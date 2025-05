ビットコイン(BTC)が過去最高値を更新したことで、暗号資産市場全体の時価総額は3.5兆ドル(約548兆円)を突破し、あらゆるセクターに対する投資家の関心が高まっている。

その中でも、ミームコイン市場は活況を呈しており、Pepe(PEPE)は5月22日に7%上昇し、0.00001460ドル(約0.0023円)を突破した。さらに、MIND of Pepe(MIND)という新興のミームトークンも注目を集めており、プレセールで1,000万ドル(約156億円)近くを調達している。

2023年にローンチされたPepeは、ミームコイン市場で最も影響力のあるトークンの一つとなり、現在はミームコイン時価総額ランキングで第3位に位置している。

2024年12月初旬に過去最高値(ATH)となる0.00002825ドル(約0.0044円)を記録し、時価総額は100億ドル(約1.56兆円)を超えた。5月初旬時点では0.000008845ドル(約0.0014円)だったが、現在は0.00001463ドル(約0.0023円)に到達し、30日間で79.23%の上昇を示している。

Dogecoin(DOGE)やShiba Inu(SHIB)を凌駕する急騰にもかかわらず、PEPEのテクニカル指標はさらなる成長余地を示している。たとえば、ロング/ショート比率は1.86、相対力指数(RSI)は64.71で、過熱感は見られず、短期的な上昇期待が持続している。

テクニカルアナリストのCryptoFayz氏は、長期下降トレンドラインからの明確なブレイクアウトと、強力なサポートゾーンからの反発を確認したとし、今夏には過去のATHを更新する可能性があると分析している。重要な移動平均線を上回って推移していることから、0.000017ドル(約0.0027円)突破も現実的で、現在は積極的な買い場だと見られている。

PEPEが保有者に対して実質的なユーティリティを提供していない一方で、MIND of PepeはMIND AIエージェントを活用することで、コミュニティに力を与えることを目指している。MINDトークンはこのAI機能のすべてを活用するための「鍵」となる。

MIND AIエージェントはすでにX(旧Twitter)上で稼働しており、ブロックチェーンや暗号資産関連ニュースのリアルタイム分析に基づく独自の市場インサイトを発信している。

今後リリース予定のトークンゲート式ターミナルでは、AIによるアクション可能な市場分析が提供され、変動の激しい市場における好機の把握を支援する予定だ。

また、MINDトークン保有者は、このAIエージェントが独自トークンを発行する際に、一般公開よりも早く情報を得られるという特典がある。

暗号資産メディア「Cryptonews」のプレセール専門家らは、MINDがPepeに着想を得た次なるヒットトークンになると予想しており、プレセール終了前に保有を始めるよう読者に推奨している。

ミームとAIエージェント市場の交差点でMINDがローンチされれば、100倍(100x)の上昇が期待でき、既存のPepe系トークンを凌駕する可能性があるとの見方が強い。

オリジナルのPEPEが登場した際、キャラクターの「Pepe the Frog」とミームコイン市場の人気が重なり、急速に注目を集めた。

現在、投資家はAIソリューションにも同様の関心を示しており、MIND of Pepeはこの機運を活かす構えだ。プレセールに参加することで、支援者はMIND AIエージェントのインサイトを優先的に受け取ることができる。

プレセール終了が近づくなか、投資家は特典を確保すべく殺到しており、直近11日間だけで約100万ドル(約1.56億円)を調達し、1,000万ドル到達に迫っている。

MINDは現在、公式プレセールサイトでETH(イーサリアム)、BNB(バイナンスコイン)、USDT(テザー)、もしくは銀行カードを使って1トークンあたり0.0037515ドル(約0.59円)で購入可能だ。あるいは、Best Walletの「Upcoming Tokens」ハブからもアクセスできる。

過去には、Best Walletに掲載されたPepe Unchained(PEPU)がローンチ後数日で7倍以上に急騰した例もある。

MINDがローンチ後もこの勢いを維持すれば、PEPUを超える成功を収める可能性があり、現在の価格は魅力的なエントリーポイントと言える。プレセール終了まで残り8日となっており、最低価格で購入できる期間は限られている。

MIND of Pepeプレセール公式サイトをチェック

