時值 2025 年底，在市場熱切期盼聯準會（FED）降息寬鬆之際，華爾街巨頭渣打銀行（Standard Chartered）卻投下了一枚震撼彈。由於比特幣（BTC）在 2025 年第四季度表現明顯惡化、上漲趨勢陷入停滯，該行於12月9日發布最新報告，將比特幣2025年底的目標價從原本的 20 萬美元大幅下修至10萬美元。這份報告不僅是對市場情緒的巨大衝擊，更宣告了過去兩年推升比特幣牛市的「雙引擎」已告停火，比特幣的增長模式必須迎接根本性的轉變。

一、昔日「雙引擎」熄火：市場需求力量的斷崖式下滑

渣打銀行將其預測腰斬，主要歸咎於過去支撐比特幣牛市的兩股關鍵增量買盤力量已經消失或大幅減弱。

首先是 企業財庫買盤（DATs）的正式結束。渣打銀行全球數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 直言，過去由 MicroStrategy 等企業大舉將比特幣納入資產負債表的激進買盤熱潮「已經走到盡頭」。這些被稱為「數位資產企業財庫」的買盤，曾是推升幣價的主力之一，但如今由於比特幣估值過高，已不再支持進一步的擴張。Kendrick 假設這些企業在未來將停止購買比特幣，這使得市場失去了最強勁的買盤支撐。

其次是 美國現貨比特幣 ETF 流入量創歷史新低。另一隻原本被寄予厚望的資金腿，即機構透過 ETF 間接買進比特幣的趨勢，也出現了急劇放緩。數據顯示，2025 年第四季度 ETF 淨流入僅 5 萬枚 BTC，不僅遠低於預期，更是美國現貨比特幣 ETF 上線以來的最低紀錄。相較之下，2024 年底高峰期，每季流入總量（ETF＋企業財庫）曾高達 45 萬枚 BTC，現在的流入力道可謂是斷崖式下滑。

二、新模型確立：高度依賴 ETF 與長期目標延後

面對這兩大支柱的消退，渣打銀行強調，未來價格上漲的驅動力已發生根本性的轉變，ETF 流量已成為更重要的價格驅動因素，甚至超越了傳統的「減半週期」。

Kendrick 目前預計， ETF 資金流入將會周期性地恢復，但速度會放緩，他估計每季度約 20 萬枚 BTC 的 ETF 購買量，能夠持續推動價格隨著時間推移而上漲。這意味著市場必須告別過去那種爆發式的成長模式。報告同時指出，美國聯準會政策走向的不確定性，也連帶影響比特幣等風險資產的表現，儘管市場普遍預期本週將降息一碼，但投資人更關注聯準會主席對 2026 年利率路徑的指引。

值得注意的是，Kendrick 在報告中明確強調**「這一次真的不一樣」**，否決了過去「減半週期必大漲」的舊估值模型。由於缺乏額外的企業庫藏股購買，市場調整的時間表將會放慢。因此，該行將比特幣最終達成 50 萬美元目標的時間點，從先前的 2028 年推遲至 2030 年。修訂後的預測也包括將 2026 年底的價格預期從 30 萬美元下調至 15 萬美元，顯示出對未來幾年增長速度的謹慎態度。

結論

渣打銀行的最新預測，確認了比特幣牛市將以一個更慢、更依賴 ETF 資金流入的節奏前進。這份報告雖然是一盆冷水，但同時也為投資者劃清了界線：2025 年底的價格目標已大幅下調至 10 萬美元。這意味著投資者需要調整預期，並接受 BTC 在短期內可能圍繞此價格進行盤整。

然而，渣打銀行仍維持其長期看漲前景，認為全球投資組合仍對該資產處於「低配」（underweight）狀態，支持價格的實質上漲潛力。投資者應從這份報告中學會：放慢節奏，保持耐心，並將目光投向那些在熊市中仍能實現技術突破和敘事創新的新興項目，而不是盲目相信過去的舊估值模型。