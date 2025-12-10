กระแส Play-to-Earn ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งด้วยการมาถึงของโปรเจกต์ PepeNode (PEPENODE) ที่เปิดตัวโมเดล Mine-to-Earn แบบเกมมิฟายซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยเวลานี้เหลือเพียง 30 วันสุดท้ายในการเข้าร่วม ICO เพื่อซื้อโทเค็นการขุดเสมือนในราคาต่ำก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบ นี่จึงกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญใหม่มาแรง ของปีที่ตลาดกำลังจับตามอง
ในช่วงที่ Altcoin จำนวนมากกำลังขาดเรื่องราวใหม่ ๆ มาเป็นแรงขับเคลื่อนตลาด โดยเฉพาะในหมวดเหรียญมีมที่เคยสร้างเสียงฮือฮา แม้ในเดือนที่ผ่านมา มาร์เก็ตแคปของเหรียญมีมจะลดลงกว่า 14% แต่กลับมีบางตัวที่สวนกระแส—โดยเฉพาะ PEPE ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นกว่า 18.4% ภายใน 7 วัน แตะ $0.000004846 หลังดีดตัวจากโซนรับสำคัญอย่างแข็งแกร่ง ช่วยส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับนักลงทุนที่กำลังมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 สำหรับเก็บยาว
กระแสราคาที่ฟื้นตัวของ PEPE จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่า ตลาดกำลังมองหาเหรียญมีมที่มี “ยูทิลิตี้จริง” และนี่คือจุดที่ PepeNode เข้ามาตอบโจทย์ เพราะโปรเจกต์นี้ผสานพลังความไวรัลของแบรนด์ Pepe เข้ากับผลิตภัณฑ์ “เหมืองเสมือน” ที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เล่นอย่างเป็นรูปธรรม
ปกติแล้วเหรียญมีมส่วนใหญ่จะไม่มีโมเดลสร้างรายได้ที่จับต้องได้ แต่มุมมองของตลาดกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นักลงทุนหันไปให้ค่ากับเหรียญที่มีผลิตภัณฑ์จริง มีผู้ใช้งานจริง มากกว่าเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อกระแสชั่ววูบแบบ pump.fun ส่งผลให้คอมมูนิตี้เริ่มโฟกัสไปยังเหรียญที่มีความยั่งยืนและมีลักษณะ “ใช้งานได้จริง” มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดคริปโตยุคปัจจุบันมีตัวเลือกการลงทุนแบบเสี่ยงสูง-กำไรสูงมากมาย เช่น โทเค็นหุ้นแบบ Tokenized, ตลาด Prediction Market ที่หลากหลาย รวมถึงโปรเจกต์ GameFi รุ่นใหม่ ๆ ทำให้นักลงทุนต้องเลือกอย่างรอบคอบว่าอะไรมีความน่าสนใจและคุ้มค่าที่สุดในระยะยาว
ดังนั้นโปรเจกต์ที่จะโดดเด่นในยุคนี้ต้องมี “market fit” ชัดเจน ต้องตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ของตลาดที่เน้นประสิทธิภาพ การสร้างรายได้จริง และความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง—ซึ่ง PepeNode ดูจะทำได้ครบทุกข้อ
The PepeNode countdown has begun!
Fire up your virtual mining rigs and get ready to upgrade some nodes. ⛏
In 30 days the Presale will end! 🚀🔥https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/a3m07joFrH
— PEPENODE (@pepenode_io) December 8, 2025
พลิกโฉมการขุดด้วยเกมมิฟาย – PepeNode ทำให้การ Mining กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง
PepeNode นำแนวคิด Proof-of-Work แบบดั้งเดิมกลับมาพลิกใหม่ให้เข้าถึงง่ายและสนุกกว่าเดิม ด้วยการสร้างประสบการณ์ “เหมืองเสมือน” ที่ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ โดยเฉพาะผู้เล่นสาย GameFi ที่อาจเคยผิดหวังกับโปรเจกต์ที่ผ่านมาแต่ยังอยากหาเกมที่มีโมเดลสร้างรายได้จริงและยั่งยืน
