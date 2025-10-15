Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

在10月10日的閃崩之後，大多數迷因幣都退回到「迷因寒冬」的冰封高地，但有一個存在依舊巋然不動。一隻土豚穩穩地立在綠色蠟燭上，閉著眼擺出太極的姿勢，風暴中依然從容。

它就是 Snorter，Snorter Bot Token (SNORT)的象徵——冷靜、自律、條理分明。在它的“心靈道場”中，Snorter 調動第六感，感知迷因幣市場的微妙波動。只要某個代幣開始異動，它的雷達就會啟動，在整個市場察覺之前，嗅出下一個潛在的百倍機會。

當更廣泛的市場進入冷卻期時，Snorter Bot Token 反而逆勢而行，在預售階段持續吸引穩定資金流入，同時不斷優化驅動其「迷因幣偵測引擎」的核心技術。專案的 Telegram 機器人為交易者提供了決定性的優勢——即便在市場放緩期，也能將低迷轉化為機會。

但時間正在流逝。距離以預售價格購買 SNORT 只剩下五天，目前代幣價格為 $0.1079，在正式上線前，每天都會自動上調。預售結束後，SNORT 將登陸多家主流交易所，屆時價格預計將遠高於當前水準。

關稅衝擊與迷因寒冬籠罩加密市場

上週五，比特幣（BTC）在本周早些時候創下 $126,000 的歷史新高後，報 $122,000。與此同時，迷因幣開始集體拉升，似乎預示著另一輪全面的「迷因季」即將到來。

但這一勢頭被關稅威脅突然打斷，全球市場震盪。分析師稱，這是加密史上最大規模的強制平倉事件——僅一天就蒸發了約 190億美元 的市值。BTC 一度暴跌至 $109,000，隨後在 $112,000 附近企穩。

不過，並非所有人都認為這代表市場疲軟。加密播客主持人 Scott Melker 表示，這次回檔「純粹是結構性調整」，並堅稱市場仍處於看漲階段——交易員們稱之為「Uptober」（上漲的十月）。

https://twitter.com/scottmelker/status/1978213424518619160

即便如此，如此規模的波動仍然讓投資者感到不安。許多人選擇暫時觀望，使得迷因幣——這個市場中貝塔值最高、波動最大的資產類別——陷入「迷因寒冬」，目前大多數幣種的表現都落後於比特幣（BTC）。

來源: https://whaleportal.com/meme-season-index/

市場總是週期性波動的。歷史一次又一次地證明，當市場情緒降溫、流動性收緊時，總會有一枚黑馬代幣從無到有崛起，把普通交易者一夜之間推上百萬富翁的寶座。

然而，要捕捉到那一枚往往需要運氣與時機——除非你擁有一款能自動化「百倍迷因幣狩獵」的工具。這正是 Snorter Bot 誕生的意義。

Snorter Bot：Solana 級速度、多鏈佈局、超低手續費

Snorter Bot 目前仍處於上線前的「休眠期」，但從架構設計上看，它已被定位為加密領域最先進的 Telegram 交易機器人之一。它會持續掃描 Solana（SOL） 的交易佇列、驗證者資料流程與流動性池，一旦檢測到任何潛在高收益的迷因幣活躍跡象，便立即鎖定目標。

通過這一機制，Snorter 能夠即時捕捉流動性注入，讓交易者在主流市場反應之前完成佈局。在一個「毫秒決定盈虧」的環境中，這種超前感知能力，正是制勝關鍵。

https://twitter.com/SnorterToken/status/1977374136071491644

Snorter Bot的交易優勢源自其原生構建於 Solana 網路，擁有以太坊系機器人（如 Maestro 和 Banana Gun）無法完全匹敵的速度與效率。儘管這些機器人已經擴展到多鏈生態，但依舊受限於以太坊較慢的確認速度和較高的 Gas 成本。

這使得 Snorter Bot 不僅速度更快、效率更高，其性能可與另一款基於 Solana 的機器人 Trojan 相媲美。不過，與 Trojan 不同的是，Snorter 已經具備多鏈能力，並計畫進一步擴展至以太坊（Ethereum）、幣安鏈（BSC）和 Base 網路。

低手續費結構

Snorter 的另一項核心優勢在於其手續費體系。該機器人提供全市場最低的交易費用，僅為 0.85%，讓使用者在每筆交易中都能保留更多利潤。只需持有 SNORT 代幣，即可自動啟用這一優惠功能，為投資者從第一天起同時帶來使用價值與經濟激勵。

Snorter 的百倍潛力，從預售開始

以 Snorter Bot 的技術規格和定位來看，該專案顯然是為在 Telegram 交易機器人賽道中與頭部競爭者正面較量而打造的。其主要對手 Banana Gun 是一個有參考價值的案例：該項目從 120 萬美元的私募融資一路上漲，在高峰時期市值達到 2.76 億美元，漲幅約為 230 倍。而 Snorter 的早期融資現已接近 500 萬美元，許多投資者認為，一旦機器人正式上線並在交易所掛牌，其增長潛力有望超越前者。

更大的融資規模也意味著更強的建設和擴張能力。根據 Snorter 的代幣經濟模型，約 25% 的籌資資金將用於產品開發，另有 20% 將用於市場推廣與增長計畫——這對於代幣上線後建立品牌認知與市場流動性至關重要。

多位加密領域的意見領袖，包括Apex Syndicate和 Borch Crypto，已預測 SNORT 代幣有潛在的百倍上漲空間，儘管最終結果仍取決於項目能否如期交付技術成果並在上線後保持穩定表現。

https://www.youtube.com/watch?v=Fb0GXTzBomQ&t=314s

對於早期投資者來說，這一階段的關鍵在於調動 Snorter 自身的本能——嗅出隱藏機會的能力。因為當前最大的機會，正是 Snorter Bot Token 的預售。

SNORT 購買倒計時 5 天

最後五天或將成為關鍵節點——這段時間可能造就下一批加密百萬富翁，也可能讓猶豫者錯失良機。如果你看好 Snorter 的潛力，可以前往 Snorter Bot Token 官網，使用 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC 或 信用卡 購買 SNORT。

購買後的代幣可立即通過專案原生質押協議進行質押，獲得高達 108% 動態年化收益（APY）。

為在代幣領取階段高效追蹤持倉，建議使用 Best Wallet，這被認為是目前最優質的加密與比特幣錢包之一。預售持倉將直接顯示在應用中，領取操作簡單流暢，同時持有者還能通過 Best Wallet 的 “Upcoming Tokens” 板塊獲得新項目的獨家搶先機會。

Best Wallet 已在Google Play與Apple App Store上線。加入 Snorter 官方社區，關注其X（原 Twitter） 與Instagram官方帳號。