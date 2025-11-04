Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

2021年には、Dogecoin（ドージコイン）が爆発的な上昇を見せ、「Dogecoin長者」と呼ばれる投資家層を生み出した。これは、熱狂的なコミュニティの信念と、世界一の富豪イーロン・マスク氏による支持によって支えられていた。

その後、2025年にはMemeCoreが台頭し、前年比で3,800％を超えるリターンを記録した。

では、今後最大の利益はどこから生まれるのだろうか。Dogecoinは再び過去の栄光を取り戻し、劇的な上昇を実現できるのか。あるいはMemeCoreがその勢いを維持し、さらに数十億ドル（数千億円）規模の時価総額を上積みするのか。それとも、新たなプロジェクトが登場し、DOGEやMの成功を再現するのか。

現在注目を集めているミームコインのひとつがPEPENODEである。独自のMine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）モデルを採用し、プレセール初期段階ながら投資家の関心を強く引いている。これまでに200万ドル（約3億円）を調達しており、市場の関心度の高さを示している。

ここでは、これら3つの暗号資産の見通しを比較し、2025年後半以降に最も有望なミームコインがどれかを検討する。

Dogecoin

Dogecoinは現在0.17ドル（約26円）で取引されており、過去1年間で14％上昇した。2024年末には0.5ドル（約77円）を超える局面もあったが、2025年初頭の市場全体の下落に伴い勢いを失った。その後、BitcoinやEthereum、BNBなどの主要銘柄とは異なり、再上昇の勢いを十分に取り戻せていない。

しかし、今後の展開としては、3つの主要な要因が再びDOGEの上昇を後押しする可能性がある。すなわち、「アルトコイン市場の熱狂的上昇期（アルトシーズン）」「イーロン・マスク氏の継続的な支援」「DOGE ETFへの機関投資家の関心」である。

MemeCoreやPEPENODEと異なり、Dogecoinには高度な実用性はない。そのため、主に市場心理やセンチメントに基づく上昇要因に依存していると言える。

それでも、これらの要因はいずれも現実的な範囲内にあり、アナリストの見方も強気だ。Top Gainer Todayは、「Dogecoinはいずれ1ドル（約153円）に到達する」と分析しており、現在も強気のウェッジパターン内でサポートを維持していると指摘している。

$DOGE just waiting for hit $1 sooner or later pic.twitter.com/BlEBS7uht3 — TOP GAINER TODAY (@RoccobullboTTom) November 2, 2025

PEPENODE

PEPENODEは、PepeをテーマとしたデザインとPlay-to-Earn（遊んで稼ぐ）要素を融合させたMine-to-Earn型のミームコインである。ユーザーは仮想マイニングリグを構築し、採掘能力を高めることで報酬を得るというGameFi（ゲーム×DeFi）モデルを採用している。

エコシステム内で使用されるネイティブ通貨がPEPENODEであり、報酬やアイテム購入に利用される。さらに、ゲーム内ストアで使用されたトークンの70％がバーン（焼却）される仕組みとなっており、供給量を抑制するデフレ構造が価格上昇を支える可能性がある。

現在プレセールを実施中で、これまでに200万ドル（約3億円）を調達済みだ。暗号資産アナリストのBorch Crypto氏は「最大100倍の上昇もあり得る」と予測しており、投資家の間でも強気な見方が広がっている。

PEPENODEは初期段階のプロジェクトでありながら、報酬重視の革新的な経済モデルを構築している点が特徴である。市場全体が上向けば、短期間で大きな成長を遂げる可能性もある。

公式サイト：PEPENODE

MemeCore

MemeCoreは現在2.33ドル（約357円）で取引されており、2025年を通じて大幅に上昇してきた。プロジェクトは「Meme 2.0」と呼ばれる新たなコンセプトを掲げ、従来の感情主導型ミームコインから報酬重視型のエコシステムへと転換を図っている。

同プロジェクトは「Proof-of-Meme」という独自のコンセンサスメカニズムを採用したレイヤー1ブロックチェーンを構築中であり、ユーザーがコンテンツを作成・共有・拡散することで報酬を得られる仕組みを提供する。これにより、ミーム文化そのものを資本化する試みを行っている。

PEPENODEと同様に、ユーザーインセンティブ設計によって、Dogecoinよりも持続的な市場成長を目指している点が特徴だ。

価格面では、アナリストのNihlius氏が「下降トレンドの上値抵抗線を突破した」と指摘しており、短期的な調整後に強気転換の兆しがあると分析している。同氏によれば、今後数日以内に3ドル（約460円）を突破する可能性もあるという。

結論：今買うべきミームコインはどれか？

市場コンセンサスによると、Dogecoinの短期的な上昇目標は1ドル（約153円）であり、これは過去最高値0.73ドル（約112円）を上回る約5倍の上昇余地を意味する。

一方、MemeCoreはすでに大幅な上昇を遂げており、Nihlius氏は現水準からさらに約28％の上昇を予想している。

しかし、DogecoinやMemeCoreが既に数十億ドル（数千億円）規模の時価総額を持つのに対し、PEPENODEはまだ200万ドル（約3億円）の調達段階にある。

そのため、Borch Crypto氏が指摘するように「100倍のリターンが見込める」可能性があり、現時点で最も有望なミームコインとみなされている。

PEPENODEプレセール：公式サイトはこちら