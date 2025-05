Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Donald Trump ist wieder da. Dass seine zweite Amtszeit an den Börsen wieder schwierig zu handeln sein wird, haben die meisten, die schon länger dabei sind, gewusst. Auch während seiner ersten Amtszeit ging es nicht langsam und beständig bergauf. Crashs und Kursrallyes haben sich schon damals abgewechselt und dasselbe zeigt sich auch diesmal wieder. Die neu angekündigten Zölle gegen die EU haben gestern für einen Abverkauf an den Börsen gesorgt, der auch an Bitcoin und Ethereum nicht spurlos vorbeigezogen ist. Dennoch zeigt sich, dass institutionelle Investoren weiterhin auf Kryptowährungen setzen.

Neue Zölle angekündigt

Handelszölle sind Trumps liebstes Werkzeug, um die Finanzen der USA aufzubessern. Das Geld, das dadurch eingenommen wird, will er unter anderem für Steuersenkungen für die Mittelschicht nutzen. Dass er mit den Zöllen zunächst für Chaos sorgt, ist ihm durchaus bewusst und ein Preis, den man zahlen muss, wenn es nach ihm geht. Langfristig sollen die USA davon aber profitieren.

Nachdem Trump Anfang April am Liberation Day mit einem Rundumschlag ein neues Zollpaket vorgestellt hat, kam es mit den meisten Ländern schnell zu einer Zollpause, um in Ruhe verhandeln zu können. Diese Verhandlungen dürften mit der EU allerdings gescheitert sein. Die Gespräche würden zu nichts führen, weshalb Trump nun Einfuhrzölle von 50 % auf Produkte aus der EU vorschlägt.

TARIFFS: The EU is acting in bad faith. Looks like it is FAFO time… pic.twitter.com/ndddSlmbCm — @amuse (@amuse) May 23, 2025

Vermutlich verfolgt er dabei eine ähnliche Taktik wie schon bei den Verhandlungen mit China. Erst einen niedrigeren Zollsatz verkünden, die Situation dann auf eskalieren lassen und die Zölle anheben, um sich später wieder auf den niedrigeren, ursprünglich gewünschten, Zolltarif zu einigen. Auch bei der EU waren ursprünglich 20 % gefordert, jetzt 50 %. Damit stehen die Chancen gut, dass später eine Einigung auf 20 % erzielt wird.

Bitcoin und Ethereum weiterhin gefragt

Der Kryptomarkt war vielen Investoren lange zu volatil, um ein Investment ernsthaft in Betracht zu ziehen. Seit institutionelle Investoren den Markt übernommen haben, zeigt sich hier aber ein ganz anderes Bild. Bitcoin zeigt sich auch diesmal mit einem Minus von 2 % nicht wirklich beeindruckt von der Zollanmeldung. Auch Anfang April hat sich Bitcoin während des Crashs der globalen Finanzmärkte stabiler gehalten als andere Assets und sich vor allem schneller wieder erholt.



(Kapitalzuflüsse bei den Spot Bitcoin ETFs – Quelle: Coinglass)

Die Spot Bitcoin und Ethereum ETFs gelten inzwischen als Stimmungsbarometer institutioneller Investoren, weshalb die Kapitalzu- und Abflüsse genau beobachtet werden. Und aktuell zeigt sich, dass institutionelle Investoren trotz oder gerade wegen der Unsicherheit rund um die neuen Zölle in Bitcoin und Ethereum investiert haben.

Damit stehen die Chancen gut, dass die Kursrallye der letzten Wochen doch noch weitergeht und mehr Anleger auf Kryptowährungen ausweichen, die von Handelszöllen nicht betroffen sind. Die Bitcoin-Rallye wirkt sich auch auf die meisten Altcoins positiv aus, wobei aktuell vor allem der BTC Bull Token ($BTCBULL) durch die Decke geht.

Kursexplosion beim BTC Bull Token?

Steigt der Bitcoin-Kurs, steigen auch viele Altcoins. Vor allem eine starke Performance von Ethereum leitet meist die Altcoin Season ein, in der viele kleinere Kryptowährungen Gewinne von tausenden Prozent einbringen können. Aktuell deutet vor allem beim BTC Bull Token ($BTCBULL) vieles auf eine solche Kursexplosion hin. Der neue Coin überzeugt Investoren durch ein einzigartiges Konzept.

Die Entwickler haben $BTCBULL indirekt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt. Steigt Bitcoin auf 150.000 Dollar, erhalten Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop, wobei man umso mehr Satoshis erhält, je mehr $BTCBULL man hält. Bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin erreicht, wechseln sich bei $BTCBULL Token-Burns und Airdrops ab.



($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Der Ansatz sorgt dafür, dass die Nachfrage nach $BTCBULL immer weiter steigen dürfte, um bei steigendem Bitcoin-Kurs echte Bitcoin verdienen zu können, während das Angebot immer knapper wird. Das Konzept überzeugt schon jetzt viele Investoren.

Derzeit ist $BTCBULL noch im Vorverkauf erhältlich, was bedeutet, dass Anleger noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einsteigen können. Da die Nachfrage schon jetzt explodiert und über 6 Millionen Dollar investiert wurden, gehen Analysten davon aus, dass der $BTCBULL-Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen explodiert.

