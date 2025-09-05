Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

La Ethereum Foundation ha confermato i piani di convertire 10.000 ETH, pari a circa 43 milioni di dollari, in valuta fiat nel corso di questo mese. La notizia, annunciata dall’account ufficiale della Foundation sulla piattaforma social X, arriva a meno di due settimane dal nuovo massimo storico di Ethereum, raggiunto il 24 agosto a $4.946.

Da quel picco, Ethereum ha perso arrivando al momento della stesura dell’articolo la prezzo di 4.468 dollari. La vendita sta sollevando interrogativi sul fatto che l’all-time high di agosto possa essere stato il top di questo ciclo.

Ethereum Foundation conferma la vendita di 10.000 ETH

Secondo l’annuncio, la Ethereum Foundation prevede di convertire 10.000 ETH in fiat attraverso exchange centralizzati nel corso di diverse settimane di questo mese.

Al prezzo attuale di Ethereum, ciò significa che la Foundation intende vendere ETH per un valore di circa $43,85 milioni.

0/ Transparency Notice: Over several weeks this month, EF will convert 10K ETH via centralized exchanges as part of our ongoing work to fund R&D, grants, and donations. Conversions will take place over multiple smaller orders, rather than as a single large transaction. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) September 2, 2025

Secondo la Foundation, i proventi saranno utilizzati per ricerca e sviluppo, sovvenzioni alla community e donazioni, in linea con la politica di gestione del tesoro. Tuttavia, per ridurre le perturbazioni di prezzo sugli exchange e allo stesso tempo soddisfare le necessità di finanziamento, le vendite saranno distribuite in ordini più piccoli.

Questo approccio segue la politica di tesoreria introdotta a giugno 2025, che ha fissato un limite di spesa annuale al 15% e ha stabilito un buffer di riserva in fiat pluriennale. La Foundation ha effettuato diverse vendite nel corso di quest’anno secondo lo stesso schema, tra cui una vendita da $25 milioni a luglio e un’altra da $12,7 milioni. Da notare che nel primo trimestre del 2025, la Foundation ha anche distribuito oltre $32 milioni in grant.

Dopo la vendita attualmente pianificata, la Foundation deterrà ancora più di 189.000 ETH, 21.000 AETHWETH e 214 WETH, per un valore complessivo di $922 milioni, secondo dati di Arkham Intelligence. Ciò significa che, sebbene la conversione sia significativa, rappresenta solo una parte delle riserve totali di Ethereum della Foundation.

Ethereum ha raggiunto il top di questo ciclo?

Il tempismo della vendita coincide con il calo del prezzo di Ethereum, passato dal massimo storico di $4.946 alla fascia di $4.300.

Dopo l’annuncio della Foundation, il prezzo di Ethereum è sceso di circa 1%, e questa vendita potrebbe contribuire alla pressione di vendita. Il picco più recente potrebbe quindi rappresentare il massimo di questo ciclo.

È importante notare che vendite simili da parte della Ethereum Foundation sono avvenute anche durante trend rialzisti passati. Ad esempio, la vendita più grande della Foundation è stata di 100.000 ETH nel dicembre 2020, seguita da un rally che ha portato il prezzo di ETH a nuovi massimi storici nel 2021.

Se il picco di agosto rappresenterà il top del ciclo o solo un passo verso ulteriori massimi, dipenderà da come il prezzo di Ethereum reagirà a questa vendita nelle prossime settimane.