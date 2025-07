Az elmúlt hét során új és ígéretes digitális valuták kerültek reflektorfénybe. Bár még nagyrészt a radar alatt mozognak, ezek az altcoinok figyelemre méltó növekedést és potenciált mutatnak. Kíváncsi befektetők számára ezek a rejtett gyöngyszemek különösen érdekesek lehetnek. Íme három olyan altcoin, amely áttörés előtt áll:

A Solaxy (SOLX), a Solana első Layer‑2 megoldása, eddig több mint 55 millió dollárt gyűjtött össze előértékesítésben, miközben a tokenkínálat 40%-át elégették a június 23-i token-claim és a július 7-i mainnet-indítás előtt. A nagybefektetők már több mint 500 000 dollárt fektettek be néhány nap alatt, ami komoly intézményi érdeklődést jelez.

A presale token ára jelenleg körülbelül 0,00176 USD, a staking hozama pedig akár 76% éves hozam is lehet.

Bár a technikai indikátorok (pl. RSI) a Solana esetében jelenleg enyhén negatív hangulatot mutatnak (~34–43), a Solaxy kezdeti teljesítménye biztató – ám a presale szakaszokra jellemző volatilitás miatt fokozott óvatosság ajánlott.

A BitcoinBull ($BTCBULL) egy BTC-hez kötött mém-token, amely jelenleg 0,00236–0,00257 USD áron vásárolható előértékesítésben, eddig 7–7,2 millió dollár közötti összeget gyűjtöttek.

A projekt 58–71% éves hozamot kínál staking esetén, valamint valódi Bitcoinban történő airdropokat a BTC árfolyamának mérföldköveihez kötötten (pl. $125K, $175K, $225K felett).

Mivel a Bitcoin árfolyama már ismét 106–107 ezer dollár körül mozog, a BitcoinBull koncepciója kedvezően illeszkedik az általános bikás piaci hangulathoz.

A SUBBD egy AI-alapú, kreatív gazdaságot támogató token, amely jelenleg 150 000–700 000 dollár közötti tőkét gyűjtött előértékesítésben, és 20% éves hozamot kínál staking esetén.

A token ára jelenleg körülbelül 0,0551 USD, és az AI-eszközökre, előfizetési funkciókra, valamint a tartalomgyártók és rajongók közötti interakcióra fókuszál.

Habár technikai mutatók (RSI, támasz/ellenállás) még nem elérhetők, a projekt hosszú távú felhasználási célja miatt stabil növekedési lehetőségeket rejthet magában.

Mindhárom token jelenleg presale fázisban van – ez magas kockázatot és spekulatív jelleget jelent. Fontos az alapos utánajárás, beleértve az okosszerződések, staking feltételek és likviditási tervek ellenőrzését is.

