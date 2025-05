BTC BULL rośnie razem z Bitcoinem. Sprawdź, jak token BTC BULL premiuje wzrosty i przekracza granice tradycyjnych inwestycji.

Bitcoin przekroczył poziom 111 000 dolarów i osiągnął ATH kryptowaluty, na czym zarobią właściciele również takich tokenów jak Bitcoin Bull, który nagradza dropami w BTC. Wydaje się, że pierwszy drop może nastąpić szybciej niż myślimy.

W ciągu jednej doby kurs Bitcoin osiągnął nowy rekord ponad 111 tys. dolarów. W ciągu doby wzrósł o ponad 4% procent. Za tym ruchem stoi nie chwilowy impuls, lecz trwałe zmiany w strukturze rynku.

Nowe ATH Bitcoina – źródło CoinMarketCap

Wzrost zaangażowania funduszy ETF, stabilizacja relacji handlowych na linii Waszyngton-Pekin oraz ograniczenie podaży ze strony górników ukształtowały warunki, które sprzyjają wzrostom. Wszystko wskazuje na to, że kryptowaluty się odradzają po niedawnym krachu Bitcoina i innych altcoinów.

Widać napływ kapitału instytucjonalnego na skalę, której nie notowano we wcześniejszych cyklach. Fundusze jak BlackRock, Fidelity czy ARK alokują środki w Bitcoina i konstruują wokół niego własne produkty finansowe. Przykładem jest fundusz IBIT, który w ciągu jednego dnia zanotował napływ o wartości 530 milionów dolarów. Dane te potwierdzają, że Bitcoin zyskał status instrumentu inwestycyjnego w pełnym znaczeniu tego słowa.

Obecny ruch cenowy nie przypomina euforycznych skoków znanych z poprzednich lat. Tym razem za aprecjacją stoi fundamentalna transformacja infrastruktury finansowej, obsługującej rynek kryptowalut. Coraz więcej podmiotów operujących na rynkach regulowanych ma bezpośredni dostęp do Bitcoina przez zatwierdzone instrumenty giełdowe.

Powstała sieć rozliczeniowa i przechowalnicza przystosowana do potrzeb dużych graczy, która zredukowała techniczne bariery wejścia dla kapitału instytucjonalnego. Wzrost zaufania do kryptowalut potwierdzają nie tylko dane napływów do funduszy, lecz również zmiana narracji wokół Bitcoina w mediach finansowych oraz komunikatach agencji ratingowych.

Coraz częściej pojawiają się analizy, które traktują Bitcoina jako zabezpieczenie przed niestabilnością polityczną i inflacyjną. Również raporty kwartalne największych korporacji technologicznych ujawniają bezpośrednie zakupy Bitcoina jako element bilansów, co jeszcze kilka lat temu było niewyobrażalne. Sprawdź powody wzrostu Bitcoina.

Zgodnie z analizą danych on-chain rośnie liczba długoterminowych graczy. Łączna ilość monet utrzymywanych w portfelach o niskiej rotacji przekroczyła 15,8 miliona. Równolegle odnotowano wyraźny spadek sprzedaży po stronie górników, co znacząco zmniejszyło podaż. W takich warunkach każda jednostka popytu ma większy wpływ na cenę, co wyjaśnia siłę obecnej fali wzrostowej.

Bitcoin przestaje pełnić funkcję krótkoterminowego instrumentu spekulacyjnego. Staje się aktywem, które buduje pozycję w portfelach kapitałowych o długim horyzoncie. Wzrost wartości odbywa się nie przez efekt masowego zainteresowania detalicznego, lecz przez decyzje instytucji zarządzających wielomiliardowymi środkami.

Sprawdź, jak kupić Bitcoina w Polsce.

W otoczeniu rosnącej ceny Bitcoina coraz większą uwagę przyciąga projekt BTC Bull Token. To rozwiązanie zaprojektowano tak, żeby nagradzać uczestników za utrzymywanie tokenów w momencie, gdy Bitcoin osiąga konkretne progi cenowe. Po ich przekroczeniu następuje automatyczna wypłata nagród w postaci Bitcoinów.

Wysokość nagrody uzależniona jest od liczby zgromadzonych tokenów BTC Bull. Ten model wpisuje się w aktualne potrzeby rynku, ponieważ zapewnia udział w zyskach bez konieczności zakupu jednostek Bitcoina. Projekt działa w oparciu o mierzalny parametr, którym jest kurs rynkowy największej kryptowaluty.

BTC Bull Token oferuje mechanizm ograniczania dostępności. Przy każdym kolejnym przekroczeniu ceny Bitcoina o 50 000 dolarów następuje redukcja podaży tokena. Taka konstrukcja prowadzi do zwiększenia presji popytowej.

Obecnie ponad 1,5 miliarda tokenów jest zablokowanych w stakingu, co oznacza, że znacząca część emisji została tymczasowo wyłączona z obiegu. Zainteresowanie przedsprzedażą potwierdza skuteczność tego podejścia. Dotychczas zgromadzono ponad 6 milionów dolarów, co świadczy o zaufaniu ze strony inwestorów.

Proces zakupu BTC Bull Token został maksymalnie uproszczony. Kupisz go np. w Best Wallet, płacąc Ethereum, USDT lub kartą płatniczą. Możesz skorzystać też z funkcji stakingu w aplikacji. Obecnie dostępne oprocentowanie wynosi 67% w skali roku, co stanowi atrakcyjne uzupełnienie podstawowego modelu nagród.

Best Wallet to portfel, który obsługuje przechowywanie tokenów oraz automatyczne wypłaty nagród. Sprawdź, najlepsze portfele kryptowalut.

W sytuacji, gdy Bitcoin przekroczy kolejne poziomy, jak 150 000 czy 200 000 dolarów, system BTC Bull Token zrealizuje kolejne wypłaty nagród zgodnie z zasadami. Uczestnicy, którzy zainwestowali w token, mają szansę otrzymać kolejne transze Bitcoinów bez angażowania dodatkowych środków.

W warunkach rosnących cen tokenów oraz ograniczonej dostępności rynkowej, tego typu kryptowaluty z potencjałem mogą odegrać istotną rolę w nowej fazie adopcji.

Odwiedź teraz stronę Bitcoin Bull

