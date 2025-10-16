Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

今買うべき暗号資産は何か。米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は火曜日、量的引き締め（QT、約7兆ドル〔約1,061兆円〕規模のバランスシート縮小）の終了が近い可能性を示唆し、米国の金融政策における大きな転換点を示した。

パウエル議長はフィラデルフィアで開かれた全米ビジネス経済学会で講演し、今後の利上げ・利下げ判断は「会合ごとに検討する」と述べ、軟化する雇用市場と依然として高止まりするインフレの両立に慎重な姿勢を示した。

なぜCrypto TwitterやWeb3業界は、QTが転換し、事実上の「マネーバズーカ」が再び動き出すことを軽視しているのか。その金融面・心理面での意味合いは大きい。

「経済は予想よりやや堅調な軌道にあるが、インフレは依然として目標の2％を大きく上回っている」と同氏は語った。

今買うべき暗号資産は？ パウエル発言で市場が反応──アルトシーズン到来か

パウエル議長の発言は、市場ではややハト派的と受け止められた。ダウ工業株30種平均とS&P500は上昇して取引を終え、ナスダックはわずかに下落した。

「パウエル議長がFRBのバランスシート縮小を停止する可能性に言及したのは大きなニュースだ。バランスシートの安定化は利回りを低下させる可能性がある」とリソルツ・ウェルス・マネジメントのチーフマーケットストラテジスト、キャリー・コックス氏は指摘した。

米国債利回りも低下し、10年債は4.02％まで下落。ドル指数は0.3％安の99.03となった。

データが示す経済の分断とは？

米セントルイス連銀（FRED）の最新データでは、米国の失業率が4.2％に上昇し、2023年初頭以来の高水準となった。一方で消費者物価指数（CPI）は前年比3.4％と依然として高い。

一方、グラスノードのデータによれば、9月中旬以降、ビットコインなどリスク資産への機関投資家の流動性が12％増加しており、投資家が低利回りと弱いドルを見越して第4四半期に備えている兆候が見られる。

「全体の講演を聞いた印象では、パウエル議長の懸念はインフレよりもリセッションに傾いていた」とMAIキャピタル・マネジメントのチーフマーケットストラテジスト、クリス・グリサンティ氏は述べ、「年内の利下げに自信を持てる」と付け加えた。

爆発的成長が期待される暗号資産はBitcoin Hyper──今注目すべき新規プレセールか

米政府のシャットダウンが続く中、Bitcoin Hyperはソラナ・バーチャルマシン（SVM）上で稼働する初のレイヤー2チェーンとしてローンチされた。ビットコインを基盤としたセキュリティ層を活用し、ほぼ即時の決済と低手数料を実現することを目指している。

その仕組みは、ビットコインをロックし、ラップド版を生成し、そのトークンをHyper上の分散型アプリケーションで流通させるというブリッジ構造に依拠している。

これにより、ビットコインがDeFi（分散型金融）、ゲーム、実世界資産のトークン化へと拡張され、ユースケースの広がりと流通供給の減少が価格に有利に働く可能性がある。

初期投資家からはすでに2,350万ドル（約35億7,000万円）が投入されており、トークン価格0.013115ドルのラウンド終了まで残り24時間を切っている。勢いが増せば、「ビットコンクラスのセキュリティ」と「ソラナ級の処理能力」を兼ね備えるBitcoin Hyperは、第4四半期の暗号資産プレセール市場で有力銘柄となる可能性がある。

さらに、年率320％のステーキング利回りも提供されており、ICO（新規暗号資産公開）の最終局面で報酬獲得を狙う投資家に選択肢を与えている。最新情報や議論はTelegramやX（旧Twitter）のコミュニティで活発に共有されている。

