subirá en menos de dos días. ¡No hay tiempo que perder!

SUBBD, con una base cautiva de 250 millones de influencers, está revolucionando la industria al eliminar intermediarios y permitir una interacción directa entre creadores y fans. Las suscripciones estáticas pueden transformarse en experiencias digitales dinámicas y gratificantes.

Con una red de influencers y embajadores como Vi (258k seguidores), Niusia (384k seguidores) y Diana (729k seguidores), SUBBD tiene una propuesta única con funcionalidades exclusivas y encaje perfecto en el mercado.

SUBBD permite a los creadores conservar más ingresos, al eliminar intermediarios que llegan a quedarse hasta con un 70% de los ingresos. También protege a los usuarios de prácticas injustas y procesos opacos en plataformas tradicionales.

Al igual que sucede con las criptomonedas IA, Web3 es ideal para una plataforma de creadores con IA, ya que permite transacciones seguras, sin fronteras y sin fricción, recompensas por fidelidad y airdrops de tokens.

Distribución del suministro de 1.000 millones de tokens:

Estas herramientas permiten a cualquier persona convertirse en creador de contenido de nivel 1. La plataforma promueve el aprendizaje y mejora mediante gamificación, desbloqueo de personalizaciones avanzadas y creación de comunidades por niveles.

En el corazón de SUBBD se encuentra el conjunto de herramientas del Creador de IA. Los creadores podrán crear, personalizar y monetizar su contenido todo en un mismo lugar, por así decirlo.

En el ecosistema de creación impulsado por IA de SUBBD, cualquiera puede crear, ganar dinero y ascender hasta convertirse en un creador de Nivel 1.

No hay nada intimidante al empezar con las herramientas de SUBBD, ya que se te animará a desarrollarte, aprender y mejorar en cada paso de tu camino gracias a una gamificación de primer nivel.

Podrás subir de nivel tu Creador de IA para desbloquear generaciones de contenido más avanzadas; personalizaciones exclusivas para destacar entre la multitud y crear nuevas comunidades por niveles para conectar y colaborar.

Ya sea que tu objetivo sea unirte al 1% superior que gana más de 10.000 dólares al mes o simplemente liberar tu potencial creativo, SUBBD ofrece caminos únicos hacia la monetización.

Tanto si eres un experimentado profesional del marketing digital como si eres nuevo y quieres probar ideas frescas, SUBBD brinda a los creadores todo lo que necesitan para convertir su pasión y visión en ganancias. No hay nada igual en el mercado que ofrezca una solución todo-en-uno que libere la experimentación y creatividad que siempre ha diferenciado a los mejores del resto.

Este asistente permite a los creadores gestionar interacciones con fans 24/7, sin importar la zona horaria o idioma. Puede manejar solicitudes personalizadas, programar contenido y ahorrar tiempo, maximizando ingresos.

El asistente es flexible: se puede activar por segmentos horarios o apagar cuando se prefiera gestión humana.

Puedes comprar SUBBD con ETH, BNB, USDT o tarjeta bancaria. Conecta una wallet como Best Wallet para reclamar tus tokens en los mejores proyectos de criptomonedas.

Además, puedes hacer staking desde hoy y ganar un 20% anual en recompensas.

SUBBD es una de las preventas más prometedoras del año. No dejes pasar esta oportunidad única en el mercado.

Visita el sitio oficial de la preventa del token SUBBD y sigue a la comunidad en X, Instagram y Telegram.

