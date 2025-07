Nové a slibné digitální měny se opět dostávají do popředí. Zatímco většina investorů se zaměřuje na známé projekty, několik relativně neznámých altcoinů vykázalo stabilní růst a vážný potenciál.

Pokud hledáte další hit na trhu, tato tři jména mohou být právě to, co potřebujete. Představujeme vám tři kryptoměny, které jsou tento týden v centru pozornosti: Solaxy, BitcoinBull a SUBBD.

Solaxy($SOLX) nabízí nejen inovativní přístup k digitálním aktivům, ale také spojuje blockchain technologii s ekologickými řešeními.

Platforma si klade za cíl financovat udržitelné energetické projekty prostřednictvím krypto-investování. Zaměřuje se především na projekty v oblasti solární a větrné energie, kde uživatelé mohou prostřednictvím tokenu SOLAX podpořit konkrétní iniciativy s reálným dopadem na životní prostředí.

Solaxy zároveň plánuje zavést systém tzv. „carbon credits“, které umožní firmám i jednotlivcům kompenzovat vlastní uhlíkovou stopu.

To může přinést i zájem ze strany ekologicky smýšlejících firem v EU. Token SOLAX v posledních týdnech zaznamenal stabilní růst – aktuálně se obchoduje v rozmezí 5–7 Kč, s potenciálem dalšího zhodnocení v návaznosti na přibývající partnerské projekty.

Díky své jasně definované vizi, transparentní roadmapě a rostoucí komunitě investorů a ekologických nadšenců se Solaxy jeví jako dlouhodobý projekt s reálnou hodnotou a etickým přesahem.

BitcoinBull ($BTCBULL) si klade za cíl zpřístupnit svět kryptoměn běžným uživatelům prostřednictvím jednoduché struktury, nízké vstupní ceny a aktivní komunitní podpory.

Token funguje na principu decentralizace a komunitního hlasování, kde držitelé mají možnost ovlivňovat směřování projektu – od výběru partnerství až po alokaci odměn.

Token je navržen s důrazem na „býčí sentiment“, čímž láká zejména krátkodobé spekulanty a retailové investory hledající výraznější cenové pohyby. Během posledních 7 dní zaznamenal nárůst o více než 40 %, a aktuálně se obchoduje v pásmu 2–3 Kč za token.

Projekt rovněž chystá spuštění vlastní staking platformy, kde uživatelé budou moci získávat pasivní příjem. Díky kombinaci nízké ceny, jednoduchosti a potenciálu cenového růstu je BitcoinBull altcoin, který může přitáhnout značný zájem na českém trhu, zejména mezi začínajícími investory.

SUBBD je kryptoměnový projekt zaměřený na podporu tvůrců obsahu a influencerů, který propojuje svět sociálních sítí s blockchainem.



Umožňuje vytváření unikátních NFT odměn, které fanoušci mohou získat nebo zakoupit výměnou za podporu svých oblíbených tvůrců. Tento model umožňuje přímou monetizaci a budování silnějších vztahů mezi influencery a jejich komunitami.

Z pohledu investora projekt nabízí zajímavou příležitost díky rychle rostoucímu trendu v oblasti Creator Economy. SUBBD už spolupracuje s několika známými online tvůrci, zejména z oblasti YouTube, Twitch a Instagram, a plánuje rozšířit funkcionalitu o tokenizované předplatné nebo exkluzivní přístup ke komunitám.

Cena tokenu zůstává stabilní kolem 1,50 Kč, s mírným růstovým trendem a silnou podporou na sociálních sítích. SUBBD není jen kryptoměna – je to digitální nástroj, který může změnit způsob, jakým se vytváří a odměňuje online obsah.

Solaxy, BitcoinBull a SUBBD jsou tři slibné altcoiny, které se tento týden vynořily na povrch s rostoucí popularitou a zájmem investorů.

Ačkoliv nejde o nejznámější jména v kryptosvětě, nabízejí unikátní funkce a mají potenciál stát se dalšími velkými úspěchy na trhu. Ať už hledáte ekologický projekt, býčí token nebo platformu pro influencery, těchto tři kandidáti si zaslouží vaši pozornost.

