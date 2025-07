Crypto TwitterやDiscordを眺めながら、次の仮想通貨の1000倍銘柄を探している読者も多いだろう。しかし、最近では賢いトレーダーたちがAIツールを活用し、有望なアルトコイン(ビットコイン以外の暗号資産)をいち早く見つけている。

これらのAIツールは、パターン認識やノイズ除去、データ分析に優れている。そこで今回は、ChatGPT、Gemini、DeepSeekという人気の3つのAIに対し、「1,000倍になる可能性がある仮想通貨を1つ挙げてほしい」と依頼した。

条件は明確だ。ブルーチップ(大型銘柄)や安全策は除外し、ハイリスク・ハイリターンの注目されていない銘柄に限定した。それぞれのAIが挙げたコインを見ていこう。

ChatGPTは、2025年の“カオス相場”を象徴するミームコイン「TOKEN6900(T6900)」に注目している。ユーティリティ(実用性)やロードマップはなく、いわば完全に“ネタ枠”のコインである。それでも、すでにプレセールで110万ドル(約1億7,200万円)以上を調達している。

ChatGPTがT6900の1,000倍成長を予測する理由は、シンプルな数字の計算だ。プレセール価格は0.0067ドル(約1.0円)で、ハードキャップ(資金調達上限)は500万ドル(約7億8,000万円)。ローンチ時点での時価総額は1,000万ドル(約15億6,000万円)以下になる見込みで、現在のミームコイン市場では極めて小規模といえる。

SPX6900のようなコインは、初期の注目が少なくても100倍以上の急騰を記録している。T6900も次の“ミームブーム”の中心になれば、2021年のDOGEや2023年のPEPEのように、時価総額10億ドル(約1,560億円)到達も不可能ではない。

さらに、T6900はSPX6900と同様の“懐かしさ”を呼び起こすテーマ性を持ち、有名インフルエンサーのAlessandro De Crypto氏もすでに注目している。

ChatGPTの見解は、「あれこれ考えすぎないこと」。あまりにもふざけていて、価格が安く、そして勢いがある──だからこそ、T6900は1,000倍になる可能性があると同氏は見る。

TOKEN6900の詳細はこちら。

他のAIがミームコインに注目する中、GeminiはHuma Finance(HUMA)というDeFi(分散型金融)プロトコルに注目している。同プロジェクトは、10兆ドル規模の貿易金融市場の制覇を目指している。仮想通貨担保のレンディングではなく、企業の請求書や従業員の給与債権を担保にしたローンをオンチェーンで提供する仕組みだ。

Geminiによると、HUMAの時価総額は現在6,000万ドル(約93億6,000万円)で、まだまだ市場規模の大きな競合には遠く及ばない。しかし、仮に世界の所得担保型ローン市場の0.1%でもシェアを獲得すれば、評価額は数百億ドル規模になるという。

また、現在の価格は1トークンあたり0.035ドル(約5.5円)と非常に割安に設定されており、市場はHUMAを“極めて投機的なプロジェクト”として扱っているようだが、Geminiの見方は異なる。むしろ「HUMAを今買うことは、BTCが広く知られる前に投資するようなもの」だとし、トークン化された所得市場の中核を担う存在になれば、1,000倍の成長も視野に入ると分析している。

DeepSeekは、Bitcoin Hyper(HYPER)をビットコインに必要な“進化形”と位置づけている。単なるサイドチェーンではなく、ZK-Rollup(ゼロ知識ロールアップ)技術を採用した真のレイヤー2であり、ビットコインを高速かつ低コストでDeFi対応にすることを目指している。

取引はビットコインのベースレイヤーで決済されるため、同ネットワークのセキュリティを保ちつつ、手数料と待機時間の大幅な削減が可能になる。この仕組みが機能すれば、スマートコントラクトやDeFi、現実資産(RWA)をビットコイン上に実装できる可能性が広がる。

HYPERのプレセール価格は0.0124ドル(約1.9円)。1,000倍となれば、1トークン12.40ドル(約1,936円)、時価総額は124億ドル(約1兆9,400億円)に達する。

これが突拍子もない話に聞こえるかもしれないが、2024年4月には、サイドチェーンであるStacksでさえ52億ドル(約8,120億円)に達しており、Arbitrumのようなイーサリアムのレイヤー2も数十億ドル規模となっている。

ETFからの資金流入などでビットコインのスケーリング需要が高まる中、HYPERが10億ドル以上の評価を得るシナリオは現実的といえる。すでにプレセールでは480万ドル(約7億5,000万円)を調達し、取引所上場前にもかかわらず2億5,900万枚以上のHYPERがステーキングされている。

Bitcoin HyperのTelegramチャンネルの参加者らは、HYPERがビットコインの真の可能性を引き出す鍵だと信じており、DeepSeekもこのプロジェクトが1,000倍の成長を遂げると予測している。

Bitcoin Hyperの詳細はこちら

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.