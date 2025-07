暗号資産市場が強気相場を迎え、主要なコインが軒並み大幅な上昇を見せる中、割安な投資機会を探す競争が激化している。

すでに多くの有力トークンが高騰している現在、投資家の注目は未上場で割安に購入できるプレセール銘柄に移りつつある。特に、スケーラビリティ問題を解決するSolana(ソラナ)向けのレイヤー2ソリューションと、実用性を備えたTelegramトレーディングボットという2つのプロジェクトが、2025年6月に注目を集めている。

いずれも実用性とトークン設計の両面から評価されており、単なる話題性を超えて「実需」が期待できる点で、上場前に仕込む価値のあるプロジェクトとして注目されている。

Solaxyのプレセール終了まで残り2日を切るなか、この注目プロジェクトへの関心が急速に高まっている。2025年最注目のプレセールとして紹介されることも多く、上場前価格でのトークン購入が可能な点が、個人投資家や大口投資家(いわゆる「クジラ」)の関心を集めている。

これまでに調達した資金は5,650万ドル(約89億円)を超えており、市場からの強い信頼と需要がうかがえる。Solaxyは、Solanaネットワークに特化した世界初のレイヤー2ブロックチェーンソリューションとして開発が進められている。

Solanaは高速処理が特長のネットワークとして知られているが、近年は度重なるネットワーク障害に見舞われており、スケーラビリティ(拡張性)の限界が課題とされていた。Solaxyはこの問題に対し、取引処理の一部をメインチェーンから切り離すことで負荷を軽減し、ネットワーク全体の安定性と信頼性を向上させる狙いがある。

Solanaエコシステムにおける「欠けたピース」としての役割を担うSolaxyは、実需のあるユースケースを確立しており、著名アナリストからも強気の予測が相次いでいる。

暗号資産インフルエンサーのジェイコブ・クリプト・バリー氏は、「Solaxyは最大100倍のリターンが見込める」と予測。こうした発言が話題性をさらに高め、プレセール終了前に参加する投資家が急増している。

実際、オンチェーンの取引データによると、複数のクジラが合計で50万ドル(約7,900万円)近くのSOLXトークンを購入しており、そのうち1件は11万3,000ドル(約1,800万円)超の取引となっている。こうした大口の参加は、プロジェクトの将来性への強い信頼の表れといえる。

加えて、Solaxyは供給量の希少性を高めるための「バーン(焼却)機能」も導入している。既に総供給量の約40%に相当する550億トークン以上が焼却されており、価格上昇の可能性を後押ししている。

テストネットやブリッジの公開に加え、分散型取引所「Neptoon」やプロトコル「Ignite」のリリースが控えており、独自コインの作成やスケーラビリティ強化に向けたエコシステムも順調に拡大している。

現在、3万ドル(約470万円)相当のUSDCが当たるキャンペーンも実施中で、トークン発行イベント(TGE)に向けて盛り上がりを見せている。プレセールへの参加には、MetaMask、Coinbase Wallet、Best Walletなどの仮想通貨ウォレットが必要となる。

上場まで残された時間はわずかであり、投資のチャンスを逃す前に行動する必要がある。実用性、コミュニティの支持、投資家の関心という三拍子がそろったSolaxyは、2025年を代表する仮想通貨プロジェクトとなる可能性が高い。

新たに登場したミームコインのSnorter Tokenは、すでに暗号資産業界で大きな注目を集めている。現在、大手の注目プレセールランキングで第2位に位置しており、単なるミームトークンにとどまらず、Solanaベースのトレーディングボットという実用的な一面も持ち合わせている。

特に注目されているのは、年率271%という高利回りのステーキング報酬であり、早期参入を狙う投資家にとっては大きな魅力となっている。

Snorter Tokenの特徴はマルチチェーン対応にある。Solanaチェーンを基盤としながらも、EthereumやBNB、Solanaウォレットを通じて投資が可能であり、DeFi(分散型金融)プラットフォーム上での利便性が高い。

ただし、現在ステーキング報酬を受け取れるのはEthereumチェーンに限定されており、高利回りを狙う投資家はEthereumを利用する傾向が強い。

Snorter Botは、Banana GunやMaestroといった既存の暗号資産トレーディングボットに対抗する存在として、高度な取引ツールを提供することを目指している。具体的には、自動スナイプ機能、リミット注文、コピー取引、ハニーポット検知、ラグプル(詐欺)対策などが含まれている。

比較チャートによると、Snorter Botは他の競合プロジェクトよりも幅広い機能を搭載しており、プロトレーダーやミームコイン愛好家からの注目度も高まっている。

ローンチから数週間で、すでに110万ドル(約1億7,300万円)以上の資金を調達しており、初期需要の強さを示している。MIND of Pepeなど、他のミームコインのローンチが落ち着く中で、Snorter Tokenへの資金流入が加速している。

ミーム文化と実用性の融合により、Snorter Tokenは次世代のSolana系ミームコインとして頭角を現しつつある。今後も勢いを維持できれば、長期的な価値を持つトークンとしての地位を確立する可能性がある。

