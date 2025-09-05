Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

ビットコインが直近で112,000ドル（約1,680万円）を突破し、投資家に一定の関心を呼び戻したものの、市場全体の雰囲気は慎重姿勢が強い。2025年8月に発表されたS&Pグローバル投資マネージャー指数によると、投資家のリスク資産への関心は低下しており、高関税や8〜9月特有の軟調な季節要因が下落の主因とされている。

また、HSBCの最新の投資家センチメント指標も弱気を示し、市場心理は「売り」シグナルが強まっている。さらに、これまで中立水準の50を示していた「Crypto Fear and Greed Index（恐怖・強欲指数）」は48に低下している。

このような状況下では、ミームコインのような高リスク資産は適切な投資先とは言い難いという意見もある。しかし、従来のファンダメンタルズにあまり関心を示さず「雰囲気」を重視する愛好者たちは、依然として有望なミームコインを探し続けている。

ミームコインは依然として投資対象になり得るのか？

マクロ的な視点から市場を見れば、ミームコインに対する好材料は乏しい。これらはしばしば実用性がほとんどなく、投機性の高い資産とされている。その唯一の強みは、大規模なコミュニティの関心を集めた際に急騰する可能性がある点だ。

しかし、批判的な目で市場を捉えれば、現在のようなボラティリティ（価格変動）の大きい局面こそがミームコインの買い時となる可能性がある。

第一に、個人投資家は常に変動を好む。時価総額の大きな資産は緩やかな値上がりにとどまる一方、ミームコインは心理的な魅力によって爆発的なリターンを生みやすい。

第二に、ミームコインは単なる金融商品ではなく、文化的資産としての側面もある。オンライン上のアイデンティティやコミュニティを軸に形成され、購入者たちは「仲間のために価格を押し上げたい」という意識で結束することも多い。

また、市場の歴史を振り返れば、リスク回避の局面でもミームコインの急騰が見られた。例えば、暗号資産市場が「クリプトウィンター（低迷期）」にあった時期でも、Pepeは価格チャート上位に躍り出た。マクロ要因ではなく、バイラル的な要素が価格上昇を後押しした好例である。

その証左として、BonkやSPX6900といったミームコインが現在も上昇銘柄リストの上位を占めている。したがって、今こそミームコイン投資に適した時期と考えられる。

もっとも、どのミームコインを選ぶべきかは重要だ。冗談めいたトークンが上昇銘柄に並ぶ一方で、市場全体のミームコイン時価総額はまだ660億ドル（約9兆9,000億円）に過ぎない。

このため、投資家はプレセール（事前販売）銘柄を狙うのが有効とされる。加えて、ICO（新規暗号資産公開）を終えたばかりのトークンも、十分なコミュニティの力を背景に上昇余地を持つ。

今買うべきミームコイン – 投資候補となる注目銘柄

以下に、投資家が検討できる代表的なミームコインのプレセール銘柄を紹介する。

Pepenode

2023年の厳しい暗号資産市場を経ても、Pepeの急騰は「カエル」をテーマにしたトークンが市場の想像力を掴み、強固なコミュニティを築けることを証明した。この流れを受け、2025年に登場した革新的なミームプロジェクトがPepenodeである。

Pepenodeの中核は「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」モデルを採用したゲーミフィケーション型のマイニングエコシステムだ。ユーザーはPEPENODEトークンを使い、「pepenode」を購入して仮想環境でマイニングリグを構築できる。

特徴的なのは、プレセール段階からオフチェーンのマイニングシミュレーションに参加できる点である。早期投資家は高ランクのマイニングノードを得られ、エコシステムがTGE（トークン生成イベント）後にオンチェーン移行した際により高い報酬を受け取れる。

プロジェクトのビジュアルは、仮想の洞窟で懸命に掘り進む小さなPepeの姿を描き、親しみやすさとユーモアを兼ね備えている。ゲーミフィケーションとミーム要素の融合は短期的な上昇を期待させるだけでなく、長期的な実用性への基盤づくりにもつながる。

さらに、プレセール参加者には年利2,600%を超えるステーキング報酬も用意されている。すでにICOでは60万ドル（約9,000万円）以上を調達しており、投資家の期待の高さを示している。

Pepenodeを購入する

Snorter

暗号資産市場の不安要因はマクロ経済に起因しているが、こうした不確実性は新たなミームコインが台頭する土壌ともなる。その中で注目を集めているのがSnorterだ。

SnorterはTelegram（テレグラム）上で稼働するボットで、ユーザーが有望なSolana系ミームコインをタイムリーに発見できるよう設計されている。アクセスの容易さに加え、ハニーポット対策やラグプル検知といったセキュリティ機能も備えている点が特徴だ。

さらに、ソーシャルトレーディング機能により、経験豊富なトレーダーの戦略を模倣することも可能である。他のSolana取引ボットと比べ、手数料は0.85%と競争力があり、初心者からベテランまで幅広い層に適している。

プロジェクトの象徴にはツチブタが用いられ、「隠れた宝石を嗅ぎ分ける」というコンセプトを表現している。こうしたユニークなビジュアルと実用性の両立により、Snorterはすでにプレセールで370万ドル（約5億5,000万円）以上を調達している。

同ボットはすでにテレグラム上で稼働しており、当初はSolana系に特化していたが、マルチチェーン対応によりEthereum系トークンの発掘にも役立つようになった。この拡張性から、アナリストのBorch Crypto氏は「10倍銘柄」になる可能性を指摘している。

Snorterを購入する

結論

地政学的要因やマクロ経済の影響により、暗号資産市場、特にミームコインは慎重な投資環境に置かれている。しかし、こうしたボラティリティの大きな時期こそが投資機会となる可能性がある。

人々は変動を求め、リスクを取る覚悟を持つ。コミュニティの力によって支えられるミームコイン市場では、依然として爆発的な上昇が起こり得るだろう。