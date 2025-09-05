Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Trong vài tháng gần đây, các đồng coin tiềm năng liên tục trở lại tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã khác rất nhiều so với chu kỳ trước. Nếu như trước đây, chỉ cần một logo bắt mắt hay một linh vật gây sốt là đủ để một dự án meme coin bùng nổ, thì giờ đây, các nhà đầu tư ngày càng chọn lọc hơn. Họ không chỉ tìm kiếm yếu tố hài hước, mà muốn thấy sự cân bằng giữa giải trí và giá trị thực tế.

Xu hướng này phản ánh rõ ràng sự trưởng thành của thị trường. Với Bitcoin đã điều chỉnh từ đỉnh $124,000 xuống quanh $110,000, giai đoạn tích lũy đã bắt đầu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý tập trung vào những meme coin không chỉ mang tính vui nhộn mà còn mang tính ứng dụng lâu dài.

Tại Sao Meme Coin Có Tính Ứng Dụng Đang Được Ưu Tiên

Trong suốt 2024–2025, vốn hóa của thị trường meme coin đã tăng trưởng từ $25 tỷ lên gần $137 tỷ trước khi điều chỉnh. Dù phần lớn các dự án ngắn hạn bị “chết yểu”, sự thật là nhu cầu với meme coin vẫn cực kỳ cao. Nhưng dòng vốn hiện tại lại ưu tiên cho những dự án đã được audit, có cơ chế token rõ ràng, và đặc biệt là có tiện ích cụ thể thay vì chỉ dựa vào cộng đồng hoặc FOMO.

I think memecoins (the random memes that pop up or news related coins) will see less volume short term, and we will start seeing more utility backed coins, prediction markets, launchpads, and potentially trading bots (if they launch) my assumption is that people are tired of… — AshRobin 🐶 (@ashrobinqt) August 27, 2025

Một ví dụ tiêu biểu là Shiba Inu. Ban đầu chỉ là một “bản sao Dogecoin”, nhưng nhờ xây dựng hệ sinh thái gồm ShibaSwap, Shibarium và nhiều tính năng staking, SHIB đã giữ được cộng đồng trung thành và trở thành một trong các đồng coin tiềm năng tồn tại lâu dài. Đây chính là tiêu chí mà giới đầu tư đang dùng để sàng lọc thế hệ meme coin mới.

Wepe – Meme Coin Xây Dựng Trên Hạ Tầng Layer-2

Wepe nhanh chóng nổi bật nhờ kết hợp hình tượng meme quen thuộc với tiện ích cụ thể: một cơ chế mine-to-earn cho phép người dùng tham gia trực tiếp qua bảng điều khiển khai thác mô phỏng. Thay vì chỉ mua token và chờ giá tăng, nhà đầu tư có thể “đào” các node ảo, nâng cấp chúng, và nhận phần thưởng theo thời gian.

Điểm mạnh của Wepe là 70% số token dùng trong nâng cấp sẽ bị đốt vĩnh viễn, tạo ra sự khan hiếm tự nhiên. Ngoài ra, hệ thống referral giúp cộng đồng phát triển nhanh chóng, khi người chơi được thưởng 2% từ thu nhập của bạn bè giới thiệu.

Trong khi phần lớn meme coin chỉ tồn tại nhờ hình ảnh vui nhộn, Wepe đã chứng minh rằng tính năng tương tác và cơ chế khuyến khích rõ ràng chính là chìa khóa để giữ chân người dùng. Với vốn hóa nhỏ và giai đoạn presale đang diễn ra, tiềm năng tăng trưởng của Wepe đang được nhiều nhà phân tích đánh giá cao.

Bitcoin Hyper – Layer-2 Cho Bitcoin Với Năng Lượng Meme

Bitcoin Hyper là một trong các đồng coin tiềm năng được bàn luận nhiều nhất nhờ sự kết hợp độc đáo giữa branding của Bitcoin và tốc độ của Layer-2. Dự án định vị mình như một giải pháp mở rộng cho mạng Bitcoin, sử dụng cầu nối phi tập trung để chuyển đổi BTC gốc sang BTC “wrapped”, từ đó cho phép tham gia trực tiếp vào DeFi, NFT, staking và các ứng dụng Web3 khác.

Điều thú vị là Bitcoin Hyper không chỉ tập trung vào công nghệ. Dự án còn tận dụng văn hóa meme với hình ảnh “Hyper Doge” mang tính giải trí mạnh mẽ, giúp thu hút cộng đồng retail. Chính sự kết hợp giữa tiện ích kỹ thuật và năng lượng cộng đồng đã khiến Hyper trở thành một trong những dự án presale hot nhất 2025, với hơn $13M được huy động chỉ trong vài tuần.

Truy cập Bitcoin Hyper

Snorter – Meme Coin Kết Hợp AI Bot Trên Telegram

Khác biệt lớn nhất của Snorter chính là mascot tê tê aardvark độc lạ cùng sản phẩm thực tiễn: một bot AI chạy ngay trong Telegram. Thay vì chỉ là một token meme, Snorter cung cấp công cụ theo dõi ví, auto-sniping, copy-trading và hệ thống chống rugpull/honeypot, điều mà các trader nhỏ lẻ cực kỳ cần.

Sự kết hợp này biến Snorter thành một dự án vừa vui nhộn, vừa hữu ích trong thực chiến. Các nhóm Telegram của Snorter đã tăng hàng chục nghìn thành viên, với cộng đồng sôi động chia sẻ meme lẫn trải nghiệm sử dụng bot. Nhà phân tích Borch Crypto nhận định Snorter có thể trở thành “Unibot phiên bản meme” trên hệ Solana, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong chu kỳ tới.

Truy cập Snorter

Wall Street Pepe – Meme Coin Với Cơ Chế Cross-Chain

Wall Street Pepe không chỉ chơi chữ với hình ảnh chú ếch trong vest, mà còn đưa ra một cơ chế burn–mint 1:1 giữa Ethereum và Solana. Cứ mỗi lần người dùng mua Pepe trên Solana, một lượng Pepe trên Ethereum sẽ bị đốt. Điều này tạo nên áp lực giảm nguồn cung, đồng thời giải quyết bài toán thanh khoản xuyên chuỗi.

Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥 New site, new plans, the Solana expansion begins 🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

Việc kết hợp yếu tố “WallStreetBets” nổi loạn cùng cơ chế kỹ thuật rõ ràng đã giúp Wall Street Pepe được đánh giá là một trong những meme coin có chiến lược dài hơi, thay vì chỉ tồn tại nhờ FOMO ngắn hạn.

Truy cập Wall Street Pepe

Kết Luận

Sự trở lại của các đồng coin tiềm năng trong 2025 cho thấy một xu hướng mới: meme phải đi kèm tiện ích. Nhà đầu tư không còn dễ dàng rót vốn vào các token chỉ có logo đẹp. Họ đang ưu tiên những dự án như Wepe, Bitcoin Hyper, Snorter và Wall Street Pepe, nơi mà sự vui nhộn kết hợp với công cụ hoặc giải pháp thực tiễn.

Nếu chu kỳ altcoin season sắp tới thực sự bùng nổ, chính những meme coin mang tính ứng dụng như thế này sẽ là ứng viên hàng đầu cho những cú nhân 10x, thậm chí 100x, mang lại lợi nhuận đột phá cho những ai nắm bắt sớm.