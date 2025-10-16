Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

핵심 내용:

트로이 다우닝 공화당 몬태나주 하원의원이 트럼프 대통령의 행정명령 14330을 법제화하는 법안을 발의했다.

행정명령으로 12조 달러 규모의 401(k) 시장이 암호화폐 투자자들에게 개방된다.

행정명령과 법안 모두 인프라 구축을 위한 조치로, 비트코인 하이퍼($HYPER) 같은 다른 프로젝트들의 장기적 성장 기반을 마련하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 12조 달러 규모의 401(k) 퇴직연금 시장을 암호화폐에 개방하는 조치를 취한다는 소식이 전해지고 있다.

몇 주 전 이 소식이 전해졌을 때 정확한 결과가 무엇일지에 대한 통상적인 의구심이 있었다. 이제 그 답을 찾는 데 한 걸음 더 가까워졌다. 미국 공화당이 401(k) 계획에서 암호화폐 투자를 허용하는 트럼프 대통령의 행정명령을 법률로 명문화하는 법안을 추진하고 있다.

이러한 움직임이 비트코인과 이더리움뿐만 아니라 암호화폐 시장 전체를 완전히 변화시킬 수 있다고 보는 것은 과장이 아니다. 401(k) 시장의 규모가 워낙 크기 때문에 전체 자산 중 작은 비율만 암호화폐로 이동해도 현재 암호화폐 경제를 크게 재편할 것으로 전망된다.

파급 효과는 BTC와 ETH를 넘어 확산되어 비트코인 하이퍼(HYPER) 같은 핵심 인프라 프로젝트가 탄력을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

행정명령에서 연방법으로

올해 초 트럼프는 행정명령 14330호를 발표하며, 수탁자가 적절하다고 판단할 경우 퇴직연금 계획에 디지털 자산을 포함한 ‘대체 자산’을 허용하도록 노동부에 지시했다.

이번 행정명령으로 트럼프는 암호화폐가 미국의 401(k)와 더 넓은 은퇴연금 시장에 진입할 수 있는 문을 열어놓았다. 이는 거대한 시장 부문으로, 한 추산에 따르면 모든 은퇴연금 계좌가 보유한 총 자금이 45조 달러를 넘어선다.

확정기여형 연금제도, 주로 401(k) 계정이 해당 시장에서 13조 달러를 차지하고 있다.

하지만 도널드 트럼프의 행정명령조차 영구성이 부족하며, 향후 행정부가 이를 뒤집거나 수정할 수 있다. 이를 해결하기 위해 트로이 다우닝 하원의원이 퇴직투자선택법이라는 한 페이지 분량의 법안을 발의했으며, 이 법안은 트럼프의 지침에 ‘법적 구속력과 효력’을 부여하게 된다.

이 법안이 통과될 경우 퇴직 규정이 연방법에 영구적으로 명시된다.

기존 행정명령에 따르면 노동부는 180일 내에 연금 운용사가 암호화폐와 기타 대체 자산을 포함할 수 있도록 하는 규정 변경안을 제안해야 한다.

하지만 모든 것이 순탄하지만은 않다. 현재 진행 중인 정부 셧다운을 포함한 현실적 과제들이 이 과정을 지연시킬 가능성이 있다.

한편, 의회 의원 9명은 SEC에 시행 가속화를 촉구하며, 이것이 단순히 401(k) 시장 규모의 문제가 아니라고 지적했다. 현행 규정 하에서 약 9천만 명의 투자자가 대체 자산에 접근할 수 없는 상황이다.

암호화폐를 위한 자본 수문을 열어야 할 때

디지털 자산으로의 자본 유입 전망이 놀라운 수준이다. 미국 401(k) 자산의 단 1%만 암호화폐에 배분되어도 분석가들은 1,220억 달러가 암호화폐 시장으로 유입될 수 있다고 추정한다. 배분 비율이 3%에 도달하면 이 수치는 약 3,600억 달러까지 증가한다.

이미 기관 투자자들의 관심이 존재하지 않는 것도 아니다. 블랙록의 IBIT 현물 비트코인 ETF가 운용자산 1000억 달러를 돌파했으며 성장세가 둔화될 기미를 보이지 않고 있다. 비트코인 ETF 전체 운용자산은 약 1600억 달러에 달하며, 지난 1년간 인상적인 성장을 기록했다.

