Pendant longtemps, XRP a semblé figé dans l’ombre de Bitcoin et d’Ethereum. Ni assez “meme” pour séduire la foule, ni assez décentralisé pour plaire aux puristes. Pourtant, depuis la mi-octobre, une lueur inattendue traverse ce vieux symbole de la finance blockchain.

Le Chicago Mercantile Exchange, bastion de la finance mondiale, vient d’y introduire des options et contrats à terme. Un geste que les marchés ont accueilli comme un signe de réhabilitation. L’institution la plus rigide du monde financier vient d’ouvrir la porte à XRP. Ce n’est plus un simple actif spéculatif : c’est un instrument reconnu.

Et dans cette mutation, un chiffre commence à circuler : 4 $. C’est la cible avancée par plusieurs modèles, dont celui de ChatGPT5. Derrière ce nombre, une idée simple : XRP n’a peut-être jamais été aussi bien positionné pour redevenir un acteur central du système crypto mondial.

Quand la finance traditionnelle entre sur XRP

L’arrivée de produits dérivés sur XRP au CME n’est pas qu’un détail technique. C’est un changement de dimension indéniable. La porte d’entrée rêvée, en quelque sorte, pour les fonds et particulier qui ne disposaient pas de comptes sur les exchanges, mais investissement plutôt de manière “traditionnelle”.

Le marché des dérivés est le cœur battant de la finance mondiale. Il amplifie les tendances, mais il structure aussi la confiance. En permettant de spéculer, de couvrir ou d’arbitrer, il rend un actif plus liquide, plus mature, plus lisible. Et c’est exactement ce qui manquait à XRP depuis des années : un cadre solide, reconnu, capable de canaliser les grands flux.

Depuis l’annonce, les volumes montent, la volatilité baisse, et le ton change. Le scepticisme s’efface, remplacé par une curiosité prudente. Les institutions, elles, commencent à regarder autrement cet actif jadis controversé.

XRP : 4 $ en ligne de mire, une hypothèse probable

Annoncer un XRP à 4 $ pourrait sembler audacieux dans un marché encore marqué par la retenue. Pourtant, les signaux fondamentaux plaident pour une telle hypothèse. L’adoption des produits dérivés, l’essor des flux institutionnels, la montée progressive des transactions interbancaires via la blockchain : tout converge vers un retour de la demande réelle.

XRP n’est plus un token de promesse. C’est une infrastructure. Derrière, une vision : fluidifier les transferts de valeur entre banques, réduire les frictions, abaisser les coûts. À mesure que les institutions se dotent d’outils de couverture, l’actif retrouve sa légitimité perdue.

Un retour vers 4 $ n’a donc, à ce titre, rien d’une utopie. Il s’agit à l’inverse d’une revalorisation logique pour un actif sous-évalué depuis trop longtemps. Et cette progression, si elle s’amorce, pourrait créer un effet boule de neige sur l’ensemble du marché.

