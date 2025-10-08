Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Nel 2010, Bitcoin valeva pochi centesimi. Un anno dopo raggiunse i 20 dollari. In sei anni arrivò a 17.000 dollari, e oggi supera i 110.000 dollari, dopo aver toccato un massimo storico di 123.000 dollari a luglio.

Storicamente, chi avesse investito in Bitcoin al lancio avrebbe ottenuto un ROI del 188.643.000%. Grandi aziende come Mastercard, JP Morgan e molte della S&P 500 stanno acquistando Bitcoin in massa. Non c’è mai stato nulla di simile a Bitcoin, e gli investitori stanno iniziando a rendersene conto.

Tuttavia, per gli standard moderni, Bitcoin è diventato “vecchio”: niente dApp, nessun smart contract e praticamente nessuna possibilità di creare una DeFi. Bitcoin è indubbiamente una tecnologia rivoluzionaria, ma ha dei limiti strutturali non essendo Turing Complete, come lo è Ethereum. Ed è proprio qui che entra in gioco Bitcoin Hyper ($HYPER) con la tecnologia Layer-2.

Analisi Tecnica di Bitcoin di Oggi

Dopo un calo di oltre il 2,5% ieri, Bitcoin oggi sale dell’1%. Potremmo assistere a un rialzo salutare dopo un rally di 16% nelle ultime due settimane.

Detto questo, anche dopo la correzione di ieri, il grafico giornaliero di Bitcoin non ha ancora toccato la 10 EMA, suggerendo che potrebbe essere ideale se il token correggesse un po’ di più, magari verso la 20 EMA.

In generale, anche se dovessimo vedere una correzione più profonda, fino a circa 118.000 dollari – l’ultimo importante livello di resistenza prima dei massimi storici – non ci sarebbe motivo di preoccuparsi.

Una mossa simile indicherebbe semplicemente che Bitcoin sta accumulando forza prima di un nuovo rally verso nuovi massimi.

In effetti, Bitcoin è abituato a movimenti esplosivi. Inoltre, avendo già trovato supporto sulla 50 EMA nel grafico a 4 ore, non sorprenderti se nelle prossime ore vedremo un nuovo massimo storico.

Gli Analisti: Mercato Maturando Favorisce Asset Top e Bitcoin Hyper Presale

Secondo i principali analisti crypto intervistati da Decrypt, il settore sta maturando e ora favorisce asset top come Bitcoin ($BTC) ed Ethereum ($ETH), con utilità reale.

Alcune altcoin popolari come Dogecoin ($DOGE), Chainlink ($LINK) e Sui ($SUI) non sono riuscite a crescere come $BTC e $ETH nelle ultime settimane.

Queste dichiarazioni sono positive anche per progetti come Bitcoin Hyper ($HYPER), che hanno un solido caso d’uso.

La presale del token mira a sviluppare una rete Layer-2 per rendere le transazioni Bitcoin più veloci ed economiche, espandendo l’utilità di $BTC per staking e interazione con dApp.

Gli investitori hanno reagito positivamente alla presale, che ha già raccolto oltre 22,6 milioni di dollari.

