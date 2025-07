content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Pudgy Penguins(PENGU)の価格は、直近24時間で10%上昇し、東部標準時21時52分時点で0.043ドル(約6.70円)を記録した。日間取引高は52%増加し、16億2,000万ドル(約2,520億円)に達している。

PENGU/USDTの取引ペアは力強い上昇トレンドにあり、最新の日足ローソク足では2.5%以上の上昇を見せて0.043ドル(約6.70円)で取引されている。これは、長期にわたるレンジ相場からの脱却を意味しており、大きな強気転換の兆候といえる。

PENGUは数か月にわたり横ばいのレンジ内で推移していたが、7月上旬にこのゾーンを上抜けし、強気相場へと移行した。それ以降は高値を更新しながら急騰しており、勢いを増している。

チャート上では放物線型の上昇カーブが形成されており、価格が加速度的に上昇していることがわかる。需要が供給を上回っていることを示す「フェア・バリュー・ギャップ(FVG)」も出現しており、買い手が主導権を握っている。

相対力指数(RSI)は現在75.40で、買われすぎ水準にある。短期的には小幅な調整が入る可能性があるが、それだけ現在の買い圧力が強いことを示している。

PENGUがこのまま上昇を続けた場合、次に意識されるレジスタンス(上値抵抗線)は0.060ドル(約9.40円)付近となる。この水準では一時的な売り圧力がかかる可能性がある。一方で下落局面では、0.030ドル(約4.70円)や0.020ドル(約3.10円)付近に強力なサポートが控えている。

長期のレンジ相場を脱したPENGUは、現在明確な強気トレンドに入っており、さらなる上昇余地がある。買われすぎ水準ではあるものの、0.030ドル以上を維持する限り、上昇基調が続く可能性は高い。

トレーダーにとっては、0.060ドルの抵抗線に到達した際の価格反応に注目が集まる。仮にこの水準を突破できれば、上昇トレンドがさらに加速することも考えられる。

PENGUが上昇を続ける中、投資家の関心はSnorter Token(SNORT)に移りつつある。これはSolana(ソラナ)ブロックチェーン上に構築されたTelegram(テレグラム)対応の取引ボットで、暗号資産取引の高速化と利便性を実現している。

Telegramのチャット内で新たなミームコインを発見し、その場で即座に購入──それがSnorterの提供する取引体験だ。

Solanaの高速処理能力を活かし、Snorterでは1秒未満で取引が完了する。これにより、他のボットや大口投資家(ホエール)に対して優位に立つことが可能になる。

Webサイトを開く必要はなく、Telegram上ですべての操作が完結する。新規トークンのスナイプ(早期購入)、プロトレーダーのコピー取引、コインの交換、リアルタイムの利益追跡など、機能は豊富だ。

🚨 Snorter Bot is now live in Best Wallet! 🚨@SnorterToken is building a powerful multi-chain Telegram trading bot designed for speed, transparency, and automation.

Snorter Bot will give users the ability to access lightning-fast trades and real-time execution directly from… pic.twitter.com/EqkWxGMcQy

— Best Wallet (@BestWalletHQ) May 28, 2025