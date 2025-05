2025年5月18日から21日の間に150万ドル(約2億3,500万円)以上を調達したSolaxy(SOLX)は、プレセール終了を目前に控え、4,000万ドル(約62億5,000万円)に迫っている。

本記事では、Solaxyがミームコイン市場においてどのような独自性を持ち、Solana(ソラナ)ユーザーが抱えるネットワーク混雑の問題にどう対処しようとしているのかを見ていく。

2025年5月中旬、Bitcoin(ビットコイン)が10万ドル(約1,560万円)を突破し、仮想通貨市場全体の時価総額が3.35兆ドル(約523兆円)に達する中、アルトコインの勢いが増している。Solana(SOL)は5月14日に184ドル(約28,700円)まで上昇し、Solanaエコシステム内のミームコインの総価値は130億ドル(約2兆円)を超えた。

SolanaベースのトークンであるPeanut the Squirrel(PNUT)やdogwifhat(WIF)は、インフラやユースケースが限定的であるにもかかわらず、過去30日間で3桁の利益を記録している。

これに対しSolaxyは、SolanaのLayer2(レイヤー2)ソリューションとして、より充実した機能を備えたエコシステムを提供することで、より大きな利益を目指して市場参入を予定している。

Solaxyは「ロールアップ(処理圧縮技術)」を活用し、高トラフィック時でもSolana上の取引を高速かつ安定的に実行できるLayer2ブロックチェーンを構築。過去に頻発した取引の失敗や長時間の確定遅延といった問題を回避できる見込みだ。

さらに、Solanaのオンチェーン指標は直近1カ月で改善しており、ロックされた総資産額(TVL)は92億ドル(約1兆4,400億円)に達し、BNBスマートチェーンやBase、Tronなどを上回っている。こうした状況から、Solaxyのソリューションは最適なタイミングでの登場となる可能性がある。

今月に入り、Solaxyの実用性が評価され、2人の大口投資家がそれぞれ20万ドル(約3,100万円)と40万ドル(約6,200万円)を投入。プレセール期間中に大規模なSOLX購入が相次いでいる。

Solanaユーザーにとって高速取引や低いガス代は魅力的だが、Solaxyの提供する機能はそれだけにとどまらない。

Solaxy開発チームは、新たに「Igniter Protocol(イグナイタープロトコル)」を発表した。これはトークンの新規発行を支援するSolaxy独自のローンチパッドで、開発経験がないユーザーでも新トークンを立ち上げられる仕組みだ。この発表後、すぐに100万ドル(約1億5,600万円)以上の資金が追加で集まり、投資家の関心を引き付けていることがうかがえる。

さらに、Solaxyの「ブリッジ」機能のテストネットも公開済みであり、Ethereum(イーサリアム)、Base、Solana間での資産移動をシームレスに行える。このクロスチェーン対応により、イーサリアムのDeFi(分散型金融)ネットワークの流動性と、Solanaの高速処理の両方を活用した新トークンの登場が期待されている。

プレセール専門チームである99BitcoinsはSolaxyを「仮想通貨業界にとって大きな一歩」と位置付けており、SOLXがSolana次世代の100倍ミームコインになると予想している。

同氏らは、Solaxyが2月から3月の市場全体の下落期間でも勢いを維持し、コミュニティの成長を続けてきたことを強調し、プレセールが終了する前にポートフォリオに加えるよう呼びかけている。

Solaxyはプレセール開始時から、トークン価格の割安さとステーキング報酬の高さという2つの大きなメリットを提供し、初期投資家の注目を集めた。

現在SOLXを購入しステーキングすると、年間104%のリターンが得られる。ただし、報酬率は参加者の総数に応じて段階的に下がるため、早期参加者ほど高い利回りが得られる仕組みだ。

ステーキングされたトークンは、TGE(トークン生成イベント)から7日後に引き出し可能となり、初回のDEX(分散型取引所)上場後に大量売却が起きるのを防ぐロックアップ設計が施されている。これにより、より安全な取引環境が整えられている。

また、開発チームは総発行量の10%を流動性確保のために確保しており、ラグプル(運営による突然の資金引き抜き)リスクを低減するとともに、価格の急変動(スリッページ)も抑制されている。

SOLXの購入はプレセール公式サイトから可能であり、Solaxyの公式セルフカストディパートナーであるBest Walletも推奨されている。Best Walletを通じて購入した場合、リアルタイムでの資産管理が可能となり、他の多くのウォレットにはない利便性を提供する。

現在のSOLX価格は0.00173ドル(約0.27円)で、まもなく0.00179ドル(約0.28円)へと引き上げられる予定。プロジェクトのホワイトペーパーによれば、価格は2日ごとに段階的に上昇しており、低価格での購入チャンスは残りわずかだ。

Solaxyプレセールはこちらからアクセス可能。

