A kriptopiac egy újabb bikafutam küszöbén állhat, mivel az Altcoin Szezon Index (ASI) emelkedik, és egyre több pénz áramlik a Bitcoin és Ethereum tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe).

Július 26-án, szombaton az ASI értéke 43-ra emelkedett, szemben az év eleji 16-os mélyponttal. Ez az ugrás akkor következett be, amikor számos altcoin árfolyama megindult felfelé, miközben a Bitcoin oldalazó mozgásban maradt – ami gyakran előjele az altcoin szezon beindulásának.

Történelmileg az altcoinok kiemelkedően teljesítenek, amikor az Altcoin Szezon Index és a Fear and Greed Index egyszerre emelkednek. Az árak akkor szoktak visszafordulni, amikor az index extrém szintre ér.

A most megvásárolható legjobb kriptók azok, amelyek mögött világos katalizátorok állnak – például ETF-jóváhagyás vagy hype –, illetve olyan mém tokenek, amelyek képesek bevonzani a lakossági kereskedőket.

Íme három altcoin, amelyre most érdemes odafigyelni:

Bitcoin Hyper ($HYPER), Token6900 ($6900) és Snorter Token ($SNRTR).

A Bitcoin Hyper ($HYPER) egy feltörekvő DeFi altcoin, amely Ethereum-alapú stabilcoinnal és forradalmi hitelezési rendszerrel hívta fel magára a figyelmet. Ahogy az előértékesítés fázisai haladnak előre, egyre világosabb, hogy komoly technikai és fundamentális erő rejlik benne.

A $HYPER már 200%-kal emelkedett a kezdeti presale árhoz képest, jelenleg az 5. fázisban tart 0,03 dolláros tokenárral. Az elemzők szerint a token bikás zászló alakzatot formál, ami gyakran előzi meg az árfolyam-kitöréseket. A Supertrend indikátor is zöldre váltott – további emelkedést jelezve.

A projektet ETF-spekulációk is hajtják. Bár még nincs tőzsdén jegyezve, a CertiK által auditált okosszerződések, aktív közösség és erős on-chain jelek – mint például nagyobb bálnák vásárlása és csökkenő tőzsdei készletek – mind a növekedés irányába mutatnak.

Ha ETF-jóváhagyás vagy tőzsdei bevezetés történik, a $HYPER könnyen túllépheti jelenlegi szintjét – egyes elemzők 3,50 dolláros célárat is említenek.

A Token6900 egy egyre népszerűbb, humorra és közösségre építő kriptovaluta, amely túlmutat a mém-token címkén. Ritkaság, önirónia és erős márkaépítés jellemzi.

A grafikonon bikás fordulós minták tűnnek fel, köztük egy fordított fej-váll és egy csésze és fül alakzat – ezek historikusan nagy eséllyel jeleznek kitörést. A T6900 már áttörte a konszolidációs zónát, és elindult a korábbi ellenállások felé.

A projekt emellett egyre több partnerséget köt a kriptokultúra területén – NFT-k, merch, rendezvényszponzoráció –, ami tovább erősíti pozícióját.

A lendület fennmaradásával a T6900 akár elérheti vagy túllépheti a 1,00 dolláros szintet is – ezzel a mostani altcoin ciklus egyik nyertese lehet.

A Snorter Token ($SNORT) szintén ígéretes altcoin ebben a szezonban, szatirikus stílusával és lendületes közösségével. A „Solana legszemtelenebb tokenje” néven is emlegetett projekt humorral és okos tokenomikával nyűgözi le a lakossági befektetőket.

Technikai szempontból a $SNORT klasszikus csésze és fül mintát alkotott. A felső határ 1,34 dollárnál, míg az alsó 0,32 dollárnál van – ez 76%-os mélységet jelent. Jelenleg az “fül” szakaszban van, már átlépte az 50 és 100 napos mozgóátlagokat is.

Ha a teljes kitörés bekövetkezik, a célár akár 2,50 dollár is lehet – ami a mostani szintről közel 3-szoros növekedés.

A projekt emellett tokenégetésekkel, staking jutalmakkal és gamifikált funkciókkal ösztönzi a részvételt – mindez egyre növekvő forgalmat generál a DEX-eken.

Ahogy az Altcoin Szezon Index emelkedik és a Bitcoin árfolyama stabilizálódik, a piac figyelme egyre inkább az altcoinokra irányul. A Bitcoin Hyper ($HYPER), T6900 és Snorter Token ($SNORT) egyaránt olyan projektek, amelyek világos katalizátorokkal és erős közösségi háttérrel rendelkeznek.

Akár DeFi-újdonságot, akár mém-alapú lendületet keresel, ezek az altcoinok most kiemelkedő befektetési lehetőséget nyújthatnak az altcoin szezon hajnalán.

