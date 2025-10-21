Nel pieno della ripresa del mercato delle criptovalute, Weex, uno degli exchange in più rapida crescita del settore, introduce un nuovo programma di bonus pensato per sostenere i trader fin dai loro primi passi sulla piattaforma.
L’iniziativa arriva in un momento in cui i volumi di scambio globali hanno superato i 9,3 trilioni di dollari nella prima metà del 2025, segnando i livelli più alti dal 2021.
Con la nuova campagna, Weex punta a rafforzare la propria posizione in un contesto competitivo offrendo ricompense concrete, depositi incentivati e strumenti di trading avanzati.
50% di bonus sul primo deposito, 20% su quelli successivi
I nuovi utenti che aprono un account Weex ricevono un bonus immediato del 50% sul primo deposito, fino a 100 USDT.
In pratica, chi versa 100 USDT ne ottiene subito 150 da utilizzare nel trading, senza tempi di attesa o requisiti aggiuntivi.
A differenza di molte promozioni analoghe, Weex premia anche la continuità: ogni deposito successivo dà diritto a un bonus fisso del 20%, una formula che incentiva l’attività regolare e può aumentare significativamente il capitale di lavoro nel tempo.
Un modello pensato per i trader attivi
Per i trader che spostano regolarmente fondi tra portafogli ed exchange, il bonus del 20% si accumula rapidamente e può contribuire a rendere ancora più redditizio un trimestre positivo.
Weex punta così a creare un ecosistema che premia la fedeltà e la costanza, non solo la prima registrazione.
La piattaforma, che dispone di oltre 371 milioni di dollari in riserve, garantisce che i bonus e le promozioni siano interamente coperti da fondi reali, rafforzando la fiducia degli utenti e distinguendosi per trasparenza.
Una piattaforma costruita per tutti i profili di trader
Oltre ai bonus di deposito, Weex offre un set completo di funzioni pensate per diversi livelli di esperienza:
- Commissioni basse, per trattenere una parte maggiore dei profitti
- Liquidità profonda sulle principali coppie di scambio;
- Accesso a futures, spot e derivati;
- App mobile con funzionalità complete per operare ovunque;
- Assistenza 24/7 per garantire supporto continuo.
La piattaforma organizza inoltre competizioni di trading, programmi referral e promozioni stagionali, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente.
Come ottenere il bonus Weex
L’iscrizione su Weex richiede solo pochi passaggi:
- Registrarsi su Weex.
- Completare la verifica base (KYC).
- Effettuare un primo deposito di almeno 100 USDT.
- Ricevere automaticamente il bonus del 50%.
- Continuare a guadagnare il 20% su ogni deposito successivo.
⚠️ L’offerta è valida per un periodo limitato e, anche se non è stata annunciata una data di scadenza, campagne di questo tipo tendono a essere disponibili per un tempo breve.
Un’opportunità in un mercato in ripresa
Con i volumi in aumento e un rinnovato ottimismo nel mercato crypto, il momento per ampliare la propria operatività non potrebbe essere più favorevole.
Il bonus di benvenuto Weex rappresenta una leva concreta per chi desidera iniziare o consolidare la propria attività di trading con un capitale maggiore e strumenti competitivi.
Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Si raccomanda sempre di effettuare le proprie ricerche (DYOR) prima di investire. Il trading di criptovalute comporta rischi di perdita del capitale.