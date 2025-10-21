Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Nel pieno della ripresa del mercato delle criptovalute, Weex, uno degli exchange in più rapida crescita del settore, introduce un nuovo programma di bonus pensato per sostenere i trader fin dai loro primi passi sulla piattaforma.

L’iniziativa arriva in un momento in cui i volumi di scambio globali hanno superato i 9,3 trilioni di dollari nella prima metà del 2025, segnando i livelli più alti dal 2021.

Con la nuova campagna, Weex punta a rafforzare la propria posizione in un contesto competitivo offrendo ricompense concrete, depositi incentivati e strumenti di trading avanzati.

50% di bonus sul primo deposito, 20% su quelli successivi

I nuovi utenti che aprono un account Weex ricevono un bonus immediato del 50% sul primo deposito, fino a 100 USDT.

In pratica, chi versa 100 USDT ne ottiene subito 150 da utilizzare nel trading, senza tempi di attesa o requisiti aggiuntivi.

A differenza di molte promozioni analoghe, Weex premia anche la continuità: ogni deposito successivo dà diritto a un bonus fisso del 20%, una formula che incentiva l’attività regolare e può aumentare significativamente il capitale di lavoro nel tempo.

Un modello pensato per i trader attivi

Per i trader che spostano regolarmente fondi tra portafogli ed exchange, il bonus del 20% si accumula rapidamente e può contribuire a rendere ancora più redditizio un trimestre positivo.

Weex punta così a creare un ecosistema che premia la fedeltà e la costanza, non solo la prima registrazione.

La piattaforma, che dispone di oltre 371 milioni di dollari in riserve, garantisce che i bonus e le promozioni siano interamente coperti da fondi reali, rafforzando la fiducia degli utenti e distinguendosi per trasparenza.

Una piattaforma costruita per tutti i profili di trader

Oltre ai bonus di deposito, Weex offre un set completo di funzioni pensate per diversi livelli di esperienza:

Commissioni basse , per trattenere una parte maggiore dei profitti



Liquidità profonda sulle principali coppie di scambio;



Accesso a futures, spot e derivati ;



App mobile con funzionalità complete per operare ovunque;



Assistenza 24/7 per garantire supporto continuo.



La piattaforma organizza inoltre competizioni di trading, programmi referral e promozioni stagionali, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente.

Come ottenere il bonus Weex L’iscrizione su Weex richiede solo pochi passaggi: Registrarsi su Weex .

Completare la verifica base (KYC) .

Effettuare un primo deposito di almeno 100 USDT .

Ricevere automaticamente il bonus del 50% .

Continuare a guadagnare il 20% su ogni deposito successivo .

⚠️ L’offerta è valida per un periodo limitato e, anche se non è stata annunciata una data di scadenza, campagne di questo tipo tendono a essere disponibili per un tempo breve.

Un’opportunità in un mercato in ripresa

Con i volumi in aumento e un rinnovato ottimismo nel mercato crypto, il momento per ampliare la propria operatività non potrebbe essere più favorevole.

Il bonus di benvenuto Weex rappresenta una leva concreta per chi desidera iniziare o consolidare la propria attività di trading con un capitale maggiore e strumenti competitivi.

Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Si raccomanda sempre di effettuare le proprie ricerche (DYOR) prima di investire. Il trading di criptovalute comporta rischi di perdita del capitale.