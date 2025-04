Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Nach der letzten Korrektur suchen viele Anleger heute nach neuen Chancen im Kryptomarkt. Ob etablierte Coins wie Bitcoin, wachstumsstarke Altcoins oder junge Projekte mit hohem Wachstumspotenzial: Die Auswahl an spannenden Investitionsmöglichkeiten war selten so groß wie jetzt. Doch welche Kryptowährung könnte man im April 2025 sinnvollerweise kaufen?

BTC stellt die sicherste Option am Kryptomarkt dar

Bei der Frage, welche Kryptowährung man im April 2025 kaufen sollte, stellt Bitcoin natürlich die mit Abstand populärste Investitionsoption bei Anlegern dar. Als Leitwährung des Kryptomarktes macht er in Sachen Marktkapitalisierung derzeit immerhin knapp 62 % des gesamten Marktes aus, ist am stärksten etabliert und stellt dementsprechend auch die “sicherste” Investitionsoption dar.

Gleichzeitig ist es derzeit möglich, zu einem in den Augen vieler Analysten verhältnismäßig günstigen Preis in BTC einzusteigen. Noch im Januar hatte er ja aufgrund des Hypes um den Amtsantritt von Donald Trump ein neues Allzeithoch bei über 109.000 $ erreichen können. Seitdem ging es für BTC jedoch deutlich abwärts und vor allem durch die rigorose Zollpolitik von Donald Trump ist der Preis in den letzten Wochen stark zurückgegangen.

So wird BTC heute nur noch mit circa 83.600 $ bewertet, und viele Anleger nehmen dies als günstigen Zeitpunkt wahr, um jetzt Bitcoin zu kaufen. Schließlich besteht hier, sobald sich die Märkte erholen, noch deutliches Wachstumspotenzial. Analystenprognosen gehen davon aus, dass die Leitwährung des Kryptomarkts im Jahresverlauf durchaus noch ein neues Allzeithoch erreichen kann. Für die kommenden Jahre gehen die Prognosen sogar teils von über 500.000 $ oder sogar 1 Million $ pro Coin aus.

Ein Haupttreiber für eine mögliche Rallye könnte unter anderem die nationale Krypto-Reserve sein, welche in den USA bereits angekündigt wurde. Die könnte in den kommenden Monaten und Jahren zu einer starken Kaufnachfrage nach BTC seitens der US-Regierung führen. Es gibt schlicht und einfach nur ein festes Angebot von 21 Millionen BTC, und somit könnte es in den kommenden Jahren zu einem regelrechten Run auf die letzten verfügbaren Bitcoins kommen, der den Preis explodieren lässt.

Dennoch sollten Anleger hier nicht mit so hohen Renditen rechnen wie beim Investieren in Altcoins oder kleinere Meme-Coins, da BTC eben bereits eine über eine Billion-Marktkapitalisierung verfügt.

SUI ist im April eine vielversprechende Altcoin-Option

Bei der Frage, welche Kryptowährung man im April 2025 kaufen sollte, entscheiden sich viele Anleger neben BTC auch für ein Investment in Top-Altcoins. Die gelten ebenfalls als verhältnismäßig sicher, da sie bereits über milliardenschwere Marktkapitalisierungen und eine solide Etablierung am Markt verfügen, bieten jedoch in vielen Fällen trotzdem noch höheres Aufwärtspotenzial als Bitcoin.

Eine spannende Investitionsoption könnte dabei im April 2025 unter anderem SUI sein. Hierbei handelt es sich um eine Kryptowährung beziehungsweise ein Krypto-Projekt, das vielen Analysen zufolge ähnliche Use Cases und Utilities aufweist wie Solana oder auch Ethereum. Aufgrund des starken Wachstumspotenzials kam es zwischen September 2024 und Januar 2025 zu einem regelrechten SUI-Boom, der zu einer Rallye von unter 1 $ auf ein Allzeithoch bei über 5,30 $ führte.

Seitdem wurde SUI jedoch von der negativen Performance des Kryptomarktes in den letzten Monaten mit nach unten gezogen und verlor deutlich über 50 % an Wert. Es ging teilweise sogar abwärts bis auf den 2-$-Support, und heute wird SUI auch nur bei 2,25 $ gehandelt.

Falls SUI in den kommenden Monaten und Jahren tatsächlich zu einer ernstzunehmenden Alternative zu SOL oder ETH werden sollte, besteht durchaus das Potenzial, neue Allzeithochs zu erreichen. Für die kommenden Jahre werden teilweise sogar zweistellige Kurse vorausgesagt. Dementsprechend könnte sich hier also gerade ebenfalls ein günstiger Einstieg bieten, mit mehr Renditepotenzial als BTC und gleichzeitig mehr Sicherheit als beim Investieren in brandneue Meme-Coins.

SOLX hat als Newcomer noch starkes Wachstumspotenzial

Trotz des Risikos, welches mit dem Investieren in junge Krypto-Projekte einhergeht, interessieren sich derzeit viele Anleger für ein Investment in solche Coins, da sie im Vergleich zu etablierten Kryptowährungen ein vielfach höheres Wachstumspotenzial aufweisen. Daher entscheiden sich viele Anleger bei der Frage „Welche Kryptowährung kaufen im April 2025?“ derzeit auch für SOLX.

Hierbei handelt es sich schließlich um einen Coin, der noch so jung ist, dass er noch nicht einmal am offenen Markt gehandelt wird und an keiner Krypto-Börse gelistet ist. Stattdessen kann SOLX nur über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projekts Solaxy im Presale gekauft werden. Das bedeutet, dass Anleger hier noch die Chance haben, frühestmöglich zu einem rabattierten Festpreis von 0,001684 $ zu investieren.

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 29 Millionen $ von investitionsfreudigen Anlegern zusammen. Zudem können die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 140 % gestaked werden.

Das dahinterstehende Projekt Solaxy fällt vor allem durch sein großes Wachstumspotenzial auf. Die Entwickler wollen hier nämlich die erste Layer-2-Blockchain für das Solana-Ökosystem entwickeln, um Problemen wie Netzüberlastung und Transaktionsverzögerungen entgegenzuwirken, die Solana vor allem in Hypephasen belasten.

Sollte die Idee von Solana adaptiert werden, könnte Solaxy in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des Solana-Ökosystems werden. Das würde für nachhaltiges Wachstum sorgen und wahrscheinlich auch dem Kurs der eigenen Kryptowährung SOLX langfristig zugutekommen.

