Nieuwe data van CoinDesk schetst een interessant beeld van de huidige situatie van de cryptomarkt. In deze situatie lijkt Ethereum namelijk steeds vaker gezien te worden als een crypto die kan stijgen, terwijl Bitcoin gezien wordt als een macro hedge. Wat betekent deze ontwikkeling voor de Ethereum verwachting van september?

De cryptomarkt bevindt zich op dit moment in een redelijk moeilijke fase. Bitcoin daalde de afgelopen week al 2,24% en ook Ethereum moest meer dan 4,8% inleveren. Over de afgelopen 7 dagen heeft de volledige top 10 van de cryptomarkt nu rode cijfers genoteerd.

Ondanks deze periode van consolidatie hebben er toch nog erg interessante ontwikkelingen plaatsgevonden. Nieuwe data van CoinDesk laat namelijk zien hoe er een verandering heeft plaatsgevonden in hoe investeerders naar Ethereum en Bitcoin kijken.

Bitcoin verwachting: nieuwe macro hedge van de cryptomarkt

De Bitcoin koers heeft over de afgelopen maanden laten zien dat het een stabiele crypto investering vormt die in staat is om volatiliteit uit de weg te gaan. Hierdoor wordt het steeds vaker gezien als een vorm van macro hedge. In tegenstelling tot Bitcoin lijkt Ethereum nu de crypto met winstmogelijkheden.

Dat Bitcoin wordt gezien als macro hedge is geen verrassing te noemen. Dit project wordt namelijk steeds vaker beschreven als een alternatief voor een dalende dollar. Door de recente onzekerheid binnen de Amerikaanse economie en de Federal Reserve heeft de dollar het steeds moeilijker.

Bitcoin en goud worden vaker besproken als een alternatief tegen deze inflatieontwikkelingen. De recente stabiliteit van Bitcoin heeft ervoor gezorgd dat dit project nu als legitiem alternatief voor de Dollar wordt gezien.

Ethereum wordt gezien als een ‘moneymaker’

Steeds meer investeerders lijken ervoor te kiezen om Ethereum op te nemen in hun fondsen vanwege het opwaartse potentieel van dit project. Deze ontwikkeling heeft deels te maken met de sterke Ethereum koers. Investeerders komen in aanmerking voor een aantrekkelijke yield, waardoor hun winsten verder uit kunnen lopen, zelfs als de Ethereum koers niet in staat is om zijn weg omhoog voort te zetten.

De vraag is nu echter of Ethereum dit opwaartse potentieel in de aankomende weken waar kan maken. Hoewel de Ethereum koers nog altijd 20% meer waard is dan een maand geleden, heeft het de afgelopen 7 dagen terrein in moeten leveren.

Als er nu gekeken wordt naar de technische indicatoren van dit project, zijn er een aantal verkoopsignalen terug te vinden. Zo is de koers onder zijn 10-daagse en 20-daagse EMA gezakt. De Ethereum koers lijkt dan ook pas echt omhoog te kunnen kijken op het moment dat het deze 10-daagse en 20-daagse EMA’s bij de $4.408 en $4.377 voorbij is gestreefd.

Ethereum verwachting: gaat Ethereum koers richting nieuwe recordhoogte?

Mocht de Ethereum koers in staat zijn om zijn EMA’s te verslaan, dan is er hoogstwaarschijnlijk een verdere opwaartse trend mogelijk. In dat geval zal de Ethereum koers al snel uitkomen bij de weerstand van de $4.538. Het uiteindelijke doel is natuurlijk een nieuwe stijging richting de recordhoogte bij de $4.953.

Met de huidige moeilijkheden in de cryptomarkt is het echter de vraag of Ethereum in staat is om dit soort hoogtes in september al te behalen. Oktober is historisch misschien echt een goede maand voor de cryptomarkt. Er is dan ook een realistische mogelijkheid dat er in oktober wel dit soort winsten plaats kunnen vinden.

