Shiba Inu (SHIB) се радваше на дълъг период в центъра на криптовалутното внимание, движен от мем бранд и спекулативна търговия. Но с избледняването на шума около Shiba Inu, инвеститорите все повече се насочват към проекти с реална полезност и структурирана перспектива за растеж. На сцената излиза Solaxy (SOLX) – първият Layer‑2 блокчейн върху Solana, който използва AI-базирани rollup технологии, за да предоставя мащабируеми и ефективни решения в различни индустрии. С предварителна продажба, която вече е събрала над 50 милиона долара, бъдещето на Solaxy изглежда изключително обещаващо.

За разлика от Shiba Inu, чиято стойност се движеше основно от пазарни настроения и онлайн вълнение, Solaxy предлага реална техническа стойност. Проектът решава проблема с претовареността на мрежата Solana и неуспешните транзакции, като обединява офчейн трансакции и ги финализира върху Solana – осигурявайки по-бърза, евтина и надеждна употреба.

С текуща цена на токена около $0.00176 и прогнозиран листинг около $0.0088, анализатори предвиждат приблизително 5x растеж до края на 2025 г. Освен това, агресивното изгаряне на токени (над 35 милиарда $SOLX) допринася за дефицита на предлагането.

Предварителната продажба на Solaxy е огромен успех — над 50 милиона долара събрани от големи инвеститори и индивидуални участници. С активни тестова мрежа, мост и блокчейн експлорър, проектът вече предлага реална инфраструктура още преди старта на основната мрежа.

С наближаването на края на продажбата, предстои генерирането на токени (TGE) и листване на централизирани и децентрализирани борси – обещавайки незабавна ликвидност и реална употреба.

Предварителната продажба предлага структурирани ценови нива, които възнаграждават ранните инвеститори:

Инвеститорите получават динамични годишни доходи (APY) по време на предварителната продажба – между 85% и над 106%, което стимулира ранното участие.

Solaxy залага на сигурност и прозрачност с активна тестова мрежа, блокчейн експлорър и мост, интегриран чрез Hyperlane – позволявайки безпроблемен обмен между Solana, Ethereum и в бъдеще и други мрежи.

This follows our previous 35B $SOLX burn, bringing the total burn to 55 BILLION $SOLX – That's ~40% already burned!

Проектът също така извърши мащабно изгаряне на токени – над 35 милиарда (около 25% от общото предлагане), което подобрява токеномиката и създава недостиг. Програма за откриване на грешки (bug bounty) допълнително гарантира стабилността на инфраструктурата.

Solaxy предлага практическа полезност в рамките на Solana екосистемата:

Мащабируемост:

Облекчава мрежовото натоварване, намалява латентността и неуспешните трансакции (които в пикови моменти достигат 25–70%).

Интероперабилност:

Поддържа трансфер на активи между вериги чрез Hyperlane, което подобрява връзката между dApp-и в Solana и Ethereum.

Инструменти за екосистемата:

Функции като Igniter Protocol (за стартиране на нови SPL токени) и предстоящата децентрализирана борса (DEX) добавят стойност в сектори като маркетинг, развлечения и финанси.

Solaxy не е поредната мем-койн – това е инфраструктурен проект. С ниска начална цена (~$0.00176), изгаряне на токени, награди за инвеститори и предстоящ старт на основната мрежа и листинги, Solaxy е структуриран за дългосрочен растеж и реално приложение. Докато проблемите с претоварването в Solana продължават, Layer‑2 решението на Solaxy, в комбинация с блокчейн и AI иновации, го позиционира като сериозен играч от ново поколение.

Със силна предварителна продажба от над 50 милиона долара, реални мостове между блокчейни, активна тестова мрежа и засилен глобален интерес, Solaxy е готов да заеме централно място, докато манията по мем-койните започва да избледнява. Инвеститорите могат да открият в Solaxy възможността за растеж и стабилност, която липсваше в ерата на Shiba Inu.

Научи повече от официалните канали:

Уебсайт

X

Telegram

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.