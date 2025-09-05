Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

После мощного ралли в 2024 году SOL уже несколько месяцев торгуется в боковике. Торговля в боковом тренде (боковике) – это когда трейдеры покупают активы у нижней границы диапазона и продают у верхней. Такой подход позволяет ловить колебания цены внутри горизонтального коридора.

Главное – внимательно следить за возможным пробоем. Как только цена выходит за пределы боковика, начинается новое яркое движение, часто с сильным импульсом роста или падения.

Вернемся к новостям Solana. Сама экосистема не стоит на месте: за последние 30 дней принесла около $5 млн. Сеть остается одним из лидеров по доходам. Сейчас Solana готовится к своему крупнейшему обновлению – Alpenglow. За него проголосовало более 98% сообщества. Новое решение сократит время подтверждения транзакций до 150 миллисекунд. Благодаря этому, в реальном времени на Solana скоро будет можно пользоваться полезными ИИ-сервисам. От DeFi-агентов до вызовов больших языковых моделей (LLM-вызовов) прямо в блокчейне.

Экосистема ликвидного стейкинга тоже растет. В LST уже застейкано 57 млн SOL, что составляет примерно 13,65% от общего стейкинга в 418 млн SOL.

Технический прогноз SOL от ИИ

С технической точки зрения Solana уверенно держится выше $200. Прошлое сопротивление превратилось в поддержку. Цифровая валюта активно пытается вырваться из нисходящего тренда. Первые серьезные уровни защиты, интересные трейдерам – $177 и дальше $126. Хотя, как говорят аналитики, последний выглядит маловероятным сценарием. При движении вверх уже виден главный барьер – это зона $250–$285. Если ее пробить, путь открывается сначала к $350, а затем и к очень амбициозной цели в $400.

Технические индикаторы тоже дают пространство для роста. RSI около 46, MACD на грани пересечения. В целом вся структура выглядит сильной. Если Solana удержится выше $200 и преодолеет зону предложения, рынок может увидеть долгосрочный импульс в сторону $400.

Активы с малой капитализацией, но большими перспективами: Token6900 и PEPENODE

В T6900 продолжается настоящий FOMO-ажиотаж: за последние часы в пресейл влетело еще около $200 000. И это при цене токена всего $0,007125. Общая сумма сборов уже перевалила за $3,52 млн.

Запуск совпал с периодом рыночной паузы. Криптомонеты и акции стабилизировались, словно перед новым бычьим импульсом. Ожидаются данные по рынку труда в США: слабые цифры могут подтолкнуть ФРС к более агрессивному снижению ставок.

Чтобы снять напряжение, трейдеры обращаются к мемкоин-рынку. Сама философия T6900 устроена иначе. Этот проект не гонится за фундаменталом, ставками или макроэкономическими прогнозами. Его миссия – высмеять мир финансов. Токен стал символом иронии и “brain-rot”-культуры. Сухой трейдинг остался в стороне.

Новый PEPE для майнинга мем-монет

PepeNode (PEPENODE) – это мем-коин в формате mine-to-earn, который идеально попал в тренд полезных мем-монет. Проект уже успел собрать $562 000 на запуск своей виртуальной майнинговой системы. И все силами ранних инвесторов на предпродаже. Так в чем же тут дело? Очередной лягушачий хайп?

Нет, тут речь про инновационную модель получения мем-монет. Первый в истории криптовалют майнинг мем-коинов теперь реален и доступен на удобной платформе. Пользователи PepeNode покупают мем-ноды, улучшают инфраструктуру и зарабатывают игровые монеты в процессе всего этого.

Каждое получение награды сопровождается сжиганием токенов, что делает экономику проекта дефляционной. Проще говоря, монет становится меньше, а значит – ценность оставшихся растет.

Следите за обновлениями проекта на официальном сайте. Только там можно безопасно купить новую монету. Плюс, продается она там по самой низкой цене – всего $0.0010407

