Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De recente opmerkingen van SEC voorzitter Gary Gensler over crypto presales hebben opnieuw beweging gebracht in het debat rond Fed crypto toezicht. Zijn stelling dat sommige presale structuren buiten de Amerikaanse effectenwetgeving kunnen vallen, zolang ze geen winstoogmerk presenteren en duidelijke gebruikswaarde leveren, heeft de markt voor ICO crypto hernieuwde energie gegeven.

De discussie werd verder aangescherpt nadat Cointelegraph op X meldde dat de SEC voorlopig geen extra druk legt op presale modellen die aantoonbaar utility bieden. De tweet benadrukt dat projecten zonder expliciete winstbelofte minder snel als effect worden geclassificeerd.

Hoe crypto presale structuren regulering vermijden en waarom dit ruimte creëert voor nieuwe crypto in 2026

De juridische scheidslijn is opnieuw onderwerp van analyse door marktwaarnemers. Volgens compliance specialisten vallen presales niet automatisch onder SEC jurisdictie wanneer de tokenfunctie primair utilitair is, de verkoop geografisch beperkt wordt, strikte KYC controles worden toegepast en er geen verwachtingen van financiële winst worden gecommuniceerd. Deze interpretatie sluit aan bij bredere Fed crypto kaders die sinds 2023 zijn ontstaan, waarbij functionele tokens in een minder agressief toezichtsspectrum terechtkomen.

🇺🇸 LATEST: SEC Chair Paul Atkins said ICOs tied to network tokens, digital collectibles, or digital tools should not be treated as securities and do not fall under SEC’s purview. pic.twitter.com/BSp98M9sMH — Cointelegraph (@Cointelegraph) December 10, 2025

Analisten wijzen erop dat de Cointelegraph tweet vooral laat zien dat de SEC momenteel vasthoudt aan een case by case beoordeling. Daardoor ontstaat er ruimte voor opkomende crypto projecten die hun token al vanaf de start als product in plaats van als investering positioneren. Juristen verwachten dat deze benadering in 2026 dominant wordt, vooral nu bedrijven steeds vaker gedetailleerde disclosures en strikte geografische filters opnemen die Amerikaanse deelnemers uitsluiten.

ICO crypto en de mogelijke terugkeer van een nieuw 2017 moment

De markt vergelijkt de huidige situatie met de ICO piek in 2017, maar deskundigen blijven voorzichtig. Ondanks het feit dat sommige tokens onder utiliteitsregels vallen, blijft het risico op een Howey toets aanwezig wanneer marketingcampagnes toekomstige waarde suggereren. Toch stelt onderzoeksbureau Messari dat de instroom van nieuwe crypto initiatieven in Q3 2025 met meer dan 31% is gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Een milde heropleving is dus meetbaar.

Marktanalisten merken op dat de relatieve duidelijkheid rond presale voorwaarden de drempel voor vroege projectfinanciering verlaagt. De Cointelegraph tweet ondersteunt dit sentiment indirect door te benadrukken dat projecten die volledig op utility focussen minder snel juridische problemen ondervinden. Hierdoor anticiperen venture fondsen op een actiever ICO crypto landschap in 2026, vooral nu ontwikkelaars meer richtlijnen hebben om compliant te blijven.

Risicoanalyse en compliance uitdagingen voor opkomende crypto projecten

Ondanks het optimisme bestaan er aanzienlijke risico’s. Projecten die geen duidelijke tokenfunctie hebben of marketingclaims doen over toekomstige prijsstijgingen lopen nog steeds aanzienlijke handhavingsrisico’s. Experts benadrukken dat presale deelnemers vaak onvoldoende due diligence uitvoeren en te veel vertrouwen op social media sentiment. Daarbij blijft het gevaar dat projecten de grens vervagen tussen utility en speculatie, wat kan leiden tot classificatie als een niet geregistreerd effect.

Daarnaast wijzen toezichthouders erop dat investeerders vaak overschatten hoe effectief geografische restricties zijn. In de praktijk omzeilen sommige kopers deze beperkingen via VPN diensten, wat juridische risico’s terugbrengt naar de aanbieder. Compliance teams benadrukken het belang van robuuste KYC infrastructuur, duidelijk taalgebruik over tokenfunctionaliteit en het vermijden van elke suggestie dat waardestijging gegarandeerd is.

Pepenode als voorbeeld van utility eerste benadering

Binnen het segment van opkomende crypto projecten wordt Pepenode vaak genoemd als voorbeeld van een presale die zich strikt op utility richt. Het project bouwt aan een infrastructuurmodel waarin gebruikers node credits vergaren en hiermee netwerkcapaciteit activeren. Deze structuur wordt door analisten gezien als minder risicovol vanuit een reguleringsperspectief, omdat het token niet wordt neergezet als investeringsproduct maar als toegangsmiddel binnen het platform.

Pepenode communiceert bovendien duidelijke geografische beperkingen en past verplichte KYC toe voor alle deelnemers. De presale bereikte in november 2025 een bedrag van iets meer dan 2 miljoen dollar, volgens publiek beschikbare dashboards, waardoor het project binnen de groep van kleine maar snelgroeiende utility netwerken valt. Marktkenners verwachten dat de vraag in 2026 vooral zal komen van gebruikers die directe toepassing zoeken en minder van pure speculanten.

Pepenode presale kan worden gevolgd via de officiële website!