新たな“ミームコインシーズン”の到来を予感させる動きが見られている。過去24時間で、Official Trump(TRUMP)コインは10%上昇し、時価総額は30億ドル(約4,680億円)に迫った。

個人投資家が好むのは、常に「次のビッグウェーブ」だ。TRUMPの上昇は、市場全体にさらなる強気ムードが広がる兆しかもしれない。そうした背景を踏まえ、次に大きく動く可能性がある注目の仮想通貨を4つ紹介する。

TRUMPの上昇に便乗する形で注目されている新たなミームコインが、MIND of Pepe(MIND)である。このトークンは現在プレセール(先行販売)段階にあり、すでに970万ドル(約15億1,000万円)以上の資金を集めている。現在は1トークンあたり0.0037515ドル(約0.59円)の固定価格で購入可能だ。

ただし、この価格は長く続かない。MINDのプレセールは残り10日未満で終了し、その後は取引所で公開される予定だ。すでに高い需要が見込まれており、上場後に価格が急騰する可能性もある。

MIND of Pepeは、カスタム開発されたAIエージェントを備えており、これは仮想通貨に特化したパーソナルアシスタントとして機能する。このAIは24時間体制で市場を分析し、隠れたトレンドやストーリーを検出。注目すべきトークンを見つけると、ユーザー向けの専用ターミナルを通じて情報を提供する。

仮想通貨系YouTuberのジェイコブ・バリー氏は、この仕組みがMINDを有望なミームコインの一つにすると評価している。もしその予測が的中すれば、初期投資家にとって大きな利益が期待できそうだ。

Solaxy(SOLX)は、イーサリアムではなくソラナ(Solana)を対象としたユニークなアプローチを取る新しいレイヤー2(Layer-2)プロジェクトである。多くのレイヤー2がイーサリアムに集中する中、Solaxyはソラナの処理速度向上と手数料削減、利便性向上を目指している。この点は、ミームコイン取引において非常に有効とされる。

同プロジェクトはオフチェーンで取引を処理し、その後ソラナのネットワークに戻して確定させる。現在は開発中ながら、テストネット用のブロックエクスプローラーがすでに稼働しており、100万件以上のテスト取引が完了している。

こうしたスケーリング技術と、SOLX保有者向けの高いステーキング報酬により、Solaxyはプレセールで3,870万ドル(約60億4,000万円)以上を調達している。プレセールは26日以内に終了予定であり、今が早期参入のラストチャンスといえる。

99Bitcoinsのアナリスト、ウマル・カーン氏は、SOLXを「ソラナ上で次の100倍銘柄」と評価しており、実用性のあるミームコインを探している投資家にとって有力な選択肢となるだろう。

Kekius Maximus(KEKIUS)も、現在注目されているミームコインの一つだ。このコインは、イーロン・マスク氏がX(旧Twitter)で「Kekius Maximus」というペルソナを名乗り、ペペの戦士風プロフィール画像を使用したことをきっかけに誕生した。その名称はゲーミング文化や映画『グラディエーター』へのオマージュとも言える。

イーサリアム上に構築されたこのトークンは、発行上限10億枚で、ステーキングやガバナンス機能は搭載されていない、純粋なミームコインである。マスク氏が再び名前を変更したことにより、KEKIUSは過去1週間で43%上昇し、現在の時価総額は4,200万ドル(約65億5,000万円)となっている。

また、KEKIUSはMEXCやGate.ioなどの主要な中央集権型取引所(CEX)にも上場済みであり、TRUMPコインが上昇トレンドに戻っていることから、今後同様の動きが期待される。

Doland Tremp(TREMP)は、ソラナベースのミームコインであり、「PolitiFi(政治×DeFi)」の要素を取り入れている。このトークンは、ドナルド・トランプ氏を風刺したもので、RaydiumやOrcaなどの分散型取引所(DEX)、およびKrakenなどの主要なCEXで取引可能だ。

発行上限は1億枚に固定されており、インフレ圧力の心配はない。現在の価格は0.027ドル(約4.2円)で、2024年6月の過去最高値から98%下落しているものの、依然として1日あたり約300万ドル(約4億6,800万円)の現物取引高を維持している。

現実世界におけるトランプ氏主催の“ミームコインディナー”が話題を集める中、TREMPも新たな注目を浴びている。

