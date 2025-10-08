Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

BNB Chain 迷因幣市場全面升溫，部分代幣在短短24小時內暴漲超過 50,000%，掀起一波史詩級的炒作熱潮。

在這場瘋狂行情中，一款專為發掘下一個 500倍潛力迷因幣 而打造的 Telegram 機器人——Snorter Bot Token (SNORT)，正在進入最終部署階段。無論新幣是在 Binance、Solana 還是 Ethereum 上線，該機器人都能第一時間捕捉潛力標的。

截至目前，SNORT 項目預售金額已突破 440 萬美元，顯示出市場對該項目的強勁信心。目前預售進入最後 12 天倒計時，這是以最低價搶購代幣的最後機會。當前 SNORT 價格為 $0.1073，並會隨時間逐步上調。預售結束後，代幣將正式登陸各大交易所，屆時早期入場價將不復存在。

CZ效應引爆BNB Chain迷因幣狂潮

幣安創始人 趙長鵬（CZ） 被認為點燃了這波 BNB Chain 迷因幣季的引信，因為多數爆漲代幣都與他本人有關。

其中之一是 Fourth（$FOURTH），靈感來自CZ在2023年的第四個新年願望：「遠離恐懼、不確定與質疑（FUD），專注於建設」。該幣過去24小時上漲 6.28%，市值突破 1.7億美元。

另一支熱門幣是 Paul（$PAU），靈感來自CZ曾在X上分享的角色，近24小時上漲 28.52%。

但真正的“核爆級”行情出現在 Binance Super Cycle（$BSC） 等代幣上，該幣暴漲 24,135%；而名為 客服小何的代幣更誇張，僅24小時內飆升 54,000%，市值達到 5,900萬美元，據 DEX Screener 數據顯示。

在過去 24 小時內，DEX Screener 熱門榜前 20 名代幣中有 17 枚來自 BNB Chain，足以說明這波由幣安生態引爆的 迷因幣狂潮 有多瘋狂。

CZ 的預言似乎正在成真——「幣安季」正式開啟！與此主題相關的代幣 BNB SZN 目前穩居熱度榜首，過去一夜暴漲 2,900%，成為本輪幣安鏈迷因行情中最火爆的明星幣。

但對於急於入場的交易者來說，問題在於：現在追逐隨機代幣是否明智，還是該使用更智慧、資料驅動的工具，去篩選真正具備爆發潛力的項目？隨著每天都有無數新代幣推出，沒有任何交易者能夠人工逐一篩查——顯然，後者才是更聰明的做法。這正是 Snorter Bot Token 正在構建的方向。僅需幾周時間，這款智慧迷因幣發現機器人就將正式上線。

Snorter 為交易者提供搶先發現下一批 500 倍迷因幣的機會。

Snorter Bot Token 的 Telegram 交易機器人旨在讓使用者提前佈局，在類似 BSC 500 倍暴漲的行情發生前佔據先機。該機器人首先將在 Solana 網路上線，Snorter 會即時掃描交易佇列和驗證者資料流程，在新代幣鑄造或流動性注入發生的瞬間進行捕捉。每一個被發現的專案都會經過多層篩選系統，自動過濾掉拉地毯專案、蜜罐陷阱和淺流動性池，確保只有具備可行性的專案才會推送給用戶。

Snorter 的獨特之處在於，它消除了手動尋找代幣的繁瑣工作——不再需要反復查看圖表、閱讀合約、或在 Telegram 群中搜尋。其系統架構能夠自動提供基於資料的洞察，讓使用者專注於經過驗證的機會，同時避開迷因幣市場中大量的陷阱。

雖然 Snorter 的首發部署將在 Solana 上進行，但項目路線圖的一部分還包括擴展至 Binance 和 Ethereum，使使用者能夠在單一介面中追蹤多鏈的高潛力新幣發行。

由於該機器人原生運行在 Telegram 上，用戶可以即時接收預警信號，並可在應用內數秒內直接完成交易執行。對於希望更省心操作的用戶，Snorter還支援跟單交易，允許使用者即時複製頂級錢包的操作，從而與他們同步獲利。

Snorter 正在把自己定位於加密領域下一輪自動化浪潮的前沿。

Telegram 交易機器人已成為加密交易自動化中增長最快的細分領域之一，屬於更廣義的演算法交易市場分支。隨著全球對人工智慧技術的整合加深，該市場正快速擴張。

事實上，演算法交易市場預計將從 2024 年的 23.6 億美元增長至 2032 年的 40.6 億美元，複合年增長率約為 7%。

這一增長趨勢使 Snorter站在一個極具爆發潛力的賽道最前端。

此外，依託 Telegram 的原生部署，Snorter 擁有天然的用戶覆蓋優勢。截至 2025 年，Telegram 的月活躍用戶已達 10 億人，其中約有 4.5 億人每日活躍使用，這為 Snorter 的快速擴張奠定了龐大的潛在用戶基礎。

不過，市場上也存在激烈競爭。Banana Gun、Maestro 和 Trojan 目前在這一領域佔據主導地位，三者在過去七天內的總交易量已達到 3.1969 億美元，展現出強勁的市場控制力。

然而，Snorter 在多方面展現出強勁的差異化優勢。它提供目前市場中最低的交易手續費——只要持有原生代幣 $SNORT，用戶的手續費可低至 0.85%。

此外，Snorter基於 Solana 原生架構 構建，執行速度可與 Trojan 相媲美；同時，其即將上線的 Ethereum 與 Binance 集成功能，也讓 Snorter 擁有與 Maestro 同級的跨鏈性能。

真正的核心優勢在於，Snorter 建立在 Solana 鏈 上，這意味著它具備極高的交易輸送量、超低手續費以及流暢的鏈上表現，對於搶跑新代幣發行的交易者而言，這種速度與性能至關重要。

而相比 Banana Gun 將部分收入回饋給持幣者的模式，Snorter 的代幣經濟更偏向服務交易者：

包括手續費折扣、無限搶購次數、質押獎勵、治理投票權以及高級鏈上資料分析工具的存取權限。

憑藉這些優勢，Snorter 不只是進入市場，而是意在引領這一賽道。

目前代幣仍處於早期預售階段，這可能是在上線前以最低估值購入 $SNORT 的最後機會之一。

如何購買 SNORT

對於看好 Snorter Bot 顛覆加密交易格局潛力的投資者來說，現在正是行動的最佳時機。如前所述，預售僅剩 12 天，要以早期價格入場，請前往 Snorter Bot Token 官方網站，使用 SOL、ETH、BNB、USDT、USDC，甚至信用卡 購買 $SNORT。

購買完成後，新獲得的代幣可立即在專案原生協議中參與質押，當前動態年化收益率（APY）最高可達 111%。

為獲得最佳體驗，官方推薦使用 Best Wallet —— 被廣泛認為是當前最優質的加密與比特幣錢包之一。

預售資產會自動顯示在應用內，代幣上線後可無縫領取，且持幣者還能通過 Best Wallet 的即將上線代幣專區提前參與新項目首發。

Best Wallet 現已在Google Play 與Apple App Store上架。

前往X（原推特）與Instagram 加入 Snorter 社區。