ในอดีต การจะขุด Bitcoin หรือเหรียญ PoW อื่น ๆ ต้องใช้ต้นทุนมหาศาล ทั้งค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าซื้อ ASIC รุ่นล่าสุด รวมถึงค่าอัปเกรดฮาร์ดแวร์เพื่อแข่งขันกับอัตราความยากของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นทั่วไปค่อย ๆ ถูกกันออกจากตลาดขุด และเหลือเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาลเท่านั้นที่ยังอยู่รอด
ปัจจุบัน บริษัทขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐครองสัดส่วนแฮชเรตบนเครือข่ายถึงประมาณ 42% หรือราว 422.21 EH/s และมีค่าเฉลี่ยแฮชเรตสูงถึง 17.4 EH/s ซึ่งมากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ ทั้งที่ในยุคแรก ๆ ใคร ๆ ก็สามารถขุดด้วย GPU บนโน้ตบุ๊กได้ด้วยซ้ำ
PepeNode จึงมองเห็นโอกาสในการนำ “การขุด” กลับมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยตัดปัญหาเรื่องต้นทุนไฟฟ้าและต้นทุนฮาร์ดแวร์ออกไปทั้งหมด ผู้เล่นเพียงเข้าสู่ระบบ ก็จะถูกดึงเข้าสู่โลกเหมืองเสมือนที่ได้รับการออกแบบให้สนุก มีระบบอัปเกรด และให้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรม
ระบบ Mine-to-Earn ของ PepeNode ทำงานอย่างไร – รับรางวัลเป็นเหรียญมีมยอดนิยม
ผู้เล่นต้องถือโทเค็น PEPENODE ซึ่งกำลังเปิดขายในรอบ Presale เพื่อใช้ซื้อ “เครื่องขุดเสมือน” สำหรับสร้างโหนดของตัวเอง โดยแต่ละโหนดสามารถออกแบบได้ตามต้องการ ทั้งกำหนดสเปกห้องเซิร์ฟเวอร์ เป้าหมายแฮชเรต และการสร้างเหรียญต่อบล็อก ทำให้โปรเจกต์มีความเป็นเกมเชิงกลยุทธ์มากกว่าแค่การคลิกเล่น
คุณค่าของโทเค็นจะเพิ่มขึ้นตามการใช้งานในเกม เพราะ PepeNode สร้างระบบโทเคโนมิกส์แบบ deflationary ที่เผาโทเค็น 70% ของปริมาณที่ใช้ในการสร้างโหนดใหม่ ทำให้โทเค็นยิ่งถูกใช้งานก็ยิ่งหายาก ซึ่งช่วยหนุนราคาในระยะยาว และเป็นรูปแบบที่โปรเจกต์ เหรียญมีมอนาคตไกล หลายตัวเริ่มหันมาใช้มากขึ้น
ที่สำคัญ ผู้ถือโทเค็นยังสามารถนำไป Stake เพื่อรับรางวัลผลตอบแทนต่อปี (APY) สูงถึง 564% ได้ทันทีแม้เกมยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สร้างโอกาสทำกำไรแบบ Passive ได้ตั้งแต่วันแรก
PepeNode จึงกลายเป็นโปรเจกต์ที่นำ “การขุดเสมือน” มาผสานเข้ากับระบบเกมเชิงกลยุทธ์ พร้อมมอบรางวัลให้ผู้เล่นเป็นเหรียญมีมยอดฮิตอย่าง PEPE และ FARTCOIN ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างรายได้จริงพร้อมความสนุกไปพร้อมกัน
PEPENODE อาจกลายเป็นเหรียญตัวต่อไปที่พุ่ง 50x – เหลือเวลาอีกเพียง 30 วันเท่านั้น
ช่อง YouTube ด้านคริปโตอย่าง Borch Crypto คาดว่า PEPENODE มีโอกาสพุ่ง 50x จากราคาปัจจุบัน ด้วยความได้เปรียบในฐานะ “เจ้าแรก” ที่สร้างโมเดล Virtual Mining แบบเต็มรูปแบบ และยังมีเวลาอีก 30 วันก่อน Presale จะปิด จึงเป็นช่วงเวลาที่นักเก็งกำไรและนักลงทุนสาย GameFi เข้าเก็บได้ในจังหวะต้นน้ำ
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม Presale สามารถซื้อ PEPENODE ได้ผ่าน ETH, BNB, USDT (ทั้ง ERC-20 และ BEP-20) รวมถึงบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านหน้าเว็บทางการของ PepeNode ได้โดยตรง
ทีมงาน PepeNode แนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น กระเป๋าบิทคอยน์และคริปโตที่ดีที่สุด ที่ใช้งานสะดวกที่สุดในปัจจุบัน ทั้งยังบรรจุ PEPENODE ไว้ในหมวด Upcoming Tokens เพื่อให้นักลงทุนติดตามราคา ซื้อ และรับโทเค็นผ่านแอปได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยเสริมโอกาสสำหรับสายเก็บ เหรียญ Presale ที่น่าจับตา
ด้านความปลอดภัยไม่ต้องห่วง เพราะสัญญาอัจฉริยะของ PEPENODE ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ Spywolf เรียบร้อย ลดความเสี่ยงด้านช่องโหว่ของระบบ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนระดับเริ่มต้นจนถึงระดับโปร
