Ethereum è entrato in quella che sembra essere un’altra fase ribassista dopo aver fallito il recupero di un livello critico. Con tutti gli indicatori tecnici che puntano verso ulteriori ribassi, il prezzo di Ethereum rischia ora di crollare di nuovo sotto i 4.000 $, un livello conquistato a fatica dai rialzisti negli ultimi mesi. La ragione principale sembra essere una semplice ma potente figura grafica: il Testa e Spalle, che di solito segnala l’inizio di un trend discendente una volta completato.

Cosa Significa Il Pattern Testa E Spalle Per Il Prezzo Di Ethereum

L’analista crypto Meliketrader ha condiviso su TradingView un grafico in cui mostra il completamento del pattern Testa e Spalle sul grafico a 4 ore di Ethereum. La figura è iniziata ad agosto, con la spalla sinistra a metà mese, la testa verso la fine di agosto e la spalla destra completata a metà settembre.

Dopo il completamento del pattern, il prezzo di Ethereum ha registrato una forte candela ribassista, che ha rotto la neckline (linea del collo). Questo ha confermato il rischio di ulteriori ribassi.

La neckline, situata tra i 4.200 $ e i 4.400 $, è il livello chiave: dal suo comportamento dipenderà la direzione successiva. In caso di rifiuto da questa zona, Ethereum subirebbe ulteriori cali.

Un ribasso dalla neckline potrebbe trascinare il prezzo sotto i 4.000 $, data la scarsa domanda in quell’area. L’analista individua obiettivi intorno a 3.850 $, con un range compreso tra 3.700-3.900 $, a seconda di dove viene misurata la neckline. “Questo livello coincide anche con l’ultima grande zona di resistenza, quindi funge da magnete naturale”, ha spiegato Meliketrader.

Segnali Tecnici: RSI E Momentum

Un altro sviluppo importante è la divergenza dell’RSI vicino alla testa della formazione. Inoltre, Ethereum è entrato in territorio di ipervenduto, segnalando un possibile rallentamento del momentum ribassista.

Una Speranza Per I Rialzisti

Perché Ethereum possa tornare rialzista, serve un breakout deciso sopra la neckline, tra 4.320 $ e 4.400 $. Se la criptovaluta riuscisse a chiudere con convinzione sopra questa zona di offerta, secondo l’analista il pattern ribassista Testa e Spalle verrebbe invalidato.

In questo caso, Ethereum potrebbe mettere a segno un forte rimbalzo, soprattutto considerando che si trova già in zona ipervenduto. Tuttavia, l’analista avverte gli investitori di prestare attenzione alle dimensioni delle posizioni e di gestire attentamente il rischio in questa fase.