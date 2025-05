Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Während Bitcoin gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat, suchen viele Anleger nach günstigen Investitionsmöglichkeiten, um von der Rallye zu profitieren. Besonders spannend wird es bei Coins, die entweder stark korrigiert haben oder sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden, denn hier ist das Aufwärtspotenzial oft am größten.

OP könnte gerade am Beginn eines bullischen Reversals stehen

Die Kryptowährung OP von Optimism bekommt derzeit von vielen Anlegern Aufmerksamkeit, da der Coin sich im Vergleich zu vielen anderen Top-Altcoins derzeit kurstechnisch in einer sehr interessanten Situation befindet. Tatsächlich hat OP in den letzten Monaten nämlich stark underperformt und ist immer weiter im Wert zurückgefallen, während der Krypto-Markt im Generellen ja eher eine expansive Phase erlebte. Den letzten starken Hype erlebte OP im Dezember 2024, als den Bullen eine Rallye auf immerhin 2,60 $ gelang. Seitdem ging es jedoch stetig abwärts und zuletzt hat OP Tiefststände um die 0,60 $ erreicht.

Dort scheint der Coin nun jedoch stabilen Support gefunden zu haben, da diese Preismarke bereits 2022 als tiefster Support fungierte und der Coin seit seinem Listing auf CoinMarketCap noch nie deutlich darunter gefallen ist. So gelang den Bullen nun im Verlauf der letzten Wochen bereits wieder ein positives Reversal und heute wird OP bei knapp 0,80 $ gehandelt. Das bringt den Coin derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 1,29 Milliarden $, welche ihm Rang 64 der größten Kryptowährungen am Markt einbringt.

Bis zum Erreichen eines neuen Allzeithochs wäre vom aktuellen Niveau jedoch nach wie vor eine Vervielfachung des Wertes nötig, da dieses im März 2024 bei 4,85 $ erreicht wurde. Mit dem jüngsten Durchstarten von ETH könnte jetzt auch OP wieder eine stärkere Nachfrage erfahren, da es sich bei Optimism ja um eine der gefragtesten L2-Lösungen von Ethereum handelt.

Sollte Ethereum nun also Bitcoin folgen und ebenfalls bald in Richtung neuer Höchststände steigen, könnte auch OP als Ethereum-Coin davon profitieren und in Richtung früherer Höchststände katapultiert werden. Dafür muss es den Bullen jedoch erst einmal gelingen, das positive Reversal auch tatsächlich zu bestätigen. Hierfür wäre ein schnellstmöglicher Durchbruch der 1-$-Marke sehr wichtig.

WIF hat gerade eben erst das 1 $ Niveau überwunden

Auch die Kryptowährung WIF vom Meme-Projekt Dogwifhat bekommt derzeit wieder mehr Aufmerksamkeit von Investoren. Bei WIF handelt es sich ja um einen Meme-Coin, der vor allem 2024 stark performen konnte und zu Beginn des Jahres ein Allzeithoch von 4,85 $ erreichte. Auch im weiteren Jahresverlauf gelangen WIF noch Rallyes über 4 $. Ab 2025 ging es dann jedoch rapide abwärts und das Interesse am Meme des Hundes mit dem Hut schien immer weiter zurückzugehen.

Das führte zu Tiefstständen von zwischenzeitlich nur noch 0,3 $ und somit zu einer deutlich über 90-prozentigen Entwertung von WIF. Viele Anleger hatten den Coin bereits als tot abgeschrieben, als ihm dann ab der zweiten April-Hälfte jedoch die Trendwende gelang. Seitdem hat WIF seinen Wert bereits wieder mehr als verdreifacht und allein im letzten Monat ging es für den Coin um 166 % aufwärts.

Dabei gelang den Bullen zuletzt der wichtige Durchbruch der 1-$-Marke, die sogar bereits positiv geretestet wurde. Das bringt WIF aktuell auf einen Marktwert von 1,16 $, mit einer Marktkapitalisierung von ebenfalls 1,16 Milliarden $. In Sachen Marktkapitalisierung besteht im Vergleich zu Top-Meme-Coins wie PEPE oder SHIB also noch deutliches Wachstumspotenzial und kurstechnisch befindet sich WIF gerade in einer starken Position, um von hier aus eine Aufholrallye zu initiieren.

SOLX steht gerade noch ganz am Anfang seiner Entwicklung im Presale

Die Kryptowährung SOLX bekommt hingegen vor allem dadurch so viel Aufmerksamkeit, dass es sich hierbei nicht um ein reines Meme-Projekt wie bei Dogwifhat handelt, sondern die Entwickler des dahinter stehenden Projektes Solaxy eine ambitionierte Vision verfolgen. Solaxy soll sich nämlich zur ersten eigenen L2-Lösung von Solana entwickeln.

Im Gegensatz zu Ethereum, das ja mit Optimism, Arbitrum und Co. über zahlreiche L2-Lösungen verfügt, hat Solana noch keine eigene Layer-2-Blockchain. Das ist insofern problematisch, als das Netzwerk ja heute gefragter ist denn je und vor allem in Zeiten hoher Auslastung häufig an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Eine eigene L2-Blockchain wie etwa die Solaxy-Blockchain könnte hier natürlich Abhilfe schaffen, da dann in Zukunft Transaktionen ganz einfach ausgelagert werden könnten.

Sollten die Entwickler mit ihrer Vision erfolgreich sein, würde das Solaxy starkes Wachstumspotenzial verschaffen, wovon dann wiederum auch die eigene Kryptowährung SOLX profitieren könnte. Für Anleger besonders interessant: In SOLX kann derzeit noch vor dem ersten offiziellen Börsenlisting im sogenannten Presale investiert werden.

Hier werden Coins gerade noch zum rabattierten Kurs von 0,001732 $ angeboten, und bis heute kamen so bereits über 39 Millionen $ an Presale-Funding zusammen. Das Interesse scheint dabei immer größer zu werden und tagtäglich werden immer größere Summen in den Presale investiert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Vorverkauf nur noch 25 Tage andauern wird und Anlegern also nur noch begrenzt Zeit bleibt, um vergünstigt in SOLX zu investieren.