암호화폐 401(k)가 알트코인에 미치는 의미

최적의 매수 옵션은 단기적 투자에만 집중하지 않고 장기적 인프라에 초점을 맞춘다. 이러한 접근법은 트럼프의 행정명령과 새로운 법안과 완벽하게 부합하는 방식이다.

암호화폐를 퇴직연금 계좌에 포함시킴으로써 금융업계는 디지털 자산의 발전과 안정성을 동시에 촉진할 수 있을 것으로 보인다. 이러한 움직임은 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다:

더 광범위한 제도적 정당성 확보 : 암호화폐를 퇴직연금 포트폴리오에 포함하는 것은 인식 변화를 가져올 수 있으며, 변동성과 위험에 대한 부정적 인식을 줄일 것으로 보인다.

비트코인에서 이더리움, 솔라나에 이르는 알트코인을 다루는 ETF가 출시되면서 투자자들이 포트폴리오를 다각화하고 더 광범위한 프로토콜을 지원하게 될 전망이다. 투기성 시장과의 상관관계 감소: 은퇴 자금 배분은 장기적이고 안정적인 성향을 보이는 경향이 있어 암호화폐 시장을 극심한 단기 변동성으로부터 완충시킬 수 있다.

이런 관점에서 보면, 트럼프의 행정명령과 다우닝의 법안 제안은 사실상 인프라 구축 전략으로, 암호화폐가 다음 성장 단계로 진입할 수 있는 기반을 마련하는 것이다.

이러한 상황에서 비트코인 하이퍼($HYPER)가 등장하여 비트코인의 제한적인 아키텍처에 자체적인 업그레이드를 가져오고 있다.

비트코인 하이퍼($HYPER), 비트코인 레이어 2를 위해 2370만 달러 조달

비트코인은 규모가 크고 강력한 암호화폐의 대표주자다.

아쉽게도 원래 백서가 의도한 바와는 더이상 정확히 일치하지 않는다.

사토시는 백서 제목을 ‘개인 간 전자 화폐 시스템’으로 명명했다. 비트코인은 가치 저장 수단으로는 엄청난 성공을 거두었지만, 실제 결제 시스템으로는 그만큼 좋은 성과를 보이지 못하고 있다.

이는 부분적으로 비트코인이 안전하고 안정적이지만 느리기 때문이다. 낮은 처리량과 제한된 TPS(평균 7)는 비자의 65,000 TPS나 솔라나가 제공하는 수천 TPS와 비교할 때 현저히 뒤떨어진다.

비트코인 하이퍼($HYPER)는 솔라나 가상머신에 대한 표준 브리지를 활용해 이러한 약점을 해결하며, 비트코인의 안정성과 솔라나의 유연성을 결합한다.

이러한 하이브리드 아키텍처는 브리지를 활용해 $BTC를 비트코인 하이퍼 레이어 2로 래핑하며, SVM의 월등히 높은 처리량과 낮은 수수료 덕분에 디파이부터 소액 거래까지 모든 용도로 활용할 수 있다.

이는 비트코인에 필요했던 업그레이드로, 아래와 같이 고래 매수가 쏟아지면서 이 프로젝트를 둘러싼 엄청난 관심이 집중되고 있다.

자체 가격 예측에 따르면 해당 토큰이 연말까지 0.013115달러에서 0.32달러로 상승할 가능성이 있는 것으로 나타났다. 2339%의 수익률이 매력적으로 보인다면 가이드를 통해 비트코인 하이퍼 구매 방법을 자세하게 알아보자.

법안 발의부터 법률 제정까지의 과정은 불확실하지만, 정치권이 디지털 자산을 주류 은퇴 투자에 편입시키는 방향으로 힘을 모으고 있다는 흐름은 분명하다.

은퇴투자선택법이 통과될 경우, 암호화폐 도입의 꾸준한 흐름이 홍수로 변할 수 있으며, 이는 자본 흐름과 투자자 행동, 그리고 암호화폐 시장의 구조 자체를 재편할 것으로 전망된다. 이는 비트코인 하이퍼가 비트코인에 대해 추구하는 변화와 유사한 양상이다.

투자자들은 개별적인 조사와 분석을 통해 투자 결정을 내려야 한다. 본 기사는 재정적 조언이 아니다.